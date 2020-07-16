Коронавирус
REGNUMВ парках Московской области с 16 июля отменяется масочный режим
В Московской области в парках культуры и отдыха с 16 июля отменяется масочный режим. Соответствующее постановление глав региона Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства Подмосковья.
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Работа предприятий общепита в Подмосковье с 16 июля возобновится в полном объеме
Агентство Москва15:25
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Политика
Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ
Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года.
REGNUM 17:49
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс 15:37
Армия и оружие
Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22
Актуальные Новости 03:08
Общество
Якутия приближается к 5000 выявленных случаев заражения коронавирусом
Якутск, 15 июля 2020, 06:16 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки выявлено 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 115 пациентов, скончались два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 23:46
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Политика
Советник Канье Уэста сообщил о его выходе из президентской гонки
Американский рэпер Канье Уэст вышел из президентской гонки в преддверии выборов в США, сообщает Intelligencer со ссылкой на советника музыканта Стива Крамера.
RT на русском 09:40
Политика
Аксенов анонсировал первые поставки воды в Крым по новому трубопроводу
Газета.Ru вчера в 16:14
Шоу-бизнес
Мать Бритни Спирс претендует на ее деньги и собственность
По информации Daily Mail, в настоящее время на деньги артистки претендует ее мать Линн Спирс.
Дни24 12:09
Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:3
Тульский "Арсенал" переиграл екатеринбургский "Урал" в матче 29-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:57
Общество
Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса и Uber ради биткоинов
Неизвестные взломали станицы американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.
Российская газета 19:30
Общество
Новую выплату за продолжительный брак смогут получить россияне
Ранее LIVE24 сообщало о том, что 12 000 супружеских пар уже получили подобные выплаты в МО.
Live24 вчера в 01:03
Происшествия
«Задолженность у должника отсутствует»: алтайские судебные приставы закрывают «дело пенсионерки Скопинцевой»
По состоянию на 13 июля текущего года «задолженность у должника Скопинцевой Л.И. в рамках исполнительного производства №3116/19/22018-ИП отсутствует», говорится в ответе ведомства за подписью руководителя УФССП по Алтайскому краю Дмитрия Лабутина.
Алтапресс 20:50
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 12:25
Транспорт
Омский автовокзал отменил ряд автобусов в районы области
12 Канал Омск 07:13
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
Технологии
Samsung планирует запустить 6G к 2028 году
В следующем году специалисты южнокорейской компании приступят к определению концепции 6G.
Evo-rus.com вчера в 13:59
Наука
Внедрение одного гена превратило самок комаров в самцов
Ученые внедрили в геном комаров один мужской ген, и генетические самки выросли самцами по всем фенотипическим признакам.
N+1 14:50
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news 20:55
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
Политика
Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом главы Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 16:39
Футбол
Тренер «Оренбурга» предложил расширить РПЛ после вылета из лиги
Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов выступил за расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) после вылета из высшего дивизиона страны.
Газета.Ru 16:45
Политика
NYT: Трамп может запретить членам Компартии Китая въезд в США
По их данным, в администрации изучают также предложения аннулировать американские визы тем членам КПК и членам их семей, которые находятся в США, а также ограничить въезд в страну военнослужащим Народно-освободительной армии Китая и руководителям государственных предприятий КНР.
ТАСС 20:47
Общество
В Иркутске эвакуировали жителей подтопленных домов
Из подтопленных ливнями домов в Иркутске эвакуировали 10 жителей.
Известия 22:13
Хоккей
Клуб НХЛ «Миннесота Уайлд» подписал контракт с Капризовым на два года
TV BRICS вчера в 07:50
Общество
Росприроднадзор намерен взыскать $2 млрд с «Норникеля» в суде
Специалисты Росприроднадзора намерены в суде доказать правомерность и справедливость методов, примененных при оценке ущерба после экологической катастрофы на ТЭЦ-3 под Норильском для компании «Норникель».
Mockva.ru 19:50
Происшествия
В Бурятии скончались две пациентки с коронавирусом
Улан-Удэ, 13 июля 2020, 05:32 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировали ещё два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом.
REGNUM 12 июля в 22:32
Наука
Новый органический полупроводник позволит создавать сверхбыстрые гибкие процессоры
Команда ученых из Австралийского национального университета смогла вырастить органический полупроводник, толщиной в один атом углерода с уникальными свойствами, позволяющими создавать из него сверхбыстрые электронные процессоры и микросхемы.
BitCryptoNews 10:50