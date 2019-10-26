Автоспорт
РИА НовостиВ паддоке Гран-при Мексики отравились 150 человек
В паддоке Гран-при Мексики "Формулы-1" около 150 человек пострадали от ротавирусной инфекции, информирует Marca. Как сообщается, больше всех пострадали члены команд "Макларен", "Рено" и "Торо Россо", в том числе пилот "Торо Россо" Пьер Гасли.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
Происшествия
В результате стрельбы в воинской части в Забайкалье погибли 8 человек
Восемь сослуживцев застрелил военнослужащий ремонтно-технической базы в Забайкальском крае, сообщает ТАСС со сслыкой на Минобороны РФ.
Республика Татарстан вчера в 08:26
Культура
Новый клип Артура Пирожкова набрал более 4 млн просмотров
Новый видеоролик российского шоумена Александра Реввы, выступающего под псевдонимо Артур Пирожков посмотрели более 4 миллионов пользователей.
Культуромания 06:35
Авто
Способ расчета транспортного налога изменится в России
В России может измениться способ расчета транспортного налога для роскошных автомобилей стоимостью свыше 3 миллионов рублей.
Автоновости дня 24 октября в 07:30
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии
Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.
Lenta.ru 12:16
Происшествия
Во Вьетнаме на пляже нашли мертвую россиянку
Тело 71-летней россиянки нашли на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан во Вьетнаме, сообщает газета VN Express.
РИА Новости 10:58
Происшествия
Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
RT на русском 01:05
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
"Мисс Украина — 2019" Маргарита Паша осудила негативную реакцию со стороны СМИ и пользователей социальных сетей после ее ответа на вопрос о Крыме.
РИА Новости 08:06
Общество
Еще один гей рассказал о пытках в Чечне
Мужчина, называющий себя геем из Чечни, заявил, что в середине июля 2018 года его задержали и подвергли пыткам сотрудники правоохранительных органов республики.
Lenta.ru вчера в 10:38
Общество
Сын Пескова осудил Макгрегора за высказывания о Дагестане
Московский Комсомолец 11:34
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru вчера в 01:21
Футбол
Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча
Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
Газета.Ru 11:36
Происшествия
Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановили
Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу в Пермском крае легкомоторного самолета.
Известия 11:20
Гаджеты
Honor представил в России смартфон Honor 9X
Astera 24 октября в 13:58
Культура
Телевикторина «Слабое звено» вернется на российские экраны
Экономика сегодня 12:20
Фигурное катание
Трусова безупречно исполнила короткую программу на Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова безупречно исполнила короткую программу на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Келоуне на Skate Canada.
Нева Спорт вчера в 16:49
Экономика
Орешкин высказался о снижении ключевой ставки ЦБ
По мнению министра экономического развития России Максима Орешкина, произошедшее снижение ключевой ставки российским Центробанком было не чем иным, как "осознанием реальности".
Life.ru вчера в 20:08
Кино
Завершились съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Известия 10:48
Общество
Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы
Осужденная в США россиянка Мария Бутина села в самолет и готовится вылететь из Майами в Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:00
Политика
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии
Глава российского МИД Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео.
RT на русском 11:06
Общество
«Убирайте его в трусы»: россияне развратничали на борту самолета
Как сообщили в МВД на транспорте, 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на борту начали "совершать действия развратного характера".
Московский Комсомолец 07:33
Гаджеты
Названа стоимость Redmi Note 8T с модулем NFC
Стоит отметить, что на этой же онлайновой площадки модель Redmi Note 8 с таким же объемом оперативной и встроенной памяти также стоит 199 долларов.
UfaTime.ru 05:05
Армия и оружие
США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область
Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Pravda.Ru 05:37
Здоровье
Вылов рыбы запретили в районе вспышки «гаффской болезни» под Тюменью
Несанкционированную торговлю рыбой запретили на территории всей Тюменской области из-за вспышки "гаффской болезни" в селе Ачиры.
РЕН ТВ 10:39