Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСреди погибших в пермском отеле оказался ребенок

Напомним, трагедия произошла сегодня ночью. В подвале дома №21 по улице Советской Армии в Перми прорвало трубу отопления, все помещение залило кипятком. В результате в отеле, расположенном на цокольном этаже дома, погибли пять человек, еще шестеро пострадали, из них трое были госпитализированы.
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Среди погибших при затоплении гостиницы кипятком — один ребёнок. Вся информация о ЧП в режиме онлайн

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