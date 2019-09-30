Армия и оружие
Военное делоВ осенний призыв в армию направят около 132 тысяч человек
Призыв пройдет во всех 85 регионах России и продлится с 1 октября по 31 декабря. Как сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-лейтенант Евгений Бурдинский, в ходе осенней призывной кампании около 132 тыс. человек будут направлены на военную службу.
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