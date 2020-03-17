с чего всё началось

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

Общество Белоусов заявил о готовности властей ограничить экспорт продовольствия В условиях коронавирусной пандемии в России, как и во многих других странах, вырос спрос на некоторые медицинские изделия, продукты и товары первой необходимости.

Энергетика Путин прокомментировал рост цен на бензин Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.

Общество Скончалась вдова Гагарина Валентина Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.

Музыка Танцор из клипа Little Big отправится на «Евровидение» Танцор Дмитрий Красилов, который понравился фанатам группы Little Big после съемок в клипе на песню Uno для конкурса "Евровидение", отправится с командой в Роттердам в мае.

Общество В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса "В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приказываю руководителям, находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, приостановить допуск посетителей в музеи и организации, осуществляющие выставочную деятельность", - говорится в документе.

Политика МИД призвал россиян по возможности вернуться в РФ из-за рубежа 16 марта официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российские дипломатические учреждения окажут всю необходимую помощь гражданам РФ, которые испытывают затруднения в связи с мерами, принятыми в других странах для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Политика Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.

Здоровье Почему антибиотики не убивают коронавирус Врач и при коронавирусе может назначить антибиотики — но лишь в том случае, если на фоне ослабления иммунитета к основному заболеванию добавились микробные патогены.

Кино Джонни Деппа показали в образе нового Джокера Известный на просторах Сети художник BossLogic создал арт, в котором представил голливудского актера Джонни Деппа в образе злодея из киновселенной DC Джокера.

Здоровье В Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализированы 46 человек На брифинге по коронавирусу министр Здравоохранения Максим Забелин отчитался, что, по данным на 18:00 17 марта, с подозрением на китайский вирус в Башкирии госпитализированы 46 человек, из них 6 – дети.

Энергетика Мировые цены на нефть растут более чем на 3% Мировые цены на нефть продолжают восстанавливаться после падения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 3%, свидетельствую данные торгов.