В Калининградской области за сутки скончались ещё два человека с коронавирусом.

В оперштабе рассказали об умерших от коронавируса калининградцах

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