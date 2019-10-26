На Гран-при «Формулы-1» в Мексике отравились 150 человек. Это случилось в паддоке, где находятся команды гонщиков. Пострадавшими от желудочной инфекции оказались команды «Макларен», «Рено» и «Торо Россо».

В паддоке Гран-при «Формулы-1» Мексики отравились 150 человек

Политика Зеленский встретился с украинскими военными в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй день находится в населенном пункте Золотое (Донбасс), встретился с украинскими военными и местными жителями.

Общество В Барселоне вновь начались беспорядки Стоит отметить, что с конца прошлой недели это первые беспорядки. Массовая манифестация прошла в каталонской столице в субботу, 26 октября.

Автоспорт Даниил Квят: Квалификация прошла без проблем В Мехико Даниил Квят впервые с Гран При Монако вышел в финал квалификации, где показал девятое время.

Общество Представители зарубежных СМИ не явились на процесс по иску Дерипаски Представители британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation не явились в Арбитражный суд Краснодарского края в пятницу на рассмотрение по существу иска, поданного к ним бизнесменом Олегом Дерипаской, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Общество Финляндия переходит на зимнее время Переход на «зимнее» время обуславливается тем, что световой день уменьшается, население тратит больше электроэнергии, которая в Финляндии достаточно дорогая.