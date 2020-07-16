Коронавирус

REGNUMREGNUMВ парках Московской области с 16 июля отменяется масочный режим

В Московской области в парках культуры и отдыха с 16 июля отменяется масочный режим. Соответствующее постановление глав региона Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства Подмосковья.
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Открытие кафе и кинотеатров – какие ограничения снимают в Подмосковье

Правительство Московской области04:05

Открытие кинотеатров и кафе. В Подмосковье снимают ряд ограничений по COVID

Подмосковье Сегодня03:39

В Подмосковье открываются бары, кафе и рестораны

РИА Новостивчера в 18:08

Подмосковные рестораны откроются раньше срока

РБК00:38

В Подмосковье с 16 июля в парках отменят масочный режим

ТАССвчера в 15:36

Работа предприятий общепита в Подмосковье с 16 июля возобновится в полном объеме

Агентство Москвавчера в 15:25

Общепит Подмосковья возобновит работу в полном объеме с 16 июля

РИАМОвчера в 16:03
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Происшествия

СК просит арестовать еще четырех акушеров по делу о торговле детьми

Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы арестовать еще четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами от суррогатных матерей.
ТАСС 04:04
155
Общество

Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

Благовещенск, 16 июля 2020, 06:17 — REGNUM В Амурской области два выпускника из Белогорска и Завитинска сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 23:17
1
Политика

Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины

Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
РБК вчера в 16:18
Культура

Ильдар Абдразаков стал ведущим телевизионного проекта «Большой балет»

Певец с мировым именем стал партнером прима-балерины «Большого театра», народной артистки России Светланы Захаровой в одном из самых ярких телевизионных проектов - «Большой балет» канала «Россия - Культура», съемки которого начались в минувшую среду в одном из павильонов «Мосфильма».
КП - Уфа 03:10
Политика

Тульская облдума освободила Марину Левину от полномочий депутата

Сегодня в Туле проходит заседание Тульской областной Думы 7-го созыва.
Тульские Известия 03:27
Футбол

«Ростов» и «Локомотив» заинтересованы в защитнике «Ланса»

Защитник «Ланса» Александар Радованович может продолжить карьеру в России, сообщает Footmercato.
Спорт-Экспресс 03:42
Футбол

Савин за сутки собрал 10 млн рублей для семьи умершего Самохвалова

РИА Новости 04:13
Футбол

Федун предложил создать хэштег о судействе «Спартака»

Москва, 15 июля 2020, 23:23 — REGNUM Владелец московского «Спартака» Леонид Федун призвал всех арбитров судить «красно-белых», как «Зенит» из Санкт-Петербурга.
REGNUM вчера в 16:23
5
Политика

Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров

Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
RT на русском вчера в 08:34
820
Общество

Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
RT на русском 02:45
51
Армия и оружие

Sohu: Россия может увести вьетнамский порт Камрань из-под носа у США

Между США и Россией может разгореться жесткая конкуренция за право обладания важнейшей военной базой Камрань на берегу Южно-Китайского моря.
ПолитРоссия вчера в 11:19
5
Общество

В России зарегистрировано 6428 новых случаев коронавируса за сутки

За минувшие 24 часа в России зарегистрировано 167 летальных случаев, больше всего в Москве (24), Санкт-Петербурге (22) и Красноярском крае (16), а также Подмосковье (11) и Нижегородской области (6). За все время жертвами инфекции стали 11 937 человек.
Главный региональный 03:40
Политика

США ужесточили санкции против россиянина Пригожина

15 июля 2020 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финанов США (OFAC) сообщило, что ввело санкции против трёх россиян и пяти компаний, которые якобы содействовали российскому предпринимателю Евгению Пригожину.
Саминвестор 01:51
132
Происшествия

Под Волгоградом задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

ТАСС 03:46
11
Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
109
Общество

В Токио зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом

В Токио обновлен рекорд по количеству ежедневно регистрируемых случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 00:45
6
Общество

В России профессия врача стала самой востребованной во время эпидемии

Минэкономики России составило рейтинг самых востребованных профессий в России в апреле–мае.
Коммерсантъ 03:58
55
Происшествия

На Южном Урале за сутки произошло 28 природных пожаров

В Челябинской области за сутки произошло 28 природных пожаров, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.
Накануне.Ru 04:19
1
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина объявила о разрыве со своим британским мужем

Актриса Любовь Толкалина сообщила о разрыве со свои мужем, британским композитором Саймоном Бассом.
КП - Рязань 02:31
15
Экономика

Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги

Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
Известия вчера в 11:30
193
Происшествия

В Екатеринбурге загорелась клиника, предлагающая тесты на коронавирус

ФедералПресс 01:58
Происшествия

Обвиняемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове не признал вину

ТАСС 04:18
3
Авто

ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать

В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
256
Игры

Видеоблогер показал, как выглядит Diablo II в 4К при 60 FPS

Автор YouTube-канала Michael ReznoR опубликовал видео, в котором показана Diablo II: Lord of Destruction с частотой кадров 60 FPS и в разрешении 4К.
CyberSport.ru вчера в 17:22
Общество

На Среднем Урале зарегистрировано 349 новых случаев COVID-19

Большой прирост выявленных носителей коронавирусной инфекции наблюдается в Свердловской области: плюс 349 новых случаев за сутки.
Российская газета 03:50
1
Политика

Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ

Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года.
REGNUM вчера в 17:49
510
Армия и оружие

135 тысяч новобранцев отправились на службу в рамках весеннего призыва

Газета.Ru вчера в 17:38
9
Происшествия

Саратовский депутат осужден на 12 лет за торговлю наркотиками

В Саратове депутат совета Гвардейского МО Красноармейского района, член "Единой России" Алексей Федин осужден за наркоторговлю.
Взгляд-инфо 03:10
1
Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
66
Происшествия

В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело

«Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании».
Известия вчера в 04:42
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