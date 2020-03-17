Коронавирус

РБКРБКВ оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Читать в источнике
Комментировать224
с чего всё началось
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила
, что информация о том, что Москва будет закрыта на карантин из-за распространения коронавируса, не соответствует действительности.
Znak.comвчера в 10:07

Подробнее о событии

Власти Москвы опровергли планы введения общегородского карантина

Интерфаксвчера в 10:13

Заместитель Собянина опровергла информацию о возможном режиме ЧС в Москве

Ведомостивчера в 10:07

Власти Москвы опровергли информацию о возможном закрытии города на карантин

ТАССвчера в 10:07

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

РБКвчера в 10:07

Московские власти опровергли данные о закрытии города на карантин

РИА Новостивчера в 10:05

Оперативный штаб опроверг слухи о планах введения режима ЧС в столице

Москва 24вчера в 10:05

Оперативный штаб опроверг информацию о том, что Москва будет закрыта на карантин из-за коронавируса

Эхо Москвывчера в 10:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:09, Ашберн
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Общество

Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Вести.Ru 01:35
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Газета.Ru 01:22
Общество

2 года пандемии коронавируса предрек институт Роберта Коха

Целых 2 года может продлиться пандемия вируса SARS-CoV-2, при этом инфекция будет распространяться волнами, заявил Лотар Вилер, президент Института Роберта Коха.
Live24 вчера в 12:41
Футбол

Мане пожертвовал 45 тысяч евро на борьбу с коронавирусом в Сенегале

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане пожертвовал 45 тысяч евро на борьбу с коронавирусом в родном Сенегале.
Евро-футбол.ру вчера в 12:29
Шоу-бизнес

Джиган помирился с Оксаной Самойловой

Как пишут СМИ, рэп-исполнитель Джиган после того, как покинул престижную реабилитационную клинику, воссоединился со своей семьей.
VSE42.RU 03:01
Кино

Премьеру «Черной вдовы» перенесли на неопределенный срок

Слово и Дело 02:22
Финансы

Курс доллара превысил 76 рублей

Курс доллара превысил 76 рублей впервые с февраля 2016 года. Курс доллара вырос на 89 копеек и составил 76,33 рубля.
RT на русском 03:04
Происшествия

В Москве группа мужчин обстреляла автосалон и сожгла десять машин

Сотрудники МВД задержали шестерых мужчин за нападение на автосалон на юго-востоке Москвы.
RT на русском 01:35
Общество

Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions почти $70 млн

Житель Великобритании стал обладателем джекпота лотереи EuroMillions в размере £57 млн ($69,2 млн).
ТАСС 01:16
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе

«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Известия вчера в 22:56
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Авто

«Автотор» в I квартале снизит объем производства из-за коронавируса

Во вторник, помимо 4 тыс. сотрудников "Автотора", в обеспечении работы предприятия заняты около 30 тыс. человек, работающих с смежных отраслях.
Интерфакс - Россия вчера в 10:59
Общество

Режим повышенной готовности вводится в Оренбургской области

Особый режим начинает действовать со среды, 18 марта.
Эхо Москвы в Оренбурге вчера в 10:46
Общество

В Башкирии наладили производство многоразовых медицинских масок

Сегодня утром, 18 марта, на брифинге Минздрава Республики Башкорстан было озвучено, что на территории Башкирии с сегодняшнего дня на базе швейных мастерских будут производиться многоразовые марлевые медицинские маски.
Piter.tv 01:52
Общество

Почти 14 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки

В мире за последние сутки у 13 903 человек был выявлен коронавирус. При этом 862 человека скончались.
ФАН 16 марта в 22:14
Общество

Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось

У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
РИА Новости 00:13
Наука

В МГУ могут создать вакцину от коронавируса за три месяца

Вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в России за три месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кафедры вирусологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
Газета.Ru вчера в 21:17
Общество

В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек

За последние сутки из-за вызванных коронавирусом осложнений в Италии умерли 368 человек.
РБК 15 марта в 15:31
Политика

Деятели науки и культуры выступили против поправок в Конституцию

Деятели науки, культуры и писатели России выступили против поправок в Конституцию.
Evo-rus.com 01:15
Здоровье

Три простых способа защититься от коронавируса назвал врач из Китая

Китайский врач Чжан Вэньхун назвал три способа для защиты от коронавируса.
Газета Кемерова 01:42
Религия

РПЦ ужесточит санитарные требования при проведении богослужений

Документ предписывает отказаться от целования креста по окончании литургии и соблюдать повышенные требования к нормам гигиены при проведении крещения, причастия и соборования.
Говорит Москва вчера в 03:52
Политика

Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных

В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Ведомости вчера в 18:20
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Экономика

Индексы США закрылись рекордным обвалом

По итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, 16 марта, ключевые индексы потеряли примерно 12-13% на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.
Взгляд.ру 16 марта в 16:55
Политика

Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
РБК вчера в 23:00
Здоровье

В Минздраве рассказали о состоянии больной коронавирусом пензячки

В рамках совещания регионального оперативного штаба по нераспространению и профилактике коронавируса министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал о состоянии женщины, у которой сегодня был подтвержден диагноз.
Пенза-взгляд вчера в 12:45
Шоу-бизнес

Ольга Зарубина упала в обморок после съемок шоу «На самом деле»

Певица Ольга Зарубина упала в обморок после завершения съемок ток-шоу «На самом деле», где она узнала шокирующие новости о своем возлюбленном.
iReactor вчера в 20:12
Общество

Ветераны Латышского легиона СС получали награды Латвии и США

РИА Новости 16 марта в 08:01
Политика

Путин допустил трату средств ФНБ на поддержку населения

Средства Фонда национального благосостояния могут быть направлены на поддержку определенных категорий граждан.
РБК 02:48
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное