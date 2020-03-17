Коронавирус
РБКВ оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
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с чего всё началось
За нарушение предусмотрена административная ответственность с наказанием от штрафа до административного ареста до 30 суток, указывает юрист "Амулекс" Алена Зеленовская.Ведомости09:12
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Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
Политика
Кремль анонсировал рабочую поездку Путина в Крым
Энергетика
Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне
Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Политика
Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины
Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Экономика
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий в размере 1,061», — сказано в постановлении правительства.
Здоровье
Медики подтвердили первый случай заражения коронавирусом на Урале
Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил о том, что медики получили подтверждение первого случая заражения коронавирусной инфекцией на территории Среднего Урала.
Футбол
УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на конец июня
По информации издания, решающий матч плей-офф Лиги чемпионов может пройти 27 июня, а Лиги Европы - 24 июня.
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Здоровье
У коронавируса появилась новая симптоматика
У шести пациентов в РФ симптомы проявились на 4-5-ый день после приезда из-за границы.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Здоровье
В Самарской области выявлено еще два случая коронавируса
Напомним, о первых трех инфицированных в Самарской области стало известно 16 марта.
Общество
У француза в Татарстане выявили коронавирус
О выявлении COVID-19 у француза сообщает РИА Новости, со ссылкой на информацию, предоставленную руководителем пресс-службы президента Лилией Галимовой.
Энергетика
Путин удивился росту цен на бензин
Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
Общество
Минкультуры закрывает федеральные учреждения из-за коронавируса
Министерство культуры России закрыло для посетителей все федеральные учреждения культуры из-за коронавируса, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Политика
КС признал законными поправки к Конституции
Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
Общество
Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса
В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Энергетика
Цены на нефть отыграли несколько процентов
Общество
«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус
В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Футбол
Сергей Прядкин: «Решили приостановить РПЛ после рекомендаций УЕФА»
Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением с журналистами по поводу требования УЕФА завершить Тинькофф чемпионат России до конца июня 2020 года.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Культура
Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой
Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Общество
Россия ограничивает въезд иностранцев
Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию ограничен с 18 марта по 1 мая.
Здоровье
В Раде приняли закон о мерах борьбы с распространением коронавируса
Сегодня Верховная Рада Украины на экстренном заседании приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни».
Политика
Путин призвал россиян с пониманием отнестись к мерам по коронавирусу
Российский лидер Владимир Путин во время совещания с членами правительства попросил граждан с пониманием отнестись к мерам, принимаемым властями в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции COVID-19.
Фигурное катание
Фигурист Крис Рид скончался в возрасте 30 лет
Японский фигурист американского происхождения Крис Рид скончался в возрасте 30 лет, сообщила в Instagram его младшая сестра Эллисон Рид.
Здоровье
Forbes опубликовал «секретные прогнозы о пандемии коронавируса»
Журнал Forbes опубликовал выдержки заявлений, сделанных на посвященном коронавирусу совещании инвестиционного банка Goldman Sachs.
Политика
На Украине назначили генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский ранее попросил парламентариев согласовать кандидатуру Венедиктовой, отметив, что впервые в истории независимой Украины генпрокурором может стать женщина.
Гаджеты
Xiaomi прекратила продажи Mi Mix 3
Напомним, что Mi Mix 3 работал на некогда флагманском чипсете Snapdragon 845, а в топовой комплектации гаджет имел 10 ГБ ОЗУ+256 ГБ ПЗУ.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк переехал в больницу, где лежит актриса
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк поселился в реабилитационном центре у больной жены.