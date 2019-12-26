Еще три уголовных дела о растрате возбуждено в отношении бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда, где рассматривается вопрос о продлении срока содержания под стражей обвиняемого.

с чего всё началось

Рауль Арашуков - отец арестованного бывшего сенатора от КЧР Рауфа Арашукова - является главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО "Газпром" на 31 млрд рублей.

В отношении Рауля Арашукова возбуждено еще три уголовных дела

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