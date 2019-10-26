Автоспорт

РИА НовостиРИА НовостиВ паддоке Гран-при Мексики отравились 150 человек

В паддоке Гран-при Мексики "Формулы-1" около 150 человек пострадали от ротавирусной инфекции, информирует Marca. Как сообщается, больше всех пострадали члены команд "Макларен", "Рено" и "Торо Россо", в том числе пилот "Торо Россо" Пьер Гасли.
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Напарника Квята и ещё 150 сотрудников команд Формулы-1 поразил желудочный вирус

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В паддоке Гран-при Мексики отравились 150 человек

РИА Новости11:22
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
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Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
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Поиски пропавшего в Пермском крае самолета приостановили

Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу в Пермском крае легкомоторного самолета.
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В Сирии пропали около пятидесяти россиянок с детьми

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Honor представил в России смартфон Honor 9X

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Телевикторина «Слабое звено» вернется на российские экраны

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Завершились съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

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Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
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