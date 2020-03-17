За нарушение предусмотрена административная ответственность с наказанием от штрафа до административного ареста до 30 суток, указывает юрист "Амулекс" Алена Зеленовская.

с чего всё началось

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

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Здоровье Медики подтвердили первый случай заражения коронавирусом на Урале Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщил о том, что медики получили подтверждение первого случая заражения коронавирусной инфекцией на территории Среднего Урала.

Общество Скончалась вдова Гагарина Валентина Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.

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Общество Минкультуры закрывает федеральные учреждения из-за коронавируса Министерство культуры России закрыло для посетителей все федеральные учреждения культуры из-за коронавируса, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.

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Общество Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».

Общество «Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Футбол Сергей Прядкин: «Решили приостановить РПЛ после рекомендаций УЕФА» Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением с журналистами по поводу требования УЕФА завершить Тинькофф чемпионат России до конца июня 2020 года.

Общество Россия ограничивает въезд иностранцев Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию ограничен с 18 марта по 1 мая.

Здоровье В Раде приняли закон о мерах борьбы с распространением коронавируса Сегодня Верховная Рада Украины на экстренном заседании приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни».

Политика Путин призвал россиян с пониманием отнестись к мерам по коронавирусу Российский лидер Владимир Путин во время совещания с членами правительства попросил граждан с пониманием отнестись к мерам, принимаемым властями в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика На Украине назначили генпрокурора Президент Украины Владимир Зеленский ранее попросил парламентариев согласовать кандидатуру Венедиктовой, отметив, что впервые в истории независимой Украины генпрокурором может стать женщина.