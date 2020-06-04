Общество
РИА НовостиСК завел уголовное дело на Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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Общество
Трамп заявил, что хочет увеличить финансирование полиции
Вашингтон, 4 июня 2020, 23:56 — REGNUM Радикальные левые демократы предлагают сократить финансирование полиции, но в противоположность им надо выделить больше денег на полицию, заявил 4 июня президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
REGNUM 16:56
Происшествия
В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа
В подмосковной Ивантеевке в жилом пятиэтажном доме произошел хлопок бытового газа.
Российская газета 12:30
Происшествия
Раскрыта хитрая схема воровства одежды из магазинов
Несколько российских студентов придумали необычную схему воровства одежды при помощи чужих чеков.
Live24 13:42
Политика
Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США.
Lenta.ru 13:14
Общество
В МЧС нашли способ ликвидировать ЧП в Норильске
Представители МЧС разработали схему ликвидации ЧП в Норильске, где на прошлой неделе произошел разлив нефтепродуктов.
Компания 03:10
Авто
АвтоВАЗ разрабатывает новые моторы для Lada
Актуальная линейка моторов АвтоВАЗа не претерпевала серьезных изменений с 2018 года: тогда руководство завода сообщило, что двигатели удовлетворяют запросы клиентов Lada.
Авторамблер 02 июня в 04:58
Футбол
Касильяс назвал лучших футболистов в истории «Реала»
Криштиану Роналду выступал за «королевский» клуб в течение девяти лет.
ГЛАС.RU вчера в 21:10
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля
Газета.Ru 15:04
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Общество
В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров
Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru вчера в 19:49
Общество
Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет
Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
ТАСС 06:39
Общество
В Кремле оценили прогноз Собянина на возвращение к нормальной жизни
Мнение мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому российская столица должна вернуться к привычному образу жизни в 2021 году, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Экономика сегодня 05:15
Происшествия
В детском саду воспитательница задушила подушкой плачущего ребенка
В детском саду воспитательница задушила подушкой плачущего маленького ребенка.
Evo-rus.com 15:25
Здоровье
В 8-й ивановской горбольнице развернут 200 COVID-коек
Напомним, что сегодня утром на брифинге с журналистами Артур Фокин сообщил, что свободных COVID-коек в регионе на сегодняшний день остается 65, и что при необходимости будут развернуты дополнительные койки.
IvanovoNews 11:13
Политика
Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России
Лукашенко напомнил, что ранее правительством уже принимались решения о необходимости развития экспорта и поиска новых рынков, и по этому вектору страна нуждается в серьезных изменениях.
Известия 13:51
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Общество
Социалиста Платошкина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 14:00
Футбол
Легенда «Барселоны» станет техническим директором «Локомотива»
Бывший футболист испанской "Барселоны" Хосе Мари Бакеро в скором времени может занять должность технического директора в московском "Локомотиве".
Вести.Ru 16:55
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
Политика
В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока
Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
RT на русском 15:56
Космос
В России изготовят 20 «Царь-двигателей» до 2027 года
Газета.Ru вчера в 04:30
Экономика
ПФР увеличит выплаты с 1 августа нескольким группам пенсионеров
Некоторые российские пенсионеры начнут получать с 1 августа повышенные выплаты, подтвердили в Пенсионном фонде России (ПФР).
NewInform 08:06
Происшествия
Британская полиция вычислила подозреваемого в похищении Мэдлин Макканн
В деле о таинственном исчезновении в 2007 году трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн появился подозреваемый.
Газета.Ru 06:54
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily вчера в 13:44
Политика
Меркель решила больше не выдвигаться на пост канцлера Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решила больше не выдвигать свою кандидатуру на этот пост.
Lenta.ru 13:51
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Российский актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль в новом американском комедийном сериале «Космические войска» от Netflix.
Известия 02 июня в 18:35
Политика
ВЦИОМ: поправки в конституцию поддерживают больше 60% россиян
Поправки в конституцию поддерживают 61% россиян. Об этом следует из опроса ВЦИОМ.
Общественная служба новостей 07:27
Общество
Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск
Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 09:47
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru 14:15
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:34