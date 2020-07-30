В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбуждено уголовное дело за подготовку терактов. Об этом на брифинге 30 июля сообщил журналистам госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков, передает Интерфакс. По словам Равкова, в настоящее время спецслужбы ищут остальных "террористов".

В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о терактах

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