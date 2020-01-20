Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек

В результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми погибли четыре человека, еще трое госпитализированы с ожогами. Эти предварительные данные озвучили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края, сообщает «Интерфакс». Инцидент произошел в отеле по улице Советской Армии.
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с чего всё началось

«Я выглянула в подъезд и увидела пар». Собираем информацию о ЧП с пятью погибшими в мини-гостинице

Труба 1962 года постройки.
Новости Перми 59.ruвчера в 22:08

Подробнее о событии

Число погибших при прорыве трубы в Перми выросло до пяти

Интерфаксвчера в 23:56

В Перми пять человек погибли в результате прорыва трубы в отеле

ТАССвчера в 23:55

При прорыве трубы в гостинице в Перми пострадали два спасателя

РИА Новости00:57

В частном пермском отеле произошёл прорыв трубы

Новый компаньонвчера в 23:40

В хостеле, где произошло ЧП, жили приезжающие на обследование в онкоцентр

АиФ Пермь00:51

«Страшно представить, что было внутри». Очевидец — о ЧП в пермской гостинице

Новости Перми 59.ruвчера в 23:31

В Индустриальном районе Перми произошёл порыв сетей отопления, в результате которого погибли люди

Администрация города Пермивчера в 23:45
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Происшествия

СК возбудил дело после гибели людей при прорыве трубы в пермском отеле

РИА Новости 00:07
Политика

Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине

Lenta.ru вчера в 18:36
Футбол

Месси принес «Барселоне» победу над «Гранадой»

«Барселона» на своем поле с минимальным счетом обыграла «Гранаду» (1:0) в рамках 20 тура испанской Примеры.
LiveSport.ru вчера в 17:05
Экономика

СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги

Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
РИА Новости вчера в 14:02
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
РИА Новости вчера в 15:51
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
РИА Новости вчера в 17:10
Происшествия

В Москве изъяли более 4,5 тыс. банок жевательного табака

Полиция пресекла незаконное производство никотиновых жевательных смесей в Москве, изъято более 4,5 тыс. банок готовой продукции.
ТАСС 00:30
Происшествия

При столкновении машины и поезда в Подмосковье погибли два человека

Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и поезда в Московской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
РБК 00:23
Происшествия

Стрелявшего в суде Новокузнецка мужчину арестовали на два месяца

Центральный районный суд Новокузнецка арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в стрельбе в здании районного мирового суда 16 января.
RT на русском 18 января в 03:24
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл заявил, что его дочь «опошляет» королевскую семью

Отец Меган Маркл, супруги принца Гарри, заявил, что его дочь «опошляет» королевскую семью.
Вечерняя Москва вчера в 12:32
Общество

Участник команды КВН «Город Пятигорск» умер из-за рака

Независимый публицист вчера в 22:38
Культура

Знаешь, что такое безумие?

Режиссёр: Роберт Эггерс В ролях: Роберт Паттинсон, Уильям Дефо В прокате с 16-го января Стоит начать с того, что "Маяк" основан на реальной истории, и по ней уже один фильм не так давно был — тоже называется "Маяк".
Эхо Севера вчера в 04:13
Политика

России вернут долги за военную технику

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Lenta.ru вчера в 21:12
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК вчера в 15:44
Единоборства

Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Известия вчера в 00:30
Происшествия

На Ямале драка в ночном клубе закончилась смертью мужчины

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе выясняют обстоятельства драки в ночном клубе, закончившейся смертью мужчины, который вмешался в конфликт между посетителями, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
РИА Новости 00:35
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
РБК 18 января в 12:56
Армия и оружие

30 лет назад в Баку были введены советские войска

Газета.Ru 00:39
Общество

Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Коммерсантъ вчера в 20:20
Политика

Украинский премьер рассказал о «негодяях и подонках» среди чиновников

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в органах государственной власти работают "негодяи и подонки", об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".
РИА Новости вчера в 23:14
Интернет

Количество скачиваний WhatsApp для Android превысило пять млрд

В настоящее время количество скачиваний WhatsApp для гаджетов с Android составляет уже больше пяти миллиардов.
iReactor вчера в 23:09
Политика

Медведев назвал нерешенную задачу правительства

Правительство, которое ушло в отставку, не смогло решить задачу роста реальных располагаемых доходов граждан.
БИЗНЕС Online вчера в 06:02
Политика

РБК: голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля

Наиболее вероятной датой проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Кремле называют 12 апреля, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Коммерсантъ 00:53
Общество

Финляндия заинтересована в запуске высокоскоростного поезда из Москвы

Скоростная дорога из Москвы до Хельсинки позволит преодолеть расстояние между столицами за 6 часов, сообщает финский министр по делам развития и внешней торговли Вилле Скиннари.
Народные новости вчера в 21:29
Политика

Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
РИА Новости вчера в 11:56
Общество

Первый полет американского беспилотника «Гремлин» сняли на видео

Американская компания Dynetics, которая при поддержке Пентагона работает над программой Gremlins ("Гремлины"), показала первый полет нового беспилотника X-61А.
РЕН ТВ вчера в 05:28
Кино

Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США

Известия вчера в 23:36
Политика

Зеленский встретил в аэропорту Киева тела погибших в Иране украинцев

Радио Комсомольская правда вчера в 05:27
Энергетика

Российский газ обеспечил почти половину закупок ЕС

За год, согласно оценке издания, ЕС увеличил общие закупки газа на 8%, до 422,6 миллиарда кубометров.
Телеканал 360° вчера в 20:44
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