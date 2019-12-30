Политика

Вести.RuВести.RuВ парламент Турции внесен законопроект об отправке войск в Ливию

30 декабря в парламент Турции был внесен законопроект об отправке войск в Ливию. Его рассмотрение состоится 2 января. Для этого депутаты проведут внеочередное собрание, передает телеканал "Россия 24".
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СМИ: парламент Турции рассмотрит законопроект об отправке войск в Ливию 2 января

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