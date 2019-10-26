В паддоке Гран-при Мексики "Формулы-1" около 150 человек пострадали от ротавирусной инфекции, информирует Marca. Как сообщается, больше всех пострадали члены команд "Макларен", "Рено" и "Торо Россо", в том числе пилот "Торо Россо" Пьер Гасли.

В паддоке Гран-при Мексики отравились 150 человек

Политика Зеленский приехал к националистам в районе разведения сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский приехал в район разведения сил у поселка Золотое в Донбассе для разговора с националистами, выступающими против вывода вооруженных сил Украины.

Происшествия Под Калугой автомобиль насмерть сбил женщину с ребенком На нерегулируемым пешеходном переходе автомобиль совершил наезд на двух пешеходов женщину 1981 года рождения и девочку 3−4 лет.

Наука Найдены ответственные за слепоту у пожилых людей клетки Исследователи из США выяснили что глиальные, сосудистые, а также колбочковые клетки связаны с с дегенерацией макулы.

Общество Бутина заявила, что ошибочно считала США правовым государством По словам россиянки, высказывание «был бы человек, а статью найдём» применимо в данной ситуации не к Советскому Союзу, а к современным США.

Армия и оружие Эрдоган пообещал новую операцию в Сирии Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит операцию в Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведенного времени, передает RT.

Происшествия В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей Супругов зарезали в подмосковном Воскресенске, по подозрению в убийстве задержан их 25-летний сын, он признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Хоккей Кудашов заявил, что у СКА психологическая проблема Главный тренер СКА Алексей Кудашов подвел итоги матча с «Локомотивом» (3:4 ОТ).

Шоу-бизнес Максим Фадеев впервые рассказал о скандале с Наргиз Наргиз, в свою очередь, заявила, что была «савраской, зарабатывающей бабло», который скачет по городам и весям в угоду продюсеру.

Кино Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.

Автоспорт Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Квят — девятый Пилот команды Red Bull голландец Макс Ферстаппен занял первое место в квалификации 18-го этапа Гран-при «Формулы-1» в Мексике.

Политика Сеть российских ресторанов отказалась признавать Крым Российская сеть ресторанов японской кухни «Сушипоп» указала на своей рекламной карте Крым как спорную территорию.

Технологии Google запустила крупнейшее обновление поисковика за пять лет Google начала внедрять обновление алгоритма своего поисковика, которое в своем блоге называет крупнейшим как минимум за последние пять лет.

Здоровье Главные признаки алкоголизма назвал нарколог Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.

Происшествия В Астрахани десять человек пострадали в ДТП с маршруткой Десять человек пострадали и попали в больницу после ДТП с участием маршрутки в Астрахани, сообщили в ГИБДД России.

Игры Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.

Авто В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.

Происшествия Устроивший под Киевом поножовщину мужчина неожиданно умер при задержании полицией Водитель начал сопротивляться полиции и бросался на сотрудников с ножом. Правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.