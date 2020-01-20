Происшествия
BFM.ruВ отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек
В результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми погибли четыре человека, еще трое госпитализированы с ожогами. Эти предварительные данные озвучили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края, сообщает «Интерфакс». Инцидент произошел в отеле по улице Советской Армии.
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с чего всё началось
Труба 1962 года постройки.Новости Перми 59.ruвчера в 22:08
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«Страшно представить, что было внутри». Очевидец — о ЧП в пермской гостинице
Новости Перми 59.ruвчера в 23:31
В Индустриальном районе Перми произошёл порыв сетей отопления, в результате которого погибли люди
Администрация города Пермивчера в 23:45
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Политика
Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине
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Месси принес «Барселоне» победу над «Гранадой»
«Барселона» на своем поле с минимальным счетом обыграла «Гранаду» (1:0) в рамках 20 тура испанской Примеры.
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СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги
Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Происшествия
В Москве изъяли более 4,5 тыс. банок жевательного табака
Полиция пресекла незаконное производство никотиновых жевательных смесей в Москве, изъято более 4,5 тыс. банок готовой продукции.
Происшествия
При столкновении машины и поезда в Подмосковье погибли два человека
Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и поезда в Московской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
Происшествия
Стрелявшего в суде Новокузнецка мужчину арестовали на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в стрельбе в здании районного мирового суда 16 января.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл заявил, что его дочь «опошляет» королевскую семью
Отец Меган Маркл, супруги принца Гарри, заявил, что его дочь «опошляет» королевскую семью.
Общество
Участник команды КВН «Город Пятигорск» умер из-за рака
Культура
Знаешь, что такое безумие?
Режиссёр: Роберт Эггерс В ролях: Роберт Паттинсон, Уильям Дефо В прокате с 16-го января Стоит начать с того, что "Маяк" основан на реальной истории, и по ней уже один фильм не так давно был — тоже называется "Маяк".
Политика
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Единоборства
Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC
Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Происшествия
На Ямале драка в ночном клубе закончилась смертью мужчины
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе выясняют обстоятельства драки в ночном клубе, закончившейся смертью мужчины, который вмешался в конфликт между посетителями, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Общество
Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Политика
Украинский премьер рассказал о «негодяях и подонках» среди чиновников
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в органах государственной власти работают "негодяи и подонки", об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".
Интернет
Количество скачиваний WhatsApp для Android превысило пять млрд
В настоящее время количество скачиваний WhatsApp для гаджетов с Android составляет уже больше пяти миллиардов.
Политика
Медведев назвал нерешенную задачу правительства
Правительство, которое ушло в отставку, не смогло решить задачу роста реальных располагаемых доходов граждан.
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РБК: голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля
Наиболее вероятной датой проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Кремле называют 12 апреля, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Общество
Финляндия заинтересована в запуске высокоскоростного поезда из Москвы
Скоростная дорога из Москвы до Хельсинки позволит преодолеть расстояние между столицами за 6 часов, сообщает финский министр по делам развития и внешней торговли Вилле Скиннари.
Политика
Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
Общество
Первый полет американского беспилотника «Гремлин» сняли на видео
Американская компания Dynetics, которая при поддержке Пентагона работает над программой Gremlins ("Гремлины"), показала первый полет нового беспилотника X-61А.
Кино
Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США
Политика
Зеленский встретил в аэропорту Киева тела погибших в Иране украинцев
Энергетика
Российский газ обеспечил почти половину закупок ЕС
За год, согласно оценке издания, ЕС увеличил общие закупки газа на 8%, до 422,6 миллиарда кубометров.