Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Общество Трамп заявил, что хочет увеличить финансирование полиции Вашингтон, 4 июня 2020, 23:56 — REGNUM Радикальные левые демократы предлагают сократить финансирование полиции, но в противоположность им надо выделить больше денег на полицию, заявил 4 июня президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Происшествия Раскрыта хитрая схема воровства одежды из магазинов Несколько российских студентов придумали необычную схему воровства одежды при помощи чужих чеков.

Авто АвтоВАЗ разрабатывает новые моторы для Lada Актуальная линейка моторов АвтоВАЗа не претерпевала серьезных изменений с 2018 года: тогда руководство завода сообщило, что двигатели удовлетворяют запросы клиентов Lada. 143

Футбол Касильяс назвал лучших футболистов в истории «Реала» Криштиану Роналду выступал за «королевский» клуб в течение девяти лет.

Общество В Кремле оценили прогноз Собянина на возвращение к нормальной жизни Мнение мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому российская столица должна вернуться к привычному образу жизни в 2021 году, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 335

Здоровье В 8-й ивановской горбольнице развернут 200 COVID-коек Напомним, что сегодня утром на брифинге с журналистами Артур Фокин сообщил, что свободных COVID-коек в регионе на сегодняшний день остается 65, и что при необходимости будут развернуты дополнительные койки. 12

Политика Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России Лукашенко напомнил, что ранее правительством уже принимались решения о необходимости развития экспорта и поиска новых рынков, и по этому вектору страна нуждается в серьезных изменениях. 364

Общество Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев. 7

Общество Социалиста Платошкина отправили под домашний арест Басманный суд Москвы заключил под домашний арест заведующего кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, сообщили РБК в пресс-службе суда. 1,4K

Футбол Легенда «Барселоны» станет техническим директором «Локомотива» Бывший футболист испанской "Барселоны" Хосе Мари Бакеро в скором времени может занять должность технического директора в московском "Локомотиве".

Общество Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом. 136

Политика Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию. 370