Происшествия

Эхо МосквыЭхо МосквыВ отделе МВД «Дорогомилово» ведутся следственный действия

Пресс-служба московской полиции ситуацию не комментирует.
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Источник: двое офицеров ОМВД «Дорогомилово» задержаны за должностные преступления

ТАСС02:12

Двое офицеров ОАД «Дорогомилово» в Москве задержаны за должностные преступления

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