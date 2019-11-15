Происшествия
Комсомольская правдаВ парке «Лосиный остров» в Москве зарезали женщину
На востоке Москвы насмерть зарезали 45-летнюю женщину. Тело с множеством ножевых ранений обнаружили вечером в четверг, 14 ноября, на территории парка "Лосиный остров". Такую информацию предоставили в Главном управлении Следственного комитета РФ по столице.
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с чего всё началось
«По данным следствия, вечером 14 ноября 2019 года на территории парка «Лосиный Остров» в городе Москве было обнаружено тело 45-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных ран в области туловища», — заявила пресс-служба.RT на русском04:50
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