Происшествия

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВ парке «Лосиный остров» в Москве зарезали женщину

На востоке Москвы насмерть зарезали 45-летнюю женщину. Тело с множеством ножевых ранений обнаружили вечером в четверг, 14 ноября, на территории парка "Лосиный остров". Такую информацию предоставили в Главном управлении Следственного комитета РФ по столице.
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с чего всё началось
«По данным следствия, вечером 14 ноября 2019 года на территории парка «Лосиный Остров» в городе Москве было обнаружено тело 45-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных ран в области туловища», — заявила
 пресс-служба.
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