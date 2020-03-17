Коронавирус

РБКРБКВ оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
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Анастасия Ракова
В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности. Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба.
— Анастасия РаковаЭхо Москвы 10:02
с чего всё началось
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила
, что информация о том, что Москва будет закрыта на карантин из-за распространения коронавируса, не соответствует действительности.
Znak.com10:07

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Оперативный штаб по коронавирусу: То, что Москва якобы будет закрыта на карантин, не соответствует действительности

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