Происшествия
ИзвестияВ ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, пока один из сыновей не сбежал и не попросил в трактире помощи. Об этом сообщило издание Die Welt.
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Голландская многодетная семья 9 лет просидела в подвале фермы в ожидании конца света
Комсомольская правда02:55
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 03:53, Ашберн
Общество
РБК: следствие связало дело бывшего полковника Захарченко с «молдавским ландроматом»
Коммерсантъ 00:59
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Шоу-бизнес
Гузеева обидела вдову Караченцова
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина, узнав, что Лариса Гузеева осуждает ее за поведение на поминках мужа, пришла в ужас.
Утро.ru 03:21
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Происшествия
Известный бизнесмен погиб в ДТП под Челябинском
Один из богатейших предпринимателей Урала, владелец нескольких компаний, работающих под брендом "Руслада" Алишах Сулейманов погиб в ДТП под Челябинском.
Российская газета 03:40
Происшествия
На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину
В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.
Московский Комсомолец вчера в 04:26
Происшествия
Первому из новых фигурантов «московского дела» предъявили обвинение
Одному из новых фигурантов «московского дела», Владимиру Емельянову, предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Ведомости вчера в 14:47
Армия и оружие
ВМС Швеции перепутали сигнал сломанного буя с иностранной подлодкой
Известия вчера в 21:41
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Спорт
Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб
Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Общество
Россияне простились с космонавтом Алексеем Леоновым
В подмосковных Мытищах на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны простились с дважды Героем Советского Союза космонавтом Алексеем Леоновым, сообщает «360».
Ридус вчера в 05:00
Общество
Полицейские смогут отправлять пьяных граждан в вытрезвители
Разработчики объяснили свою инициативу тем, что ежегодно от 8 до 10 тысяч пьяных замерзают и умирают на улицах.
Говорит Москва 03:25
Политика
Саудовский оркестр встретил Путина фальшивым гимном РФ
В Саудовской Аравии во время встречи президента РФ Владимира Путина с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом государственный оркестр не попадал в ноты во время исполнения гимна РФ, передает Znak.
ForPost 02:45
Экономика
Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения
Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года.
ТАСС 14 октября в 04:21
Политика
В России с начала года предотвращено 39 терактов
Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что в России с начала 2019 года удалось предотвратить 39 терактов, были ликвидированы 32 террориста.
RT на русском 03:41
Здоровье
Доктор Мясников назвал лекарства-пустышки, назначаемые в России
Мясников рассказал, что препараты, которые не считаются эффективными, действительно продолжают назначать врачи, придерживаясь мнения, что они помогают при лечении.
Вечерний курьер 01:19
Политика
Генсек ООН поддержал Россию в визовом скандале с США
Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что нынешняя ситуация берет начало в апреле 2018 года, когда американские власти выслали 60 российских дипломатов и членов их семей - всего США покинули около 200 человек.
Газета.Ru 02:55
Политика
Эрдоган приедет в Россию в октябре
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Россию до конца этого месяца.
Lenta.ru 03:06
Политика
В США лидеры демократов на дебатах высказались за импичмент Трампа
В ходе дебатов лидеры предвыборной гонки среди демократов в США единодушно выступили за импичмент президенту США Дональду Трампу.
Известия вчера в 21:40
Политика
Белый дом отстранил чиновников Госдепа от ведения политики по Украине
Исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни в мае назначил ответственными за проведение политики по Украине трех представителей администрации, отстранив от этих дел чиновников Госдепа, курирующих внешнюю политику по этому направлению.
ФАН 03:39
Авто
Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры
Хэчбек Volkswagen Golf восьмого поколения, чья премьера состоится 24 октября, впервые показали без камуфляжа.
Автоновости дня вчера в 05:21
Политика
Владимир Путин посетит ОАЭ и встретится с Наследным принцем
В рамках визита Владимира Путина в ОАЭ состоятся переговоры с Наследным принцем Абу‑Даби, заместителем Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
The Moscow Post вчера в 02:01
Общество
Суд арестовал акции принадлежащей президенту ЦСКА сети поликлиник
Арбитражный суд Москвы наложил арест на 100% сети поликлиник «Медис», принадлежащей компании «Союз» президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
РБК 03:04
Авто
8 компаний изменили цены на свои автомобили в России в октябре
8 брендов изменили цены на свои авто в РФ во первой половине октября, о чем сообщили эксперты сайта «Цена Авто».
Tvoe-avto.com вчера в 10:24
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Экономика
Евтушенков и партнеры получат эксклюзив на «Ессентуки»
По данным Euromonitor за 2018 год, которые приводит газета, "Ессентуки" были на 14-м месте среди российских брендов воды с долей 1,2%.
РБК 03:13
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы
В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
WMJ.ru вчера в 06:28