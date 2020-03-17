Коронавирус
РБКВ оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
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с чего всё началось
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что информация о том, что Москва будет закрыта на карантин из-за распространения коронавируса, не соответствует действительности.Znak.comвчера в 10:07
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Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Общество
Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания
Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Общество
2 года пандемии коронавируса предрек институт Роберта Коха
Целых 2 года может продлиться пандемия вируса SARS-CoV-2, при этом инфекция будет распространяться волнами, заявил Лотар Вилер, президент Института Роберта Коха.
Футбол
Мане пожертвовал 45 тысяч евро на борьбу с коронавирусом в Сенегале
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане пожертвовал 45 тысяч евро на борьбу с коронавирусом в родном Сенегале.
Шоу-бизнес
Джиган помирился с Оксаной Самойловой
Как пишут СМИ, рэп-исполнитель Джиган после того, как покинул престижную реабилитационную клинику, воссоединился со своей семьей.
Кино
Премьеру «Черной вдовы» перенесли на неопределенный срок
Финансы
Курс доллара превысил 76 рублей
Курс доллара превысил 76 рублей впервые с февраля 2016 года. Курс доллара вырос на 89 копеек и составил 76,33 рубля.
Происшествия
В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин
Сотрудники МВД задержали шестерых мужчин за нападение на автосалон на юго-востоке Москвы.
Общество
Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions почти $70 млн
Житель Великобритании стал обладателем джекпота лотереи EuroMillions в размере £57 млн ($69,2 млн).
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе
«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Авто
«Автотор» в I квартале снизит объем производства из-за коронавируса
Во вторник, помимо 4 тыс. сотрудников "Автотора", в обеспечении работы предприятия заняты около 30 тыс. человек, работающих с смежных отраслях.
Общество
Режим повышенной готовности вводится в Оренбургской области
Особый режим начинает действовать со среды, 18 марта.
Общество
В Башкирии наладили производство многоразовых медицинских масок
Сегодня утром, 18 марта, на брифинге Минздрава Республики Башкорстан было озвучено, что на территории Башкирии с сегодняшнего дня на базе швейных мастерских будут производиться многоразовые марлевые медицинские маски.
Общество
Почти 14 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки
В мире за последние сутки у 13 903 человек был выявлен коронавирус. При этом 862 человека скончались.
Общество
Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось
У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
Наука
В МГУ могут создать вакцину от коронавируса за три месяца
Вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в России за три месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кафедры вирусологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек
За последние сутки из-за вызванных коронавирусом осложнений в Италии умерли 368 человек.
Политика
Деятели науки и культуры выступили против поправок в Конституцию
Деятели науки, культуры и писатели России выступили против поправок в Конституцию.
Здоровье
Три простых способа защититься от коронавируса назвал врач из Китая
Китайский врач Чжан Вэньхун назвал три способа для защиты от коронавируса.
Религия
РПЦ ужесточит санитарные требования при проведении богослужений
Документ предписывает отказаться от целования креста по окончании литургии и соблюдать повышенные требования к нормам гигиены при проведении крещения, причастия и соборования.
Политика
Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных
В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Экономика
Индексы США закрылись рекордным обвалом
По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.
Политика
Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд
На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
Здоровье
В Минздраве рассказали о состоянии больной коронавирусом пензячки
В рамках совещания регионального оперативного штаба по нераспространению и профилактике коронавируса министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал о состоянии женщины, у которой сегодня был подтвержден диагноз.
Шоу-бизнес
Ольга Зарубина упала в обморок после съемок шоу «На самом деле»
Певица Ольга Зарубина упала в обморок после завершения съемок ток-шоу «На самом деле», где она узнала шокирующие новости о своем возлюбленном.
Общество
Ветераны Латышского легиона СС получали награды Латвии и США
Политика
Путин допустил трату средств ФНБ на поддержку населения
Средства Фонда национального благосостояния могут быть направлены на поддержку определенных категорий граждан.