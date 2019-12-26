Происшествия

ТАССТАССВ отношении Рауля Арашукова возбуждено еще три уголовных дела

Рауль Арашуков - отец арестованного бывшего сенатора от КЧР Рауфа Арашукова - является главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей.
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с чего всё началось

В отношении Рауля Арашукова возбуждено еще три уголовных дела

Еще три уголовных дела о растрате возбуждено в отношении бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда, где рассматривается вопрос о продлении срока содержания под стражей обвиняемого.
ТАСС07:00

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В отношении Рауля Арашукова возбуждено еще три уголовных дела

ТАСС07:00

Следствие возбудило еще три дела о растрате против Рауля Арашукова

РИА Новости07:57

Адвокат сообщил о четырех новых уголовных делах против Арашуковых

Ведомости07:46

Против Арашукова-старшего возбудили еще три дела о растрате

Коммерсантъ07:29

В отношении Рауля Арашукова возбудили ещё три уголовных дела

RT на русском07:18

Против семьи Арашуковых завели еще три уголовных дела

Интерфакс07:12

Адвокат заявил о трех новых уголовных делах против Арашуковых

РБК08:07
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Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК 06:33
Происшествия

После аварии с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила дело после ДТП с участием автобуса в Липецкой области, который следовал по маршруту Москва — Тбилиси.
RT на русском 15:05
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости 12:09
Происшествия

На главу района Воронежской области совершено покушение

Николай Фролов занимает должность главы Рамонского района с февраля 2018 года, ранее в течение 13 лет он возглавлял Айдаровское сельское поселение.
Коммерсантъ 04:05
Происшествия

В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова

Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Российская газета 11:12
Общество

Екатерина Мцитуридзе покинет пост гендиректора «Роскино»

Газета.Ru 01:27
Технологии

Volkswagen создал робота для подзарядки электромобилей

Известия 07:59
Единоборства

Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»

Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Российская газета 11:04
Происшествия

Покалеченную девочку из Ингушетии выписали из больницы

В Москве выписана из больницы семилетняя девочка из Ингушетии Аиша А. Из НИИ неотложной детской хирургии ее сегодня, 25 декабря, забрала мать.
REGNUM вчера в 07:26
Происшествия

В СК подтвердили проведение обысков у журналистки «Новой газеты»

Представители Следственного комитета подтвердили факт проведения обысков у журналистки "Новой газеты" Юлии Полухиной.
Газета.Ru 08:21
Политика

В Черногории протестуют против нового закона о церкви

Вести.Ru 11:30
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
Хоккей

Сборная России уступила Чехии в дебютном матче МЧМ-2020

Газета.Ru 11:57
Политика

Санкции США против «Северного потока — 2»: Европа должна защищаться (Der Standard, Австрия) (Der Standard)

Экстерриториальное применение законов США против неамериканских компаний — обычное дело в Вашингтоне, например, что касается Кубы или Ирана.
ИноСМИ 16:12
Политика

В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым

Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Известия 15:05
Наука

Кубики LEGO охладили почти до абсолютного нуля

МедиаПоток 24 декабря в 03:40
Происшествия

В Абакане горит торговый павильон

Газета.Ru 15:27
Происшествия

Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Коммерсантъ 10:11
Армия и оружие

Ливия официально запросила у Турции военную поддержку

Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
Lenta.ru 15:05
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Политика

На Украине уволили всех работавших над делом МН17 прокуроров

Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН17 были уволены со своих прокурорских постов.
Lenta.ru 09:16
Экономика

Набиуллина связала переговоры о доле ЦБ в Сбербанке с его продажей

Переговоры о переходе правительству доли Сбербанка, принадлежащей ЦБ, касаются ее продажи, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу».
РБК вчера в 07:59
Энергетика

Энергостратегия РФ не исключает допуск независимых производителей к экспорту газа по трубе

Энергостратегия РФ до 2035 года предполагает допуск независимых производителей газа к трубопроводному экспорту при необходимости увеличения поставок.
ТАСС 12:31
Хоккей

«Авангард» продлил контракт с Поккой

«Авангард» продлил контракт с защитником Вилле Поккой.
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Шоу-бизнес

Настя Каменских показала, как тренирует ягодицы

Знаменитость крупным планом сняла на видео свои ягодицы в обтягивающих лосинах во время глубоких приседаний со штангой.
Московский Комсомолец 03:10
Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что будут следить за учениями России, КНР и Ирана

В начале декабря командующий ВМС армии Ирана Хосейн Ханзади заявил, что 27 декабря в Индийском океане пройдут совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая "Пояс морской безопасности".
РИА Новости 15:36
Космос

Нейросеть научили наводить телескопы на космический мусор

Китайские исследователи упростили эту задачу, создав систему искусственного интеллекта, которая может очень точно наводить лазерные телескопы-дальномеры на частицы космического мусора, которые вращаются на низкой околоземной орбите.
ТАСС Наука 24 декабря в 11:15
Политика

Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 05:23
Общество

Установлена причина пожара на могиле Децла

Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Lenta.ru 14:52
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Samsung выпустит Galaxy S20 вместо S11

Известный инсайдер Ice Universe поделился информацией о будущем смартфоне Samsung Galaxy S11.
The GEEK 24 декабря в 17:12
Как работают Яндекс.Новости?
Дело сенатора АрашуковаБольше новостей по теме
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