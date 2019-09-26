Наука
Gazeta.SPbВ пакетированном чае нашли частицы пластика
Как сообщает издание Environmental Science & Technology, такого объема частиц пластика не нашли даже в бутилированной воде. В настоящее время специалисты еще не определили, как микропластик воздействует на организм человека.
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Пластиковые чайные пакетики выделяют в напиток микроскопические частицы
Актуальные Новости25 сентября в 09:11
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 05:50, Вашингтон
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В ходе обыска дома у китайского чиновника обнаружили 13 тонн золота
Китайские полицейские обнаружили 13 тонн золота в особняке местного чиновника Чжан Ци.
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В Москве арестовали девять собиравших деньги на теракты исламистов
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На лечение кардиоболезней выделят дополнительные 14,5 млрд в год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минздраву и Минпромторгу предусмотреть в бюджете на ближайшие три года по 14,5 миллиардов рублей ежегодно на лекарственные препараты для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает «Фармацевтический вестник».
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В Кремле оценили возможность возобновления авиасообщения с Грузией
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Вечерняя Москва 03:04
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Суд признал Международный банк Санкт-Петербурга банкротом
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Технологии
Эксперты предупредили о спам-атаках на рабочую почту
Согласно описанной экспертами схеме, на корпоративную почту пользователь получает письмо, в теле которого он видит время отправки голосового сообщения, его длительность, а также превью в виде оборванного предложения.
Rambler News Service вчера в 07:12
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Lenta.ru вчера в 13:43
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Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита.
РБК вчера в 23:00
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Голикова анонсировала отмену бумажных трудовых книжек с 2020 года
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Взгляд.ру 05:08
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Казахстан планирует подписать соглашение с Минском о поставках нефти
Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что казахстанская сторона намерена подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.
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Газета.Ru 01:47
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Росгвардии запретили стрелять на полигоне из-за пуль в жилых домах
Ленинский районный суд Уфы запретил бойцам 29-го отряда спецназа Росгвардии использовать на полигоне дальнобойное оружие, поскольку снаряды попадают в жилые дома в окрестностях стрельбища.
Lenta.ru 01:44
Здоровье
На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря
Tkgorod.ru 00:02
Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров в РФ планируют увеличить
Установить прожиточный минимум для пенсионеров в РФ на уровне 9311 рублей предполагается в трехлетнем проекте бюджета с 2020 года, опубликованном на официальном портале проектов нормативных актов, 26 сентября сообщает ИА Красная весна.
Красная весна вчера в 11:24
Футбол
Прокурор: «Публичность твита Малосолова не может быть оспорена»
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Происшествия
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Игры
Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Activision и Infinity Ward выпустили сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare.
Cyber.sports.ru 25 сентября в 01:50
Армия и оружие
ЛНР заявила об артобстреле со стороны украинских силовиков
ЛНР заявила об артобстреле со стороны украинских силовиков.
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В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal
Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.
Газета.Ru 01:48
Общество
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы
Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 11:05