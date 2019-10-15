Происшествия

ИзвестияИзвестияВ ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, пока один из сыновей не сбежал и не попросил в трактире помощи. Об этом сообщило издание Die Welt.
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В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома

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В Нидерландах обнаружили семью, прятавшуюся в подвале дома девять лет

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Многодетная семья девять лет скрывалась в подвале

Вести.UZ22:21
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