В Калининградской области за сутки скончались ещё два человека с коронавирусом.

В оперштабе рассказали об умерших от коронавируса калининградцах

Энергетика НПЗ Белоруссии восстановили загрузку практически до 100% Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что оба нефтеперерабатывающих завода Белоруссии восстановили загрузку практически до 100%-ной. 1

Политика Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС Президент России Владимир Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме российских Вооруженных сил, но считает, что пока рано таким образом оценивать его работу. 26

Общество Минобороны уточнило число заразившихся военных и гражданских служащих 314 военных находятся в госпиталях Минобороны, 175 — в изоляторах по месту службы, в обычных больницах — 6. 379 человек изолированы на дому. 333

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 737

Общество Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение. 45

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,7K

Политика В Чернобыльской зоне ликвидировали все источники огня Украинские спасатели ликвидировали все источники огня в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

Общество В Нидерландах норки заразились коронавирусом В Нидерландах на двух фермах по разведению норок у животных подтвердился коронавирус. 7

Здоровье Итальянские ученые дали реальную статистику смертности от коронавируса Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи проанализировали данные о смертности от коронавируса в Ломбардии - области, которая сильнее других пострадала от эпидемии. 501

Общество В Москве умер 31 пациент с коронавирусом За сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.

Политика Рогозин объяснил, почему не может объединиться с Маском Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что не хочет объединять усилия российской госкорпорации с деятельностью американской компании SpaceX Илона Маска, потому что тот работает на Минобороны США, а разворачиваемая им спутниковая группировка связи Starlink будет использоваться в военных целях. 391

Общество Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. 1,5K

Здоровье Кинешемские медики полностью обеспечены средствами защиты На сегодняшний день больница обеспечена костюмами высшей защиты, которые как имеются на складе, так и розданы по подразделениям, комбинезонами, респираторами, медицинскими масками, одноразовыми халатами, защитными очками. 1

Гаджеты Российский процессор оказался мощнее чипов Intel в реальных тестах Отечественный чип показал себя намного лучше зарубежных аналогов в тестах целочисленной арифметики (CoreMark): в обработке связных списков (поиск и сортировка), обработке матриц (несколько матричных операций), задачах класса "машина состояний" (определение, что входной символьный поток содержит действительные числа в десятичной записи), подсчете суммы CRC (определение ошибок при передаче данных). 82

Здоровье Врач объяснил рост числа молодых пациентов с тяжелой формой COVID-19 Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов, в свою очередь, ранее объяснил рост числа зараженных коронавирусом среди молодежи плохим соблюдением условий самоизоляции.

Общество Сотрудники российских банков переезжают на работу В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК. 1,1K