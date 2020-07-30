Политика

МонаВистаМонаВистаВ отношении задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о терактах

В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбуждено уголовное дело за подготовку терактов. Об этом на брифинге 30 июля сообщил журналистам госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков, передает Интерфакс. По словам Равкова, в настоящее время спецслужбы ищут остальных "террористов".
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На задержанных в Белоруссии россиян завели дело о подготовке терактов

РИА Новости03:09

Против задержанных в Белоруссии россиян возбуждено дело о теракте

РБК03:48

После задержания россиян в Белоруссии возбуждено дело о подготовке теракта

ТАСС03:12

На задержанных в Белоруссии россиян завели дело о подготовке терактов

Газета.Ru05:16

Задержанных в Белоруссии россиян заподозрили в подготовке теракта

RT на русском02:51

Задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке терактов

Коммерсантъ02:45

Задержанных «вагнеровцев» заподозрили в подготовке терактов

Интерфакс02:43
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В отношении задержанных в Беларуси российских наемников возбуждено дело о подготовке терактов

КП - Беларусь04:27
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Экономика

Безлимитный интернет в России подорожал в 1,5 раза на фоне пандемии

«Снижение стоимости 1 гигабайта в России обусловлено запуском операторами тарифов с большим наполнением пакетов трафика, что, в свою очередь, обусловлено растущим потреблением услуг мобильного интернета абонентами», — отметили в агентстве.
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Происшествия

В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими

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В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

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В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

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СК возбудил дело об убийстве рэпера Энди Картрайта в Петербурге

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Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в ДТП с погибшим

Актёр Михаил Ефремов отказался от признания вины по делу о смертельном ДТП.
RT на русском вчера в 10:42
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Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
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Происшествия

Суд продлил арест экс-замгубернатора Курганской области Пугину

Суд продлил до 3 октября арест бывшему первому заместителю губернатора Курганской области Сергею Пугину, подозреваемому в злоупотреблении должностными полномочиями, причинившему ущерб на 195 млн рублей.
ТАСС 04:12
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Армия и оружие

Принадлежность задержанных в Белоруссии россиян к ЧВК Вагнера подтвердили

«Новая газета» подтвердила причастность 15 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, к частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 06:13
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Песков заявил об отсутствии в России юридического понятия ЧВК

ЧВК в российском законодательстве не существует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола

РИА Новости вчера в 19:08
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Экономика

«Норникель» во втором квартале нарастил выпуск никеля на 8%

Из общего объема производства «Норникеля» на Кольскую ГМК приходится 39 тысяч тонн товарного никеля в первом квартале и 74 тысячи тонн – за полугодие.
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Политика

Трамп объяснил вывод войск из ФРГ сотрудничеством Берлина и Москвы

США не должны "защищать от России" Германию, если Берлин платит Москве миллиарды долларов в год за энергоресурсы, заявил Дональд Трамп.
Газета.Ru 02:36
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Транспорт

Более 37 тыс. пассажиров в Москве оштрафовали за отсутствие масок

Контролеры, в первую очередь, информируют пассажиров о необходимости использования масок и перчаток в общественном транспорте, а в случае их отсутствия рекомендуют приобрести в кассах метро или вендинговых аппаратах.
Интерфакс 06:13
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Политика

В Минске заявили о формировании группировок под Псковом и Невелем

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что под Псковом и Невелем формируются две группы, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций.
Газета.Ru 03:59
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Политика

Песков призвал меньше доверять YouTube и другим западным платформам

«Выход есть – не зависеть от западных платформ», – прокомментировал Песков информацию о блокировке аккаунта телеканала «Царьград» на YouTube.
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Игры

Появился трейлер документального фильма о PlayStation. В нём снялись Кодзима и Церни

Создатели документального фильма From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution опубликовали на своём канале в YouTube официальный трейлер проекта.
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На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области.
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Ученые подтвердили, что до нашей Вселенной существовало еще что-то

Авторы считают, что их результаты подтверждают правильность гипотезы Большого отскока, согласно которой возникновение нашей Вселенной стало результатом распада некой "предыдущей" вселенной.
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В Челябинской области умерла сотрудница скорой помощи с COVID-19

Челябинск, 30 июля 2020, 13:37 — REGNUM В Челябинской области скончалась сотрудница скорой помощи Миасса.
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Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
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Экономика

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
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Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
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В Кемерово разрушилась часть монумента, открытого несколько дней назад

Композиция, открытая всего несколько дней назад, состоит из стеклянных панелей, на которых размещены фотографии 2087 кузбассовцев-участников боевых действий.
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В Саратовской области в августе продлят ограничения из-за коронавируса

Ограничения из-за коронавируса в Саратовской области в августе будут продлены.
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Путин обсудил с президентом Кипра ситуацию в Восточном Средиземноморье

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования.
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