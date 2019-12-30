30 декабря в парламент Турции был внесен законопроект об отправке войск в Ливию. Его рассмотрение состоится 2 января. Для этого депутаты проведут внеочередное собрание, передает телеканал "Россия 24".

В парламент Турции внесен законопроект об отправке войск в Ливию

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