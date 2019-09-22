РПЛ
Экспресс газетаСергей Юран: Галицкий обязательно отреагирует на это безобразие
ЦСКА
|Вратарь
35
|Защитник
2
31
62
78
|Полузащитник
7
8
17
20
25
|Нападающий
9
Краснодар
|Вратарь
39
|Защитник
3
4
11
98
|Полузащитник
10
14
31
47
89
|Нападающий
9
Сергей Юран: Галицкий обязательно отреагирует на это безобразие В воскресенье, 22 сентября, в Москве встретятся футболисты ЦСКА и "Краснодара". Обе команды идут в числе лидеров чемпионата РПЛ.
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