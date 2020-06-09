Происшествия
КоммерсантъВ отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело после ДТП
В отношении водителя иномарки, попавшего 8 июня в 21:44 в ДТП у дома 3 на Смоленской площади, возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД по Москве. Ранее сообщалось, что водителем Grand Cherokee, который совершил столкновение с автомобилем «Лада», был актер Михаил Ефремов.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".РЕН ТВвчера в 19:29
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Происшествия
Скончался водитель, пострадавший в аварии с участием Михаила Ефремова
Интерфакс 01:52
Здоровье
За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 115 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 9 июня выявлено 115 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:51
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
Экономика
Суд арестовал 100% «Деловых линий»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости вчера в 11:36
Армия и оружие
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
Другими словами, чем больше самолётов и беспилотников противник применяет против «Панциря», тем меньше у комплекса шансов такой атаке противостоять.
Военное обозрение вчера в 10:48
Происшествия
В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты
Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
Общество
Пользователи Google и YouTube пожаловались на сбои
Пользователи Google и YouTube в нескольких странах был зафиксирован сбой в работе сервисов, согласно данным на сайте Downdetector, отслеживающем сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Московский Комсомолец 02:03
Общество
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
Политика
Спецпредставитель США анонсировал переговоры с Россией по вооружениям
Агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Госдепартамента США ранее писало, что встреча пройдет 22 июня в Вене.
РБК вчера в 14:53
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Общество
Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей
«Действие настоящего подпункта не распространяется с 15 июня 2020 года на деятельность пансионатов и домов отдыха, гостиниц при предоставлении мест для временного проживания граждан, зарегистрированных по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»,— сказано в документе.
Коммерсантъ вчера в 13:11
Политика
Песков прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ситуацией вокруг передачи режиссёра Никиты Михалкова, которая была посвящена чипированию населения.
News.ru вчера в 15:05
Общество
МЧС предложило регионам расширить пляжи на летний купальный сезон
По данным МЧС, предоставленным в ответ на запрос агентства, в летний сезон в России могут быть открыты более 3500 пляжей.
Ведомости вчера в 23:41
Общество
Кадыров выделил женихам деньги на выкуп невест
Каждая семья жениха получит по 50 тысяч рублей, чтобы совершить обряд бракосочетания по мусульманским канонам, который предусматривает выплату за невесту определенной суммы денег, установленной духовенством.
Новые Известия вчера в 10:28
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов.
Известия вчера в 21:01
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой вчера в 07:20
Здоровье
Минздрав вводит нормы времени посещения врачей
Министерство здравоохранения России уточнило нормативы времени приема одного пациента профильными врачами в амбулаторном звене.
Что происходит вчера в 10:02
Политика
В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ 07 июня в 23:11
Экономика
Вознаграждения банков от страховщиков выросли на треть
В 2019 году объём вознаграждений, полученный российскими банками от страховых компаний, вырос на 33%, до 200,7 млрд рублей.
Саминвестор 00:28
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Здоровье
На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии
Препараты для лечения гипертонии обладают свойством увеличивать продолжительность жизни. Они могут помочь даже самым слабым людям.
ToDay News Ufa вчера в 14:50
Происшествия
В Ираке разбился военно-транспортный самолет С-130 ВВС США
REGNUM вчера в 16:32
Политика
Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании заразиться коронавирусом и самоизолироваться, чтобы убедить граждан в опасности инфекции.
Lenta.ru 02:08
Общество
Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией.
RT на русском 00:57
Общество
В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 834 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 313 выздоровели.
РИА Новости 00:34
Происшествия
Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга
Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
Экономика
В проект «Гостех» попросились ВТБ с «Ростелекомом» и «Почтой России»
ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» претендуют на участие в создании единой цифровой платформы для госуслуг и информсистем органов власти, получившей неофициальное название «Гостех».
Ведомости вчера в 21:29