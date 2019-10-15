Общество

ИзвестияИзвестияВ отношении экс-губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело

Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского было возбуждено по материалам проверки Федеральной антимонопольной службы. Факт возбуждения дела подтвердил во вторник, 15 октября руководитель ФАС России Игорь Артемьев в ходе рабочей поездки в Крым.
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Глава ФАС сообщил о возбуждении дела в отношении челябинского экс-губернатора Дубровского

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского по материалам проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом во вторник сообщил журналистам руководитель ФАС РФ Игорь Артемьев в ходе рабочей поездки в Крым.
ТАСС06:17

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Глава ФАС подтвердил факт возбуждения дела в отношении экс-губернатора Челябинской области

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Глава ФАС сообщил о возбуждении дела в отношении челябинского экс-губернатора Дубровского

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74.ru06:27

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URA.Ru06:24

Официально подтверждено возбуждение уголовного дела в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского

Московский Комсомолец07:14
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