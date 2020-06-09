с чего всё началось

В отношении водителя иномарки, попавшего 8 июня в 21:44 в ДТП у дома 3 на Смоленской площади, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Москве. Ранее сообщалось, что водителем Grand Cherokee, который совершил столкновение с автомобилем «Лада», был актер Михаил Ефремов.

В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело после ДТП

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 207

Экономика Суд арестовал 100% «Деловых линий» Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии». 12

Армия и оружие ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей Другими словами, чем больше самолётов и беспилотников противник применяет против «Панциря», тем меньше у комплекса шансов такой атаке противостоять.

Происшествия В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная. 33

Общество Пользователи Google и YouTube пожаловались на сбои Пользователи Google и YouTube в нескольких странах был зафиксирован сбой в работе сервисов, согласно данным на сайте Downdetector, отслеживающем сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Политика Спецпредставитель США анонсировал переговоры с Россией по вооружениям Агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента США ранее писало, что встреча пройдет 22 июня в Вене. 4

Общество Собянин отменил пропуска и график прогулок С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин. 4,8K

Общество Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей «Действие настоящего подпункта не распространяется с 15 июня 2020 года на деятельность пансионатов и домов отдыха, гостиниц при предоставлении мест для временного проживания граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»,— сказано в документе. 18

Политика Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения. 225

Общество МЧС предложило регионам расширить пляжи на летний купальный сезон По данным МЧС, предоставленным в ответ на запрос агентства, в летний сезон в России могут быть открыты более 3500 пляжей.

Общество Кадыров выделил женихам деньги на выкуп невест Каждая семья жениха получит по 50 тысяч рублей, чтобы совершить обряд бракосочетания по мусульманским канонам, который предусматривает выплату за невесту определенной суммы денег, установленной духовенством. 853

Общество Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов. 239

Здоровье Минздрав вводит нормы времени посещения врачей Министерство здравоохранения России уточнило нормативы времени приема одного пациента профильными врачами в амбулаторном звене. 94

Политика В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда. 1,3K

Экономика Вознаграждения банков от страховщиков выросли на треть В 2019 году объём вознаграждений, полученный российскими банками от страховых компаний, вырос на 33%, до 200,7 млрд рублей.

Политика Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом и самоизолироваться, чтобы убедить граждан в опасности инфекции. 2