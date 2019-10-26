Автоспорт

ТК ЗвездаТК ЗвездаВ паддоке Гран-при «Формулы-1» Мексики отравились 150 человек

На Гран-при «Формулы-1» в Мексике отравились 150 человек. Это случилось в паддоке, где находятся команды гонщиков. Пострадавшими от желудочной инфекции оказались команды «Макларен», «Рено» и «Торо Россо».
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Напарника Квята и ещё 150 сотрудников команд Формулы-1 поразил желудочный вирус

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На Гран-при Мексики в паддоке отравились 150 человек

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