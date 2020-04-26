Коронавирус
КлопсВ оперштабе рассказали об умерших от коронавируса калининградцах
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В оперштабе рассказали об умерших от коронавирусной инфекции калининградцах
Новый Калининград.Ruвчера в 05:36
«Из групп риска»: в оперштабе рассказали об умерших в Калининграде пациентах с коронавирусом
Калининград.Ruвчера в 05:41
В оперштабе рассказали подробности о новых случаях COVID-19 в Калининградской области
Вести Калининградвчера в 05:38
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Происшествия
В Петербурге суд арестовал недвижимость экс-главы Метростроя
Недвижимость бывшего генерального директора петербургского "Метростроя" Николая Александрова, который проходит обвиняемым по двум уголовным делам о растрате, арестована по решению Дзержинского суда, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 18:37
Шоу-бизнес
Марат Башаров рассказал о своем романе с Татьяной Навкой
Отношения Башарова и Навки продлились всего пару лет, и они не очень любят вспоминать о своем романе, тем не менее, актер высказался на этот счет в шоу «Секрет на миллион».
МонаВиста 07:49
Здоровье
Четыре новых случая коронавируса выявлено в Амурской области
Очень требовательно относиться к себе, своим близким, коллегам и знакомым, — прокомментировала руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.
Амурская правда 02:30
Происшествия
В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками
Эксперты компании вычислили двух россиян 19 и 23 лет, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару.
Lenta.ru 06:00
Кино
27 апреля на Первом канале стартует сериал «Джульбарс»
Комсомольская правда 02:57
Экономика
Численность безработных в России может вырасти в шесть раз
Директор Института социальной политики Лилия Овчарова напомнила, что в последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей.
Известия вчера в 17:01
Энергетика
Нефтяников и бюджет в этом году ждут рекордные потери
Нефтяников и бюджет в этом году ждут рекордные потери Российская нефтяная отрасль в 2020 году может не досчитаться минимум $18 млрд выручки в связи со снижением цен на нефть и сокращением добычи в рамках сделки ОПЕК+, считают аналитики Argus.
Коммерсантъ 15:25
Общество
Российский вирусолог спрогнозировал спад заражений COVID-19 в мае
Россия приближается к плато, и уже через пару недель ожидается снижение числа заражений коронавирусом, рассказал вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
Известия 21:00
Общество
Россия обогнала Китай по количеству зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки, по данным оперштаба, в России было зарегистрировано 6 198 новых случаев заражения.
Компания 04:23
Энергетика
Saxo Bank предупредил о риске нового «обнуления» нефти
Давление на рынке нефти будет сохраняться еще ближайшие 4-6 недель, возможно очередное падение котировок до нулевых отметок, заявил глава отдела стратегий на товарных рынках Saxo Bank Оле Хансен.
ФАН 18:42
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Здоровье
Ученый дал прогноз по динамике смертности от COVID-19 в России
Если нынешние тенденции по смертности от COVID-19 сохранятся, количество летальных исходов достигнет в России китайских значений при превышении числа завершенных случаев болезни (количество выздоровевших и умерших) отметки 47 тысяч.
РИА Новости 19:56
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
Экономика
В ВШЭ заявили о риске обеднения среднего класса в России
"Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса есть серьезные риски скатывания в бедность", — считает Кузьминов.
РИА Новости 18:24
Общество
МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских
МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости 13:25
Общество
Эпидемиологическая ситуация на авианосце ВМС США оказалась аномальной
Эпидемия коронавируса на авианосце ВМС США «Теодор Рузвельт» оказалась странной по статистике.
ToDay News Ufa 25 апреля в 09:07
Общество
В Москве резко выросло число госпитализированных с пневмонией
В Москве зафиксировали резкий рост числа госпитализированных с пневмонией.
Lenta.ru 14:33
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Музыка
Победителем седьмого сезона шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
Наставником Олеси на шоу был рэпер Баста. Воспитанница из команды Василия Вакуленко впервые победила на детском голосе.
Аргументы недели 25 апреля в 05:53
Общество
В Минюсте объяснили предложение о штрафах за лай собак по ночам
Напомним, ранее на сайте Минюста появилось сообщение об ответственности за нарушение тишины ночью, в том числе за лающую собаку и сигнализацию, которая предусмотрена в проекте нового КоАП.
Аргументы и Факты 08:32
Здоровье
Ущерб здоровью из-за коронавируса сравнили с распадом СССР
Пандемия коронавируса нанесет здоровью россиян отложенный ущерб, сравнимый с распадом СССР.
Lenta.ru 20:40
Здоровье
Врач, спасавший людей от коронавируса, сам оказался в реанимации
Комсомольская правда 09:45
Авто
Новое купе BMW 2-Series показали на фото
Немецкий автомобильный гигант BMW приступил к работе по выпуску усовершенствованной компактной модели 2-Series.
Faktom 04:56
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 апреля.
RT на русском 01:00
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК 07:50
Общество
Трубоукладчику «Академик Черский» осталось шесть дней до Калининграда
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил конечную точку следования, и сомнений в том, что судно следует в Балтийское море, не остается.
Евразия Daily вчера в 08:41
Политика
Трамп отказался сообщить о состоянии Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, в каком состоянии находится лидер КНДР Ким Чен Ын, однако говорить об этом отказался.
РБК 20:01
Политика
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:37
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52