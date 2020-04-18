Происшествия
Газета.RuВ отношении замглавы Хакасии возбуждено уголовное дело
В отношении и.о. замглавы Хакасии Сергея Новикова возбуждено уголовное дело по обвинению во взятке. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.
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Действительно, Сергей Новиков задержан. Сейчас проходят следственные действия. Окончательное решение предстоит вынести суду. Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми, и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона.
— Валентин Коновалов, российский политикLenta.ru 00:28
с чего всё началось
Министр ЖКХ и строительства Республики Хакасия Сергей Новиков задержан по подозрению в получении взятки, сообщается на сайте регионального правительства.Life.ruвчера в 22:56
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Министр Сергей Новиков задержан по подозрению во взяточничестве
Республиканская Телевизионная Сетьвчера в 22:29
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Общество
В МЧС призвали не носить маски на улице
МЧС России призывает отказаться от ношения масок на улице, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Вестник Кавказа вчера в 00:08
Общество
На Кубани дополнен перечень организаций, которые могут работать во время карантина
В беспропускное окно с 10.00 до 16.00 могут работать организации, предоставляющие услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации зданий и промышленного оборудования, осуществляющие ТО и ремонт автотранспорта, оказывающие скорую ветеринарную помощь, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
Администрация Краснодарского края 02:00
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Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд
Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
НТВ вчера в 10:54
Общество
Собянин допустил ужесточение пропускного режима
Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится число нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 14:38
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Российская армия получила одну из самых мощных пушек в мире
Генеральный директор «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров, которого цитирует пресс-служба, отметил, что это одна из самых мощных в мире самоходных пушек, которая предназначена для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.
Известия 16 апреля в 03:27
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 16 апреля в 10:05
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК вчера в 02:35
Политика
Путин заявил об уходе коронавируса из Москвы в регионы
Москва первой столкнулась с эпидемией коронавируса, но проблема уходит в регионы, сказал президент Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов.
Ведомости вчера в 10:40
Общество
В одном из регионов России режим самоизоляции продлен до лета
В Башкирии, возможно, будет продлен режим самоизоляции. Вполне возможно он будет действовать до конца мая.
ToDay News Ufa вчера в 07:49
Шоу-бизнес
Экс-супруга Джигарханяна смогла вернуться к нему из США
Пасынок Армена Джигарханяна сообщил, что его мать Татьяна Власова вернулась в Россию, чтобы быть рядом со своим любимым экс-мужем.
Подмосковье Сегодня вчера в 11:11
Здоровье
Обещанных инфекционных коек не нашли в больницах Ростовской области
В городской больнице города Шахт должно было быть подготовлено 40 коек для пациентов с COVID-19.
Privet-Rostov.ru вчера в 02:54
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Происшествия
При крушении самолета в Хабаровском крае погибли три человека
На борту потерпевшего крушение близ села Лесное в Хабаровском крае частного легкомоторного самолета были три человека.
Российская газета 01:40
Политика
В МИД РФ допустили разработки опасных вирусов в биолабораториях США
Москва, 17 апреля 2020, 16:09 — REGNUM В биологических лабораториях США, которые расположены за пределами страны, в частности, на территориях бывших советских республик, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний.
REGNUM вчера в 09:09
Здоровье
Назван скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса
Специалисты считают, что различное - от отсутствия симптомов до летального исхода - воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов.
Российская газета вчера в 13:17
Здоровье
В Саратовской области выявлено 98 случаев заражения коронавирусом
На 9 часов утра 18 апреля в Саратовской области лабораторно подтверждено ещё 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Регион 64 01:57
Шоу-бизнес
Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»
Рамблер вчера в 03:50
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Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
Армия и оружие
Турчинов поставил себе в заслугу создание «ракетного щита» Украины
Газета.Ru вчера в 22:19
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Фергюсон продемонстрировал нужный вес к дате отмененного поединка
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон продемонстрировал сгонку веса к отмененному из-за пандемии коронавируса турниру UFC 249.
Известия вчера в 20:57
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Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
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Шоу-бизнес
Как Тимур Еремеев зарабатывает на славе Спартака Мишулина
После выхода телепередач с участием Тимура Еремеева на парня взвалилось много неприятностей от семьи Спартака Мишулина.
Территория новостей вчера в 08:58
Здоровье
Названа доля заразившихся коронавирусом россиян без симптомов
По словам Поповой, еще две недели назад было обнаружено 1-12, максимум — 20 процентов инфицированных без симптомов.
Lenta.ru вчера в 07:32
Биатлон
Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии
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ТАСС Спорт 16 апреля в 05:09
Общество
За сутки из больницы в Коммунарке выписали 74 человека
За сутки в больницу поступили 37 пациентов, выписано - 74, уточнил главврач.
Интерфакс 01:04
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Lenta.ru 16 апреля в 05:25
Общество
Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой
Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
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Врач усомнился в эффективности бани при борьбе с коронавирусом
Иммунолог-аллерголог Владимир Володин рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", способствует ли посещение бани профилактике COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:55
Фигурное катание
Загитова показала фотографию с фотосессии для Cosmopolitan
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова разместила в Stories на своей странице в Instagram фотографию, сделанную в ходе фотосессии, которую провели в Cosmopolitan Russia.
Вестник Кавказа вчера в 02:36
Политика
Трамп дал прогноз по количеству смертей от коронавируса в США
Как писал NEWS.ru, Соединённые Штаты ведут расследование, направленное на установление причин возникновения пандемии коронавируса, заявил президент Дональд Трамп.
News.ru 01:43