Коронавирус
РБКВ оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
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с чего всё началось
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что информация о том, что Москва будет закрыта на карантин из-за распространения коронавируса, не соответствует действительности.Znak.com10:07
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Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
Общество
Белоусов заявил о готовности властей ограничить экспорт продовольствия
В условиях коронавирусной пандемии в России, как и во многих других странах, вырос спрос на некоторые медицинские изделия, продукты и товары первой необходимости.
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов сделал свою подругу директором кинофестиваля
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
Политика
Арбитраж в Гааге не вынес решения по Крыму в споре между РФ и Украиной
Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, отказался выносить решение относительно суверенитета Крыма в разбирательстве между Россией и Украиной.
Общество
Путин предложил бесплатный доступ к онлайн-просмотру кино из-за вируса
С предложением предоставить россиянам бесплатный доступ к «социально значимым отечественным интернет-сервисам» Путин выступил, оглашая в январе 2020 года послание Федеральному собранию.
Единоборства
Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова перенесен на июль
Боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что его бой с Магомедом Исмаиловым перенесен на июль.
Культура
Мероприятия Екатеринбурга, которые перенесли из-за коронавируса
Диана Арбенина должна была выступить в «ДИВС», но приняла решение перенести концерт из-за пандемии коронавируса.
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Музыка
Танцор из клипа Little Big отправится на «Евровидение»
Танцор Дмитрий Красилов, который понравился фанатам группы Little Big после съемок в клипе на песню Uno для конкурса "Евровидение", отправится с командой в Роттердам в мае.
Общество
В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса
"В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику
Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Политика
МИД призвал россиян по возможности вернуться в РФ из-за рубежа
16 марта официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российские дипломатические учреждения окажут всю необходимую помощь гражданам РФ, которые испытывают затруднения в связи с мерами, принятыми в других странах для борьбы с коронавирусом COVID-19.
Общество
Пенсии россиянам начнут начислять автоматически со следующего года
В России со следующего года может начать действовать механизм беззаявительного назначения пенсий.
Политика
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
Общество
368 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки
Экономика
Банки начали повышать ставки по ипотеке после падения курса рубля
Российские банки начали повышать ставки по ипотеке после снижения курса рубля, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей нескольких финансовых организаций.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Здоровье
Почему антибиотики не убивают коронавирус
Врач и при коронавирусе может назначить антибиотики — но лишь в том случае, если на фоне ослабления иммунитета к основному заболеванию добавились микробные патогены.
Кино
Джонни Деппа показали в образе нового Джокера
Известный на просторах Сети художник BossLogic создал арт, в котором представил голливудского актера Джонни Деппа в образе злодея из киновселенной DC Джокера.
Здоровье
В Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализированы 46 человек
На брифинге по коронавирусу министр Здравоохранения Максим Забелин отчитался, что, по данным на 18:00 17 марта, с подозрением на китайский вирус в Башкирии госпитализированы 46 человек, из них 6 – дети.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 3%, свидетельствую данные торгов.
Общество
В Екатеринбурге выявлен первый случай заражения коронавирусом
В столице Урала появился первый пациент с коронавирусом.
Общество
«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири»
"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.
Финансы
Bloomberg спрогнозировал рост курса доллара до 97 рублей
По расчетам аналитиков агентства, доллар может подорожать еще почти на 30%.
Общество
Коронавирус распространился на 26 регионов России
Сегодня газета "Ведомости" и сайт "Открытые медиа", со ссылкой на источники написали, что если заболеваемость будет расти высокими темпами, Москву могут закрыть на въезд и выезд.
Религия
РПЦ ужесточила санитарные правила при богослужениях из-за коронавируса
Патриарх Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств в связи с угрозой распространения коронавируса.
Киберспорт
В Hearthstone появится новый класс — охотник на демонов
Blizzard Entertainment анонсировала новый, десятый класс в Hearthstone — охотника на демонов. Стандартным героем станет Иллидан.
Армия и оружие
На юге России разместили самоходки с управляемыми снарядами
На юге России разместили самоходки с управляемыми снарядами высокой точности "Краснополь-М1" с увеличенной дальностью стрельбы.