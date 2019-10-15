Происшествия

ИзвестияИзвестияВ ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, пока один из сыновей не сбежал и не попросил в трактире помощи. Об этом сообщило издание Die Welt.
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Голландская многодетная семья 9 лет просидела в подвале фермы в ожидании конца света

Комсомольская правда02:55

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известиявчера в 22:40

Полиция Нидерландов обнаружила семью, которая девять лет жила в подвале

News.ruвчера в 13:54

В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома

Вести.Ruвчера в 14:51

В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале

Российская газетавчера в 15:20

Семья почти 10 лет тайно жила «под землёй», веря, что они единственные люди в мире. Их выдал бар

Царьградвчера в 13:52

В Нидерландах обнаружили семью, прятавшуюся в подвале дома девять лет

РИА Новостивчера в 13:36
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 03:53, Ашберн

Многодетная семья девять лет скрывалась в подвале

Вести.UZвчера в 22:21
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 03:53, Ашберн
Общество

РБК: следствие связало дело бывшего полковника Захарченко с «молдавским ландроматом»

Коммерсантъ 00:59
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Шоу-бизнес

Гузеева обидела вдову Караченцова

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина, узнав, что Лариса Гузеева осуждает ее за поведение на поминках мужа, пришла в ужас.
Утро.ru 03:21
Общество

В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Происшествия

Известный бизнесмен погиб в ДТП под Челябинском

Один из богатейших предпринимателей Урала, владелец нескольких компаний, работающих под брендом "Руслада" Алишах Сулейманов погиб в ДТП под Челябинском.
Российская газета 03:40
Происшествия

На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину

В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.
Московский Комсомолец вчера в 04:26
Происшествия

Первому из новых фигурантов «московского дела» предъявили обвинение

Одному из новых фигурантов «московского дела», Владимиру Емельянову, предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Ведомости вчера в 14:47
Армия и оружие

ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой

Известия вчера в 21:41
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Происшествия

Осужденный за убийство сбежал из колонии-поселения под Красноярском

ТАСС 00:58
Спорт

Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб

Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
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Общество

Россияне простились с космонавтом Алексеем Леоновым

В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны простились с дважды Героем Советского Союза космонавтом Алексеем Леоновым, сообщает «360».
Ридус вчера в 05:00
Общество

Полицейские смогут отправлять пьяных граждан в вытрезвители

Разработчики объяснили свою инициативу тем, что ежегодно от 8 до 10 тысяч пьяных замерзают и умирают на улицах.
Говорит Москва 03:25
Политика

Саудовский оркестр встретил Путина фальшивым гимном РФ

В Саудовской Аравии во время встречи президента РФ Владимира Путина с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом государственный оркестр не попадал в ноты во время исполнения гимна РФ, передает Znak.
ForPost 02:45
Экономика

Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года.
ТАСС 14 октября в 04:21
Политика

В России с начала года предотвращено 39 терактов

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что в России с начала 2019 года удалось предотвратить 39 терактов, были ликвидированы 32 террориста.
RT на русском 03:41
Здоровье

Доктор Мясников назвал лекарства-пустышки, назначаемые в России

Мясников рассказал, что препараты, которые не считаются эффективными, действительно продолжают назначать врачи, придерживаясь мнения, что они помогают при лечении.
Вечерний курьер 01:19
Политика

Генсек ООН поддержал Россию в визовом скандале с США

Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что нынешняя ситуация берет начало в апреле 2018 года, когда американские власти выслали 60 российских дипломатов и членов их семей - всего США покинули около 200 человек.
Газета.Ru 02:55
Политика

Эрдоган приедет в Россию в октябре

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Россию до конца этого месяца.
Lenta.ru 03:06
Политика

В США лидеры демократов на дебатах высказались за импичмент Трампа

В ходе дебатов лидеры предвыборной гонки среди демократов в США единодушно выступили за импичмент президенту США Дональду Трампу.
Известия вчера в 21:40
Политика

Белый дом отстранил чиновников Госдепа от ведения политики по Украине

Исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни в мае назначил ответственными за проведение политики по Украине трех представителей администрации, отстранив от этих дел чиновников Госдепа, курирующих внешнюю политику по этому направлению.
ФАН 03:39
Авто

Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры

Хэчбек Volkswagen Golf восьмого поколения, чья премьера состоится 24 октября, впервые показали без камуфляжа.
Автоновости дня вчера в 05:21
Политика

Владимир Путин посетит ОАЭ и встретится с Наследным принцем

В рамках визита Владимира Путина в ОАЭ состоятся переговоры с Наследным принцем Абу‑Даби, заместителем Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
The Moscow Post вчера в 02:01
Происшествия

В Красноярске арестовали второго подозреваемого в избиении до смерти

РИА Новости 02:10
Общество

Суд арестовал акции принадлежащей президенту ЦСКА сети поликлиник

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8 компаний изменили цены на свои автомобили в России в октябре

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Tvoe-avto.com вчера в 10:24
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Экономика

Евтушенков и партнеры получат эксклюзив на «Ессентуки»

По данным Euromonitor за 2018 год, которые приводит газета, "Ессентуки" были на 14-м месте среди российских брендов воды с долей 1,2%.
РБК 03:13
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы

В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
WMJ.ru вчера в 06:28
Как работают Яндекс.Новости?
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