В Московской области в парках культуры и отдыха с 16 июля отменяется масочный режим. Соответствующее постановление глав региона Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства Подмосковья.

В парках Московской области с 16 июля отменяется масочный режим

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