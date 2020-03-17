Коронавирус
РБКВ оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Читать в источнике
Оценить41
В связи с распространением в СМИ информации о том, что Москва якобы будет закрыта на карантин сообщаю о том, что эта информация не соответствует действительности. Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба.
с чего всё началось
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что информация о том, что Москва будет закрыта на карантин из-за распространения коронавируса, не соответствует действительности.Znak.com10:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Футбол
УЕФА потребовал завершить все европейские чемпионаты до конца июня
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к национальным лигам с требованием завершить первенства до 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Футбольного союза Сербии.
Общество
Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок
Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
Общество
В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 114
В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Энергетика
Саудовской Аравии придется дорого заплатить в нефтяной войне
Согласно подсчетам Bloomberg, в среднем нефтяным компаниям придется заплатить за перевозку в семь раз больше, чем обычно.
Общество
В Екатеринбурге подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Мужчина чувствует себя хорошо Всего в России подтверждено почти 100 случаев заражения Covid-19.
Политика
Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР).
Происшествия
Суд отклонил иск бывшего полковника Захарченко к «Лефортово»
Лефортовский суд Москвы отказался удовлетворить иск бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к СИЗО "Лефортово", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри признались в страхе за совместное будущее
Супруги признались, что их омрачает туманное будущее семьи.
Политика
Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке назвал число поступивших пациентов
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что с начала марта лечебное учреждение приняло в общей сложности 499 пациентов с подозрением на коронавирус.
Общество
Институт Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
Общество
Греф предложил легализовать продажи алкоголя в интернете из-за вируса
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что сейчас ведется работа с правительством и Государственной думой о легализации продажи через интернет алкоголя и лекарств.
Общество
В России начали испытывать вакцину от коронавируса
В России начали испытывать вакцину от коронавируса. Опыты проводят Ученые ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор".
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
«Этот вирус принес и что-то прекрасное». В опустевшую Венецию приплыли дельфины и лебеди
Объявленный в Венеции карантин очистил каналы. В них вернулись птицы и даже дельфины.
Общество
«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус
В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Происшествия
Полиция установила личность водителя, сбившего вдову Любимова в Москве
Московские полицейские установили личность водителя, сбившего вдову режиссера Юрия Любимова в центре столицы.
Шоу-бизнес
Нюша сменила имидж и стала блондинкой
Политика
Путин: в России удалось сдержать массовое проникновение коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что в России благодаря оперативным мерам удалось сдержать массовое распространение и проникновение коронавируса.
Экономика
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Хоккей
КХЛ приостановила проведение соревнований до 10 апреля
Москва, 17 марта 2020, 15:57 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приостановила проведение соревнований до 10 апреля из-за коронавируса.
Политика
Лукашенко озадачился закрытием Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его озадачило решение РФ закрыть границу с Белоруссией.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о своих требованиях к мужчинам
Звезда рассказала, какие именно требования к мужчинам она предъявляет.
Общество
ВОЗ: коронавирусом за сутки заразились почти 14 тысяч человек
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за последние сутки коронавирусом заразились 13 903 человека по всему миру, умерли 862 заболевших.
Общество
Sony официально объявила дату презентации PlayStation 5
Экономика
Аркадий Ротенберг стал единственным разбогатевшим на обвале рынков российским бизнесменом
Аркадий Ротенберг стал единственным российским бизнесменом, состояние которого показало значительный прирост на фоне обвала акций 16 марта.
Футбол
«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом
Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
Общество
Китай завершил испытания препарата от коронавируса
В Китае завершились клинические исследования противовирусного препарата «Фавилавир», который снимал жар у пациентов с коронавирусом, сообщило министерство науки и технологий КНР.