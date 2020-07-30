Политика
МонаВистаВ отношении задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о терактах
В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбуждено уголовное дело за подготовку терактов. Об этом на брифинге 30 июля сообщил журналистам госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков, передает Интерфакс. По словам Равкова, в настоящее время спецслужбы ищут остальных "террористов".
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Экономика
Безлимитный интернет в России подорожал в 1,5 раза на фоне пандемии
«Снижение стоимости 1 гигабайта в России обусловлено запуском операторами тарифов с большим наполнением пакетов трафика, что, в свою очередь, обусловлено растущим потреблением услуг мобильного интернета абонентами», — отметили в агентстве.
Известия 06:11
Происшествия
В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими
РИА Новости 05:49
Общество
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве рэпера Энди Картрайта в Петербурге
Дело об убийстве возбуждено после обнаружения расчлененного тела мужчины в доме на Невском проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
РИА Новости 06:10
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова нашла новую работу на СТС
Бывшая участница юмористического шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова сообщила о том, что нашла работу в новом проекте перевоплощений на телеканале СТС.
Экономика сегодня 05:59
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в ДТП с погибшим
Актёр Михаил Ефремов отказался от признания вины по делу о смертельном ДТП.
RT на русском вчера в 10:42
Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
Происшествия
Суд продлил арест экс-замгубернатора Курганской области Пугину
Суд продлил до 3 октября арест бывшему первому заместителю губернатора Курганской области Сергею Пугину, подозреваемому в злоупотреблении должностными полномочиями, причинившему ущерб на 195 млн рублей.
ТАСС 04:12
Армия и оружие
Принадлежность задержанных в Белоруссии россиян к ЧВК Вагнера подтвердили
«Новая газета» подтвердила причастность 15 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, к частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 06:13
Политика
Песков заявил об отсутствии в России юридического понятия ЧВК
ЧВК в российском законодательстве не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ПолитРоссия 06:41
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
РИА Новости вчера в 19:08
Экономика
«Норникель» во втором квартале нарастил выпуск никеля на 8%
Из общего объема производства «Норникеля» на Кольскую ГМК приходится 39 тысяч тонн товарного никеля в первом квартале и 74 тысячи тонн – за полугодие.
ТВ-21 вчера в 10:10
Политика
Трамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы
США не должны "защищать от России" Германию, если Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергоресурсы, заявил Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:36
Транспорт
Более 37 тыс. пассажиров в Москве оштрафовали за отсутствие масок
Контролеры, в первую очередь, информируют пассажиров о необходимости использования масок и перчаток в общественном транспорте, а в случае их отсутствия рекомендуют приобрести в кассах метро или вендинговых аппаратах.
Интерфакс 06:13
Политика
В Минске заявили о формировании группировок под Псковом и Невелем
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что под Псковом и Невелем формируются две группы, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций.
Газета.Ru 03:59
Политика
Песков призвал меньше доверять YouTube и другим западным платформам
«Выход есть – не зависеть от западных платформ», – прокомментировал Песков информацию о блокировке аккаунта телеканала «Царьград» на YouTube.
Взгляд.ру 06:18
Игры
Появился трейлер документального фильма о PlayStation. В нём снялись Кодзима и Церни
Создатели документального фильма From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution опубликовали на своём канале в YouTube официальный трейлер проекта.
Чемпионат 06:32
Происшествия
На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности
Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области.
RT на русском 03:23
Космос
Ученые подтвердили, что до нашей Вселенной существовало еще что-то
Авторы считают, что их результаты подтверждают правильность гипотезы Большого отскока, согласно которой возникновение нашей Вселенной стало результатом распада некой "предыдущей" вселенной.
РИА Новости 04:11
Происшествия
В Челябинской области умерла сотрудница скорой помощи с COVID-19
Челябинск, 30 июля 2020, 13:37 — REGNUM В Челябинской области скончалась сотрудница скорой помощи Миасса.
REGNUM 06:37
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 28 июля в 01:11
Экономика
Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 06:53
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости вчера в 10:47
Общество
В Кемерово разрушилась часть монумента, открытого несколько дней назад
Композиция, открытая всего несколько дней назад, состоит из стеклянных панелей, на которых размещены фотографии 2087 кузбассовцев-участников боевых действий.
Общественное телевидение России 03:53
Здоровье
В Саратовской области в августе продлят ограничения из-за коронавируса
Ограничения из-за коронавируса в Саратовской области в августе будут продлены.
Регион 64 06:30
Политика
Путин обсудил с президентом Кипра ситуацию в Восточном Средиземноморье
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования.
ТАСС 05:24
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com вчера в 02:21
Наука
Археологи нашли месторождение сарсенов из второго кольца Стоунхенджа
Специалисты выяснили, что 52 сарсенов Стоунхенджа были добыты именно здесь, после того, как сравнили их химический и изотопный состав с образцами песчаника из каменоломни.
Evo-rus.com 03:08