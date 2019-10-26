Автоспорт

РИА НовостиРИА НовостиВ паддоке Гран-при Мексики отравились 150 человек

В паддоке Гран-при Мексики "Формулы-1" около 150 человек пострадали от ротавирусной инфекции, информирует Marca. Как сообщается, больше всех пострадали члены команд "Макларен", "Рено" и "Торо Россо", в том числе пилот "Торо Россо" Пьер Гасли.
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Из-за взрыва бытового газа в одном из кафе Улан-Удэ пострадали 12 человек, сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.
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