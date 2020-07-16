Коронавирус
REGNUMВ парках Московской области с 16 июля отменяется масочный режим
В Московской области в парках культуры и отдыха с 16 июля отменяется масочный режим. Соответствующее постановление глав региона Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства Подмосковья.
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Открытие кафе и кинотеатров – какие ограничения снимают в Подмосковье
Правительство Московской области04:05
Работа предприятий общепита в Подмосковье с 16 июля возобновится в полном объеме
Агентство Москвавчера в 15:25
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Происшествия
СК просит арестовать еще четырех акушеров по делу о торговле детьми
Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы арестовать еще четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами от суррогатных матерей.
ТАСС 04:04
Общество
Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
Благовещенск, 16 июля 2020, 06:17 — REGNUM В Амурской области два выпускника из Белогорска и Завитинска сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 23:17
Политика
Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины
Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
РБК вчера в 16:18
Культура
Ильдар Абдразаков стал ведущим телевизионного проекта «Большой балет»
Певец с мировым именем стал партнером прима-балерины «Большого театра», народной артистки России Светланы Захаровой в одном из самых ярких телевизионных проектов - «Большой балет» канала «Россия - Культура», съемки которого начались в минувшую среду в одном из павильонов «Мосфильма».
КП - Уфа 03:10
Политика
Тульская облдума освободила Марину Левину от полномочий депутата
Сегодня в Туле проходит заседание Тульской областной Думы 7-го созыва.
Тульские Известия 03:27
Футбол
«Ростов» и «Локомотив» заинтересованы в защитнике «Ланса»
Защитник «Ланса» Александар Радованович может продолжить карьеру в России, сообщает Footmercato.
Спорт-Экспресс 03:42
Футбол
Федун предложил создать хэштег о судействе «Спартака»
Москва, 15 июля 2020, 23:23 — REGNUM Владелец московского «Спартака» Леонид Федун призвал всех арбитров судить «красно-белых», как «Зенит» из Санкт-Петербурга.
REGNUM вчера в 16:23
Политика
Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров
Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
RT на русском вчера в 08:34
Общество
Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться
Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
RT на русском 02:45
Армия и оружие
Sohu: Россия может увести вьетнамский порт Камрань из-под носа у США
Между США и Россией может разгореться жесткая конкуренция за право обладания важнейшей военной базой Камрань на берегу Южно-Китайского моря.
ПолитРоссия вчера в 11:19
Общество
В России зарегистрировано 6428 новых случаев коронавируса за сутки
За минувшие 24 часа в России зарегистрировано 167 летальных случаев, больше всего в Москве (24), Санкт-Петербурге (22) и Красноярском крае (16), а также Подмосковье (11) и Нижегородской области (6). За все время жертвами инфекции стали 11 937 человек.
Главный региональный 03:40
Политика
США ужесточили санкции против россиянина Пригожина
15 июля 2020 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финанов США (OFAC) сообщило, что ввело санкции против трёх россиян и пяти компаний, которые якобы содействовали российскому предпринимателю Евгению Пригожину.
Саминвестор 01:51
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
Общество
В Токио зарегистрировано рекордное число заразившихся коронавирусом
В Токио обновлен рекорд по количеству ежедневно регистрируемых случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 00:45
Общество
В России профессия врача стала самой востребованной во время эпидемии
Минэкономики России составило рейтинг самых востребованных профессий в России в апреле–мае.
Коммерсантъ 03:58
Происшествия
На Южном Урале за сутки произошло 28 природных пожаров
В Челябинской области за сутки произошло 28 природных пожаров, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.
Накануне.Ru 04:19
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина объявила о разрыве со своим британским мужем
Актриса Любовь Толкалина сообщила о разрыве со свои мужем, британским композитором Саймоном Бассом.
КП - Рязань 02:31
Экономика
Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги
Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
Известия вчера в 11:30
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
Игры
Видеоблогер показал, как выглядит Diablo II в 4К при 60 FPS
Автор YouTube-канала Michael ReznoR опубликовал видео, в котором показана Diablo II: Lord of Destruction с частотой кадров 60 FPS и в разрешении 4К.
CyberSport.ru вчера в 17:22
Общество
На Среднем Урале зарегистрировано 349 новых случаев COVID-19
Большой прирост выявленных носителей коронавирусной инфекции наблюдается в Свердловской области: плюс 349 новых случаев за сутки.
Российская газета 03:50
Политика
Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ
Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года.
REGNUM вчера в 17:49
Армия и оружие
135 тысяч новобранцев отправились на службу в рамках весеннего призыва
Газета.Ru вчера в 17:38
Происшествия
Саратовский депутат осужден на 12 лет за торговлю наркотиками
В Саратове депутат совета Гвардейского МО Красноармейского района, член "Единой России" Алексей Федин осужден за наркоторговлю.
Взгляд-инфо 03:10
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Происшествия
В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело
«Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании».
Известия вчера в 04:42