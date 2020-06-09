Происшествия
ТАССВ озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты
Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра экологии и рационального природопользования края Юлия Гуменюк.
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Авто
Этим летом автомобилистов России затронут 3 нововведения
Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
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Настя Ивлеева выпила шампанского и села за руль
Уже после вечеринки, сидя за рулем иномарки, девушка благодарила поклонников за праздник. Она запустила салют рядом с "Москва-Сити".
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МИД России: заявления о ЧВК «Вагнер» в Ливии подтасованы
Москва, 9 июня 2020, 12:08 — REGNUM Заявления Госдепа США о якобы присутствии в Ливии бойцов частной военной компании «Вагнер» основаны на подтасованных данных.
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По неофициальной информации, Артур зарабатывает в "Барселоне" порядка €5 миллионов.
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Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
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Москва и Вашингтон договорились о времени и месте нового раунда переговоров о ядерном разоружении и пригласили на встречу Китай.
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Перед смертельной аварией в центре Москвы заслуженный артист России Михаил Ефремов чуть не устроил еще одно ДТП.
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Экономику США «отправили» в рецессию
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В Сирии протурецкие боевики потерпели поражение при попытке атаковать позиции САР
В Сирии протурецкие боевики потерпели поражение при попытке атаковать позиции САР.
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В теле командира сбитого MH17 нашли осколок в форме бабочки
Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17 сообщил, что всего в телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков.
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В России начались проблемы с доставками посылок из-за границы
Москва, 9 июня 2020, 12:15 — REGNUM Логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за границы, сообщает 9 июня РБК со ссылкой на информацию служб доставки.
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Коронавирус был получен искусственным путем – норвежский ученый
Осло, 9 июня 2020, 11:06 — REGNUM Новый коронавирус SARS-CoV-2 не возник естественным путем, но, вероятно, был разработан американскими и китайскими учеными.
REGNUM 04:06
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В Хакасии поэтапно возобновят плановую медпомощь
Вопрос поэтапного возобновления в республике плановой медицинской помощи рассмотрели на заседании оперативного штаба в правительстве региона.
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Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.
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Оксана Самойлова набрала шесть килограммов и стала блондинкой
В своем Instagram девушка разместила фото, на котором стала блондинкой. Хотя она пока не уверена, что такой цвет волос ей идёт.
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Популярный мессенджер отправляет номера телефонов пользователей в поиск Google.
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Экономика
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Роспотребнадзор рекомендовал избегать кредитные организации, которые предлагают выдать микрозайм в очень короткие сроки, сообщается на сайте организации во вторник, 9 июня.
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У Петербурга может появиться новый туристический логотип. Прежнее визуальное воплощение метабренда подвергнут ревизии
Смольный протестирует восприятие туристического логотипа Петербурга, созданного в рамках единого метабренда.
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Республиканцы предложат США новые санкции против России, Китая и Ирана
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Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов.
Известия вчера в 21:01
Экономика
Армения отказалась от российского госкредита на модернизацию АЭС
В начале мая Папикян заявлял, что Армения планирует продолжать модернизацию АЭС "Мецаморская" не на средства ранее привлеченного российского госкредита, а за счет других источников финансирования.
Интерфакс вчера в 14:21