Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, пока один из сыновей не сбежал и не попросил в трактире помощи. Об этом сообщило издание Die Welt.

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Общество Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Шоу-бизнес Гузеева обидела вдову Караченцова Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина, узнав, что Лариса Гузеева осуждает ее за поведение на поминках мужа, пришла в ужас.

Общество В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».

Происшествия Известный бизнесмен погиб в ДТП под Челябинском Один из богатейших предпринимателей Урала, владелец нескольких компаний, работающих под брендом "Руслада" Алишах Сулейманов погиб в ДТП под Челябинском.

Происшествия На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.

Происшествия Первому из новых фигурантов «московского дела» предъявили обвинение Одному из новых фигурантов «московского дела», Владимиру Емельянову, предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Политика Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Спорт Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.

Общество Россияне простились с космонавтом Алексеем Леоновым В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны простились с дважды Героем Советского Союза космонавтом Алексеем Леоновым, сообщает «360».

Общество Полицейские смогут отправлять пьяных граждан в вытрезвители Разработчики объяснили свою инициативу тем, что ежегодно от 8 до 10 тысяч пьяных замерзают и умирают на улицах.

Политика Саудовский оркестр встретил Путина фальшивым гимном РФ В Саудовской Аравии во время встречи президента РФ Владимира Путина с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом государственный оркестр не попадал в ноты во время исполнения гимна РФ, передает Znak.

Экономика Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года.

Политика В России с начала года предотвращено 39 терактов Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что в России с начала 2019 года удалось предотвратить 39 терактов, были ликвидированы 32 террориста.

Здоровье Доктор Мясников назвал лекарства-пустышки, назначаемые в России Мясников рассказал, что препараты, которые не считаются эффективными, действительно продолжают назначать врачи, придерживаясь мнения, что они помогают при лечении.

Политика Генсек ООН поддержал Россию в визовом скандале с США Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что нынешняя ситуация берет начало в апреле 2018 года, когда американские власти выслали 60 российских дипломатов и членов их семей - всего США покинули около 200 человек.

Политика Эрдоган приедет в Россию в октябре Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Россию до конца этого месяца.

Политика В США лидеры демократов на дебатах высказались за импичмент Трампа В ходе дебатов лидеры предвыборной гонки среди демократов в США единодушно выступили за импичмент президенту США Дональду Трампу.

Политика Белый дом отстранил чиновников Госдепа от ведения политики по Украине Исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни в мае назначил ответственными за проведение политики по Украине трех представителей администрации, отстранив от этих дел чиновников Госдепа, курирующих внешнюю политику по этому направлению.

Авто Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры Хэчбек Volkswagen Golf восьмого поколения, чья премьера состоится 24 октября, впервые показали без камуфляжа.

Политика Владимир Путин посетит ОАЭ и встретится с Наследным принцем В рамках визита Владимира Путина в ОАЭ состоятся переговоры с Наследным принцем Абу‑Даби, заместителем Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Общество Суд арестовал акции принадлежащей президенту ЦСКА сети поликлиник Арбитражный суд Москвы наложил арест на 100% сети поликлиник «Медис», принадлежащей компании «Союз» президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.

Авто 8 компаний изменили цены на свои автомобили в России в октябре 8 брендов изменили цены на свои авто в РФ во первой половине октября, о чем сообщили эксперты сайта «Цена Авто».

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Экономика Евтушенков и партнеры получат эксклюзив на «Ессентуки» По данным Euromonitor за 2018 год, которые приводит газета, "Ессентуки" были на 14-м месте среди российских брендов воды с долей 1,2%.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.