Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по материалам проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель ФАС РФ Игорь Артемьев в ходе рабочей поездки в Крым.

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Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского было возбуждено по материалам проверки Федеральной антимонопольной службы. Факт возбуждения дела подтвердил во вторник, 15 октября руководитель ФАС России Игорь Артемьев в ходе рабочей поездки в Крым.

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