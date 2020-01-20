Происшествия
Российская газетаСреди погибших в пермском отеле оказался ребенок
Напомним, трагедия произошла сегодня ночью. В подвале дома №21 по улице Советской Армии в Перми прорвало трубу отопления, все помещение залило кипятком. В результате в отеле, расположенном на цокольном этаже дома, погибли пять человек, еще шестеро пострадали, из них трое были госпитализированы.
Читать в источнике
Оценить1016
с чего всё началось
Среди погибших при затоплении гостиницы кипятком — один ребёнок. Вся информация о ЧП в режиме онлайн
Если вы стали свидетелем этого происшествия, можете рассказать о его причинах, расскажите об этом нам — написать нам можно через группу во "ВКонтакте" или на почту 59@rugion.ru.Новости Перми 59.ruвчера в 22:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Губернатор Прикамья поручил оказать помощь пострадавшим и семьям жертв прорыва трубы в частном отеле
Сайт губернатора и Правительства Пермского края00:56
«Страшно представить, что было внутри». Очевидец — о ЧП в пермской гостинице
Новости Перми 59.ruвчера в 23:31
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 02:34, Ашберн
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Политика
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Происшествия
Поезд протаранил автомобиль на переезде Москва–Рязань
Кино
Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США
Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards) 2020 года.
Гаджеты
В Сети появились первые снимки Xiaomi Mi 10 Pro
В Xiaomi ранее подтвердили, что представят Xiaomi Mi 10 Pro на платформе Snapdragon 865 Mobile с сенсором Samsung на 108 MП в первом квартале 2020 года.
Политика
Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля.
Общество
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первенца
Материнский капитал на первенца и ежемесячные пособия на детей начнут выдавать с марта или апреля текущего года.
Происшествия
Устроившего стрельбу в суде Новокузнецка арестовали на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка заключил под стражу мужчину, который 16 января пришел в здание районного мирового суда с ружьем и несколько раз выстрелил в судебного пристава и женщину-свидетеля, в результате чего пристав скончался.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов
Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
Общество
Финляндия интересуется созданием ВСМ между Хельсинки и Москвой
Финляндия вновь заявила РФ о своем интересе к созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Хельсинки и Москвой, следует из слов представителя РЖД.
Технологии
Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд
Программа для обмена сообщениями достигла отметки в пять миллиардов скачиваний в магазине приложений Google Play.
Политика
Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине
Шоу-бизнес
Снимок Елены Яковлевой без макияжа напугал поклонников
Елена Яковлева редко появляется на публике без макияжа.
Технологии
В России с помощью криптобиокабин выданы первые загранпаспорта
В конце 2019 года "Ростелеком" совместно с концерном "Автоматика" госкорпорации "Ростех" установил и протестировал в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ "Мои документы") первые криптобиокабины (КБК).
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Единоборства
Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC
Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Происшествия
Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе
Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Политика
Даниил Егоров стал новым главой ФНС
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового главу Федеральной налоговой службы.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги
Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.
Экономика
Туляков, сдающих в аренду жилье, могут обязать зарегистрироваться
Собственников, зарабатывающих на сдаче в аренду жилья, планируется обязать зарегистрироваться на специальной платформе-агрегаторе.
Политика
Рассекречена форма бойцов космических войск США
Один из комментаторов пошутил, что новая форма будет полезна лишь в том случае, если космические войска США будут прятаться от расы эвоков из «Звёздных войн».
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Общество
В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub — крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Футбол
Генсек РФС выступил против возможного расширения РПЛ
Возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) вряд ли решит имеющиеся у лиги проблемы, заявил в интервью «РИА Новости» генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.
Авто
Автомобили, которые американцы не продают более 15 лет
Общество
Соловьев отреагировал на слова Водонаевой о рожающем быдле
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» завершил испытания в Баренцевом море
Корвет проекта 20385 «Гремящий» завершил программу государственных ходовых испытаний в Баренцевом море и готовится к переходу на Балтику, сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.
Политика