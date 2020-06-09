Происшествия

ТАССТАССВ озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра экологии и рационального природопользования края Юлия Гуменюк.
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Разлившееся под Норильском топливо не дойдет до Карского моря - эксперт

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Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро

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В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

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Разлившееся под Норильском топливо попало в озеро Пясино

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Разлитое под Норильском топливо попало в озеро Пясино

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Происшествия

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В Москве за сутки выявили самое низкое с 16 апреля число заразившихся

Новые 1 572 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве - это самый низкий показатель с 16 апреля.
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В Германии допустили введение санкций против США из-за "СП-2" США против "Северного потока — 2" и Германия готовит ответные санкции.
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США и Россия договорились о переговорах о ядерном разоружении

Москва и Вашингтон договорились о времени и месте нового раунда переговоров о ядерном разоружении и пригласили на встречу Китай.
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Перед смертельной аварией в центре Москвы заслуженный артист России Михаил Ефремов чуть не устроил еще одно ДТП.
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Национальное бюро экономических исследований (NBER), которое традиционно констатирует смену экономических циклов в США, официально заключило, что американская экономика в феврале 2020 года вступила в рецессию.
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В Сирии протурецкие боевики потерпели поражение при попытке атаковать позиции САР.
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В теле командира сбитого MH17 нашли осколок в форме бабочки

Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17 сообщил, что всего в телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков.
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Общество

В России начались проблемы с доставками посылок из-за границы

Москва, 9 июня 2020, 12:15 — REGNUM Логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за границы, сообщает 9 июня РБК со ссылкой на информацию служб доставки.
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Коронавирус был получен искусственным путем – норвежский ученый

Осло, 9 июня 2020, 11:06 — REGNUM Новый коронавирус SARS-CoV-2 не возник естественным путем, но, вероятно, был разработан американскими и китайскими учеными.
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В Хакасии поэтапно возобновят плановую медпомощь

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Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
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Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

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Интернет

Номера телефонов пользователей WhatsApp утекли в поиск Google

Популярный мессенджер отправляет номера телефонов пользователей в поиск Google.
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Экономика

Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы

Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по получению микрозаймов

Роспотребнадзор рекомендовал избегать кредитные организации, которые предлагают выдать микрозайм в очень короткие сроки, сообщается на сайте организации во вторник, 9 июня.
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У Петербурга может появиться новый туристический логотип. Прежнее визуальное воплощение метабренда подвергнут ревизии

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На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов.
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Армения отказалась от российского госкредита на модернизацию АЭС

В начале мая Папикян заявлял, что Армения планирует продолжать модернизацию АЭС "Мецаморская" не на средства ранее привлеченного российского госкредита, а за счет других источников финансирования.
Интерфакс вчера в 14:21
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