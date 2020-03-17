Коронавирус

РБКРБКВ оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
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с чего всё началось

Москва может закрыться на карантин

За нарушение предусмотрена административная ответственность с наказанием от штрафа до административного ареста до 30 суток, указывает юрист "Амулекс" Алена Зеленовская.
Ведомости09:12

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Оперативный штаб опроверг слухи о планах введения режима ЧС в столице

Москва 2410:05

Заместитель Собянина опровергла информацию о возможном режиме ЧС в Москве

Ведомости10:07

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

РБК10:07

Власти Москвы опровергли информацию о возможном закрытии города на карантин

ТАСС10:07

Власти Москвы опровергли планы введения общегородского карантина

Интерфакс10:13

Оперативный штаб опроверг информацию о том, что Москва будет закрыта на карантин из-за коронавируса

Эхо Москвы10:30

Мэрия Москвы опровергла информацию о закрытии города на карантин

Lenta.ru10:07
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Экономика

Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
РИА Новости 02:19
Политика

Кремль анонсировал рабочую поездку Путина в Крым

Известия 08:26
Энергетика

Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне

Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Lenta.ru 03:36
Политика

Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины

Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Журналистская правда вчера в 07:59
Экономика

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с 1 апреля

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 г. социальных пенсий в размере 1,061», — сказано в постановлении правительства.
РБК 10:32
Здоровье

Медики подтвердили первый случай заражения коронавирусом на Урале

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил о том, что медики получили подтверждение первого случая заражения коронавирусной инфекцией на территории Среднего Урала.
АиФ Урал 10:36
Футбол

УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на конец июня

По информации издания, решающий матч плей-офф Лиги чемпионов может пройти 27 июня, а Лиги Европы - 24 июня.
Газета.Ru 09:27
Общество

Скончалась вдова Гагарина Валентина

Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Газета.Ru 11:15
Здоровье

У коронавируса появилась новая симптоматика

У шести пациентов в РФ симптомы проявились на 4-5-ый день после приезда из-за границы.
Независимый публицист 00:17
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Здоровье

В Самарской области выявлено еще два случая коронавируса

Напомним, о первых трех инфицированных в Самарской области стало известно 16 марта.
Волга Ньюс 09:46
Общество

У француза в Татарстане выявили коронавирус

О выявлении COVID-19 у француза сообщает РИА Новости, со ссылкой на информацию, предоставленную руководителем пресс-службы президента Лилией Галимовой.
ГЛАС.RU 11:11
Энергетика

Путин удивился росту цен на бензин

Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин.
РИА Новости 10:05
Общество

Минкультуры закрывает федеральные учреждения из-за коронавируса

Министерство культуры России закрыло для посетителей все федеральные учреждения культуры из-за коронавируса, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Газета.Ru 10:26
Политика

КС признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
RT на русском вчера в 09:38
Общество

Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса

В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».
РИАМО 05:47
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС вчера в 18:17
Энергетика

Цены на нефть отыграли несколько процентов

Росбалт 00:48
Общество

«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус

В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Ведомости 04:00
Футбол

Сергей Прядкин: «Решили приостановить РПЛ после рекомендаций УЕФА»

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением с журналистами по поводу требования УЕФА завершить Тинькофф чемпионат России до конца июня 2020 года.
Спорт-Экспресс 11:25
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Культура

Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой

Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Evo-rus.com вчера в 13:11
Общество

Россия ограничивает въезд иностранцев

Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию ограничен с 18 марта по 1 мая.
Вести.Ru вчера в 14:54
Здоровье

В Раде приняли закон о мерах борьбы с распространением коронавируса

Сегодня Верховная Рада Украины на экстренном заседании приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни».
RuNews24.ru 08:28
Политика

Путин призвал россиян с пониманием отнестись к мерам по коронавирусу

Российский лидер Владимир Путин во время совещания с членами правительства попросил граждан с пониманием отнестись к мерам, принимаемым властями в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:31
Фигурное катание

Фигурист Крис Рид скончался в возрасте 30 лет

Японский фигурист американского происхождения Крис Рид скончался в возрасте 30 лет, сообщила в Instagram его младшая сестра Эллисон Рид.
News.ru 03:21
Здоровье

Forbes опубликовал «секретные прогнозы о пандемии коронавируса»

Журнал Forbes опубликовал выдержки заявлений, сделанных на посвященном коронавирусу совещании инвестиционного банка Goldman Sachs.
Рамблер 06:40
Политика

На Украине назначили генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский ранее попросил парламентариев согласовать кандидатуру Венедиктовой, отметив, что впервые в истории независимой Украины генпрокурором может стать женщина.
Lenta.ru 04:08
Гаджеты

Xiaomi прекратила продажи Mi Mix 3

Напомним, что Mi Mix 3 работал на некогда флагманском чипсете Snapdragon 845, а в топовой комплектации гаджет имел 10 ГБ ОЗУ+256 ГБ ПЗУ.
The GEEK 03:59
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк переехал в больницу, где лежит актриса

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк поселился в реабилитационном центре у больной жены.
Evo-rus.com 02:28
Как работают Яндекс.Новости?
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