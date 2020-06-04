Общество

РИА НовостиРИА НовостиСК завел уголовное дело на Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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Лидера движения «За новый социализм» подозревают в склонении к беспорядкам и публикация фейков

Коммерсантъ12:16

СК возбудил против социалиста Платошкина дело о склонении к беспорядкам

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В отношении лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина возбудили дело

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RT на русском11:14

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РИА Новости10:16

СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина. Он под домашним арестом

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США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
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В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров

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Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
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Социалиста Платошкина отправили под домашний арест

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Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
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Платошкин Николай Николаевич
Российский дипломат
Российский дипломат, политолог и историк. Доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. Автор переводов зарубежных монографий, политический эксперт на телевидении. Лидер движения «За новый социализм».
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