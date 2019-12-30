Политика
Вести.RuВ парламент Турции внесен законопроект об отправке войск в Ливию
30 декабря в парламент Турции был внесен законопроект об отправке войск в Ливию. Его рассмотрение состоится 2 января. Для этого депутаты проведут внеочередное собрание, передает телеканал "Россия 24".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Парламент Турции может обсудить отправку войск в Ливию 2 января
Rambler News Service28 декабря в 13:39
«Анадолу» сообщило о планах парламента Турции обсудить 2 января отправку войск в Ливию
Интерфакс28 декабря в 11:44
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 20:58, Ашберн
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за мир и уничтожение терроризма
Экономика
Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»
Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
Происшествия
Шесть человек пострадали в аварии с трамваем на севере Москвы
Шесть человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении грузовика с трамваем на севере Москвы.
Политика
Торговую сделку США и Китая подпишут в январе 2020 года
Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро рассказал, что подписание соглашения по первому этапу торговой сделки между Китаем и США состоится в начале января 2020 года.
Здоровье
В Финляндии грядет эпидемия гриппа
По соседству с Карелией разгорается эпидемия гриппа.
Кино
Дочь Оксаны Акиньшиной мечтает о кино
Нет, девочка захотела не новую дорогую игрушку — Эмми мечтает попробовать себя в кино.
Хоккей
Слепышев свалил Маркова ударом в голову в матче ЦСКА – «Локомотив»
В третьем периоде защитник «Локомотива» Андрей Марков несколько раз толкнул в спину нападающего ЦСКА Антона Слепышева.
Политика
Польский премьер обвинил Путина во лжи
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент России Владимир Путин неоднократно лгал, говоря о его стране.
Общество
МИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»
МИД опроверг информацию о проведении вечеринки за 2,5 млн руб. «в стиле Гэтсби» — данное мероприятие устраивает коммерческое предприятие, с которым перепутали министерство, говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Здоровье
Врачи перечислили пять правил питания за новогодним столом
Диетологи, врачи и рестораторы рассказали, что сделать, чтобы пережить застолье без последствий.
Политика
Депутат предложил новогодний тост: «Мы устали. Уходи!»
Президентский пост был передан премьер-министру и «преемнику» Владимиру Путину, а президентские выборы, которые должны были пройти в июне 2000 года, перенесли на более ранний срок – 26 марта.
Наука
Лишний вес может помочь в борьбе с некоторыми видами рака
Финансы
Экономисты дали прогноз по курсу рубля в 2020 году
Российские экономисты сделали прогноз относительно курса рубля в 2020 году. Мнение экспертов публикуют "Известия".
Гаджеты
В России начались продажи бюджетного смартфона Digma с большим экраном
В России начались продажи бюджетного смартфона Digma Citi 653 с большим экраном с диагональю размером 6,53 дюйма.
Хоккей
Канада победила Германию в матче группового этапа МЧМ
В очередном матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Канады оказалась сильнее сборной Германии.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в подготовке терактов
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали в больницу
Артистка уточнила, что ее госпитализировали с острой бактериальной инфекцией.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в России
Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в январе погода в России будет тёплой, синоптики называют такую погоду «красной» — согласно цвету на прогностической карте.
Общество
Экс-глава Nissan Карлос Гон покинул Японию без разрешения
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон нарушил домашний арест, покинув территорию Японию, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы.
Наука
В Канаде найдено древнейшее свидетельство родительской заботы
В Новой Шотландии на острове Кейп-Бретон палеонтологи обнаружили древнейшее свидетельство родительской заботы.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
Технологии
VR на ощупь. Появились тактильные перчатки для виртуальной реальности
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про его возраст
Происшествия
В Ингушетии завели дело после перестрелки, в которой погиб человек
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту перестрелки в Сунженском районе, в результате которой один человек погиб, а еще шестеро получили ранения, сообщает региональное СУ СК.