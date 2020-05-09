Происшествия
РИА НовостиНа экс-игрока «Спартака» завели уголовное дело за угрозу убить жену
Бывший полузащитник московского "Спартака" Огнен Вукоевич был задержан полицией Загреба. По информации Sportske Novosti, экс-игрок сборной Хорватии угрожал убить свою жену, ее мать и сестру.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Экс-полузащитник «Спартака» Огнен Вукоевич оказался в полиции из-за угроз расправы жене
Спорт день за днем08:16
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 10:09, Ашберн
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» больницы в Коммунарке
Неизвестные сообщили о "минировании" около 10 больниц в Москве, в том числе медучреждения в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 09:21
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru 07 мая в 14:14
Политика
В Москве состоялся воздушный парад Победы
RT на русском 09:09
Общество
Минобороны сообщило о завершении строительства храма ВС России
В Московской области в парке «Патриот» завершилось строительство главного храма Вооружённых сил России.
RT на русском 08:59
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета 07 мая в 16:47
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
Шоу-бизнес
Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы
Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
Авто
Выход Tesla Roadster отложен на неопределенный срок
Глава Tesla Илон Маск объявил о переносе рыночного дебюта модели Roadster на неопределенный срок.
Motor вчера в 06:01
Происшествия
Трава загорелась на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачево
На территории бывшего арсенала села Пугачево в Удмуртии загорелась сухая трава.
Сусанин 09:07
Общество
Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью
Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
Московский Комсомолец вчера в 09:27
Армия и оружие
В России испытывают элементы новой системы ПВО С-500
Завершилось изготовление всех элементов новой системы ПВО С-500, сейчас они проходят испытания, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
News.ru 05:16
Политика
Путин возложил цветы к Вечному огню
В День Победы президент России Владимир Путин возложил алые розы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Российская газета 03:26
Гаджеты
Представлен флагман Meizu 17 Pro
Meizu 17 Pro 8/128 ГБ оценивается в 607 доллара, а версию на 12/256 ГБ можно купить за 664 доллара.
ITZine.ru вчера в 06:28
Кино
Новые фото со съемок продолжения «Аватара» появились в Сети
Фотография со съемочной площадки продолжения культовой кинокартины от режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар» появилась в Сети.
ФАН 07 мая в 09:55
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Отец малышей опубликовал в Instagram видео, в котором Лиза и Гарри читают стихотворение о войне Анны Петряшевой и по очереди скандируют, что не хотят больше войны.
Вести.Ru 09:00
Авто
Новый шламовоз на шасси Камаза защитит экологию
Разработчики уверены в том, что новая техника будет востребована представителями данной промышленности, которые постоянно занимаются переработкой и последующей утилизацией отходов, получаемых в результате газовой и нефтяной деятельности.
Car.ru вчера в 05:14
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Общество
«Северсталь» предложила главам четырех регионов ввести карантин
Нью-Йорк, США, 9 мая 2020, 06:38 — REGNUM Руководство группы «Северсталь» обратилось к главам четырёх регионов России, в которых работают предприятия компании, с предложением ввести там карантинные меры.
REGNUM вчера в 23:38
Общество
75 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Самарской области
На 9 мая в Самарской области выявили ещё 75 случаев заболевания коронавирусом.
Похвистнево-Информ 06:44
Общество
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что число пациентов с коронавирусом сокращается в течение девяти дней подряд.
Lenta.ru 09:04
Здоровье
Власти Петербурга подтвердили смерть трех медиков от коронавируса
Два врача из Александровской больницы и медсестра из Госпиталя для ветеранов войн скончались во второй половине апреля, сообщили сегодня в городском комитете по здравоохранению.
Эхо Москвы 07:31
Общество
Мексиканская авиакомпания полностью перешла на Sukhoi SuperJet 100
Мексиканская авиакомпания InterJet полностью перешла на использование только российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100), сообщает издание Milenio со ссылкой на представителей перевозчика.
Lenta.ru 07:12
Общество
В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки
По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
Наука
Ученые напоили червей спиртов и заставили их вращаться в воде
Команда провела эксперименты на массе червей, которые содержались в реометре - системе вращающихся пластин, генерирующих различные структуры потоков жидкостей.
Популярная механика 06:12
Политика
На Украине планируют установить четыре колокола Победы
Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне объявил о планах установить в стране четыре колокола Победы.
ТАСС 05:17
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 00:02
Политика
Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма
Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
Известия вчера в 16:16
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета вчера в 06:16
Здоровье
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40