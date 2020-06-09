Происшествия
ТАССВ озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты
Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра экологии и рационального природопользования края Юлия Гуменюк.
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с чего всё началось
Нефтепродукты обнаружены в озере Пясино после аварии на ТЭЦ и разлива дизтоплива под Норильском, сообщил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс. "Топливо попало и в Пясино.Интерфаксвчера в 23:38
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Президент поручил увеличить пособие по безработице
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