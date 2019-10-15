с чего всё началось

Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, пока один из сыновей не сбежал и не попросил в трактире помощи. Об этом сообщило издание Die Welt.

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

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