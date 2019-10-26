Автоспорт
РИА НовостиВ паддоке Гран-при Мексики отравились 150 человек
В паддоке Гран-при Мексики "Формулы-1" около 150 человек пострадали от ротавирусной инфекции, информирует Marca. Как сообщается, больше всех пострадали члены команд "Макларен", "Рено" и "Торо Россо", в том числе пилот "Торо Россо" Пьер Гасли.
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Авто
Представлен Volkswagen Golf нового поколения
Политика
Положение споривших с Зеленским добровольцев назвали нелегальным
Около посёлка Золотого Владимир Зеленский пообщался с националистами, призвав их сложить оружие.
Общество
Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы
Осужденная в США россиянка Мария Бутина села в самолет и готовится вылететь из Майами в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
Политика
США приостановили рейсы на Кубу
Власти США приостановили рейсы на Кубу. Это касается всех городов, кроме столицы Кубы Гаваны.
Армия и оружие
Российские военные развернули комплексы С-400 и «Панцирь-С» в Сербии
Российские военные развернули комплексы С-400 и "Панцирь-С" на авиабазе Батайница в Сербии.
Армия и оружие
Силовики более 1,3 тысячи раз нарушили новое перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики более 1,3 тысячи раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за три месяца действия бессрочного перемирия, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Авто
Появились первые изображения нового кроссовера Genesis GV70
Главным «ноу-хау» Genesis GV70, по мнению авторов, станут необычные для кроссоверов пропорции – с длинным капотом, коротким передним свесом и покатой кормой, как у «родственного» универсала KIA ProCeed.
Футбол
Слуцкий прокомментировал отстранение нагрубившего ему игрока
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий признал, что команде будет тяжело компенсировать потерю полузащитника Ришедли Базура, которого российский наставник выгнал с тренировки за конфликт с партнёром и с самим наставником.
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Футбол
Футболисты начали радоваться незабитому голу и пропустили
Игроки «Хайдука» воспользовались замешательством футболистов «Славена Белуло» и забили гол в матче чемпионата Хорватии.
Общество
На Филиппинах назвали победительницу конкурса «Мисс Земля»
Победительницей конкурса красоты "Мисс Земля - 2019" стала 21-летняя участница из Пуэрто-Рико Нелли Пиментел, которая сказала, что тем, кто не верит в глобальное потепление, нужно получить нормальное образование.
Общество
Участник шоу «Голос» объяснил, почему не подал руку Сюткину
Здоровье
Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов
Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии
Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.
Происшествия
В Британии предъявили обвинение водителю фургона с 39 телами
Полиция британского Эссекса сообщила о предъявлении обвинения в непредумышленном убийстве 25-летнему Морису Робинсону из Северной Ирландии.
Общество
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Украинский политолог Вячеслав Ковтун попал в реанимационное отделение больницы в Москве.
Общество
Вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям в Риге
Политика
Соловьев высмеял спор Зеленского с военными в Донбассе
Ранее в Сети было опубликовано видео с участием президента Зеленского, который прибыл в зону разведения сил двух противоборствующих сторон в Донбассе.
Единоборства
Конор Макгрегор: «Смеюсь над водоносом Махачевым»
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор обратился к тренеру и отцу Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову, который предложил провести бой Конора и Ислама Махачева.
Футбол
Пошел ли Акинфееву на пользу уход из сборной? Отвечает Овчинников
Тренер вратарей ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал решение основного голкипера и капитана команды Игоря Акинфеева уйти из сборной России.
Происшествия
Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку
Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Фигурное катание
Авербух назвал выступление Медведевой катастрофически слабым
Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о короткой программе россиянки Евгении Медведевой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде, передает Sport24.
Хоккей
Локомотив — СКА 4:3 (Овертайм)
Петербургский СКА в овертайме проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Армия и оружие
Шойгу заявил о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу уверен, что Запад пытается рассорить Россию со всеми ее союзниками.
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в новой части
Режиссер заявил, что персонаж отлично вписывается в сюжет, в котором сказано, что роботы в ленте носят костюмы из человеческой кожи, также подверженные старению.
Происшествия
Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены
Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу легкомоторного самолета в Пермском крае.
Происшествия
12 человек пострадали из-за взрыва газа в кафе Улан-Удэ
Из-за взрыва бытового газа в одном из кафе Улан-Удэ пострадали 12 человек, сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.
Наука
5 книг о глобальных проблемах человечества: как спасти Землю
После многих лет исследований автор книги Рудольф Баландин нашёл ответы на эти вопросы.