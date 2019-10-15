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ИзвестияВ ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, пока один из сыновей не сбежал и не попросил в трактире помощи. Об этом сообщило издание Die Welt.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 23:15, Ашберн
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 23:15, Ашберн
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Демократы откладывают голосование по импичменту Трампа
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