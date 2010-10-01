Происшествия

REGNUMREGNUMВ отношении главы Славгорода возбудили дело о крупной взятке

Славгород, Алтайский край, 29 мая 2020, 20:00 — REGNUM Уголовное дело о взятке в особо крупном размере возбудили 29 мая в отношении главы города Славгорода (Алтайский край) Сергея Горбунова, заявила старший помощник главы регионального управления СКР Людмила Рязанцева.
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Следком завел дело на главу Славгорода из-за крупной взятки

Толк09:54

Мэра Славгорода задержали за взятку в 2 млн рублей. Подробности

Алтапресс09:43

На Алтае возбудили уголовное дело против мэра Славгорода по подозрению в коррупции

ТАСС09:28

Уголовное дело возбудили против главы Славгорода

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Мэр Славгорода Сергей Горбунов задержан при получении взятки (обновлено)

Банкфакс05:08

Мэра Славгорода задержали

Катунь 2404:33

Появилось фото задержания мэра Славгорода

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Пульмонолог назвал пять упражнений для укрепления дыхательной системы

Пульмонолог отделения профпатологии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, врач-терапевт Алексей Никишенков перечислил пять упражнений для укрепления легких и дыхательной системы в целом.
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Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
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Российские артисты подали заявки на получение МРОТ

Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
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В Индии опасаются активности китайских военных на спорных территориях

Как сообщает ToDay News Ufa, на границе с Индией продолжает увеличиваться присутствие китайских военных.
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Мясников назвал способ избежать новой вспышки коронавируса в России

Сохранение ограничительных мер, которые необходимы для соблюдения социальной дистанции, позволит предотвратить новую вспышку COVID-19.
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Энтузиаст воссоздаёт локацию из Diablo 2 на Unreal Engine 4

Энтузиаст под ником Upside Down трудится на фанатским ремастером локации из четвертого акта Diablo 2 на Unreal Engine 4. Правда, речь идёт не о проекте для сообщества, а о работе для портфолио.
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Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
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Общество

На ракете «Протон» заменили бракованные комплектующие

В марте гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сказал РИА Новости, что запуск "Экспрессов" отложен из-за необходимости замены некачественных комплектующих в "Протоне", обнаруженных на Байконуре.
РИА Новости 20:17
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Белый дом на время закрыли из-за протестов после гибели афроамериканца

Из-за протестов, возникших из-за погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, не надолго был закрыт Белый Дом, сообщил телеканал Fox News.
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Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе устроили горячий спор насчет газопровода "Северный поток - 2", НАТО и Китая.
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МИД России призвал США расследовать убийство афроамериканца Флойда

МИД России призывает США тщательно расследовать убийство афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
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Врачи Ревдинской городской больницы (Свердловская область) пожаловались главе региона Евгению Куйвашеву на отсутствие положенных выплат за работу в «красной зоне».
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США прекращают все отношения с ВОЗ

Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
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Филипп Киркоров показал свои джинсы за 2 миллиона рублей

Российский исполнитель Филипп Киркоров показал свои уникальные джинсы за 2 миллиона рублей.
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В НАСА сообщили, когда примут решение по запуску Crew Dragon

Первоначально старт планировался на 27 мая, но был перенесен на субботу из-за нестабильной погоды на мысе Канаверал во Флориде, откуда осуществляется запуск.
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Путину доверяют 59% граждан России — ФОМ

Москва, 29 мая 2020, 12:33 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доверяют 59% граждан страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).
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Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
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Роднина: Не слишком ли дорого для страны вырастить фигуриста на два года?

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала мнение о фигуристах, которые очень рано заканчивают карьеры после того, как достигают успеха.
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Экс-председателя Новосибирского облсуда отдали Следственному комитету

Сегодня, 29 мая, Высшая квалификационная комиссия судей рассматривала вопрос об уголовном преследовании бывшего председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной.
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