Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино после аварии на ТЭЦ и разлива дизтоплива под Норильском, сообщил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс. "Топливо попало и в Пясино.

с чего всё началось

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра экологии и рационального природопользования края Юлия Гуменюк.

В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

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