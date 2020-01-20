с чего всё началось

В результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми погибли четыре человека, еще трое госпитализированы с ожогами. Эти предварительные данные озвучили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края, сообщает «Интерфакс». Инцидент произошел в отеле по улице Советской Армии.

В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек

Армия и оружие Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.

Политика Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.

Культура Знаешь, что такое безумие? Режиссёр: Роберт Эггерс В ролях: Роберт Паттинсон, Уильям Дефо В прокате с 16-го января Стоит начать с того, что "Маяк" основан на реальной истории, и по ней уже один фильм не так давно был — тоже называется "Маяк".

Происшествия На Ямале драка в ночном клубе закончилась смертью мужчины Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе выясняют обстоятельства драки в ночном клубе, закончившейся смертью мужчины, который вмешался в конфликт между посетителями, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Шоу-бизнес Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.

Общество Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.

Политика Медведев назвал нерешенную задачу правительства Правительство, которое ушло в отставку, не смогло решить задачу роста реальных располагаемых доходов граждан.

Политика РБК: голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля Наиболее вероятной датой проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Кремле называют 12 апреля, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Общество Финляндия заинтересована в запуске высокоскоростного поезда из Москвы Скоростная дорога из Москвы до Хельсинки позволит преодолеть расстояние между столицами за 6 часов, сообщает финский министр по делам развития и внешней торговли Вилле Скиннари.