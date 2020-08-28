Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Вести.Ru
Вести.Ru

В парламенте Латвии русский язык назвали «ненавистным»

Комментируя ситуацию с Рижским портом, столкнувшимся с серьезными проблемами, глава фракции партии "Согласие" в сейме Латвии Янис Урбанович в своем Facebook призвал вести переговоры с Россией на "ненавистном русском языке".В источнике
С чего всё началось
Политик в своём Facebook отметил
 снижение объёмов перевалки грузов в порту, которое за первые шесть месяцев 2020 года составило 26,7%. По его словам, ситуацию можно изменить благодаря прагматичным отношениям с восточным соседом.
News.ru23:07
Подробнее о событии
Газета.Ru

Латвийский депутат призвал использовать «ненавистный русский язык»

Газета.Ru05:36
Комсомольская правда

Латвийский депутат призвал вести переговоры на «ненавистном русском языке»

Комсомольская правда02:31
РИА Новости

Латвийский депутат призвал использовать «ненавистный русский язык»

РИА Новости22:49
ФАН

Латвийский депутат призвал вести переговоры на «ненавистном русском» языке

ФАН00:03
Московский Комсомолец

Депутат Латвии намерен использовать «ненавистный русский язык» для развития порта

Московский Комсомолец23:16
News.ru

В сейме Латвии призвали использовать «ненавистный русский язык»

News.ru23:07
Lenta.ru

В Латвии призвали использовать «ненавистный русский язык»

Lenta.ru01:56

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
2,5K

Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции

Речь идет об археологических находках, элементах барельефов и мозаик, антиквариата возрастом более 100 лет, а также о предметах, связанных с этнографией и бытом старинных турецких деревень (утюги, ключи).
РИА Новости05:59

МИД прокомментировал санкции США против трех российских НИИ

Москва считает вопиющим введение США санкций против российских НИИ, особенно возмутителен факт, что под ограничительные меры попали ученые и специалисты, работавшие над разработкой российской вакцины от COVID-19, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
РИА Новости06:26

Observer: System Redux выйдет и в Steam

Разработчики из Bloober Team объявили, что Observer: System Redux — обновлённая версия оригинального киберпанк-хоррора для PlayStation 5 и Xbox Series X — выйдет и в Steam в зимние праздники.
Игромания.ру02:35

В ЕП подняли вопрос о закупке вакцины от COVID-19 у России

Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес направил в Европейскую комиссию запрос, в котором поинтересовался, рассматривают ли в ЕК возможность закупки новой российской вакцины от коронавирусной инфекции.
RT на русском23:42
20