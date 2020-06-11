с чего всё началось

В отношении мэра Норильска Рината Ахметчина заведено уголовное дело по факту халатности. Следственный комитет сообщает, что глава города знал о количестве разлитого после аварии топлива, но не принял необходимых в этой ситуации мер.

В отношении мэра Норильска завели уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ

Происшествия Погибшего в ДТП с участием Ефремова Захарова похоронили под Рязанью Сергея Захарова, который погиб в Москве в результате ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области. 153

Общество В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда. 157

Политика Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление. 47

Футбол Игрок «Тоттенхэма» Алли отстранен на один матч за шутку о коронавирусе Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли на один матч за публикацию в социальных сетях шутливого видео о коронавирусе, сообщает Би-би-си.

Политика Вакарчук решил сложить депутатские полномочия Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий. 2

Общество Врач назвал визуальные признаки заражения коронавирусом У инфицированных коронавирусом признаки заболевания могут наблюдаться на коже. На руках или ногах иногда появляются покраснения. 13

Транспорт С 24 июня РЖД возвращает в расписание отменённые рейсы «Сапсанов» С 24 июня возобновится движение всех ранее отменённых рейсов «Сапсанов», сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги».

Политика На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге. 352

Армия и оружие В России описали «выпустивший соплю» Су-24 В апреле заместитель командира эскадрильи Герой России майор Андрей Дьяченко в беседе с «Российской газетой» поделился впечатлениями от воздушной дозаправки сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 заправщиком Ил-78, при которой «ладошки все равно потеют».

Происшествия Ефремова повезли на допрос к следователям, сообщил источник Актера Михаила Ефремова повезли на допрос в Главное следственное управление ГУМВД по Москве, причина не уточняется, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. 21

Происшествия В Словакии неизвестный напал на начальную школу В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.

Политика Кремль высказался насчет судьбы Донбасса: Украина должна стать единой Пескову журналистами был задан вопрос, поменялась ли позиция Кремля относительно конфликта в Донбассе.

Политика В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции. 3

Политика Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина. 151

Технологии IBM рассказала об угрозах, влияющих на безопасность облачных сред IBM Security опубликовала новые данные по результатам исследования основных вызовов и угроз, влияющих на безопасность облачных сред.