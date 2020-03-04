Словесная перепалка сторонников и противников президента Турции Раджепа Тайипа Эрдогана закончилась массовой дракой. Произошло это в национальном парламенте. Поводом стали последние события в Сирии.

Общество В Калифорнии ввели режим ЧС из-за коронавируса Американский штат Калифорния ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового коронавируса, сообщил губернатор Гэвин Ньюсом.

Экономика Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.

Футбол Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака» после матча Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал инцидент, который произошел между ним и его спартаковским коллегой Доменико Тедеско сразу после матча 1/4 финала Кубка России по футболу.

Политика Эрдоган рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своих ожиданиях от готовящейся встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Общество Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 12 тысяч человек Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки 2103 новых случая заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся превысило 12 тысяч человек.

Экономика ВТБ временно снизил ставки кредитов наличными Банк ВТБ на период до 30 апреля уменьшил ставки по кредитам наличными базовой линейки на 2,4 процентного пункта (п. п.), следует из информации на сайте банка.

Происшествия Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже Ленинский районный суд Воронежа 4 марта поддержал ходатайство следствия о заключении Сергея Колодяжного под стражу.

Экономика У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей «Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.

Авто В Koenigsegg придумали новый класс автомобилей Шведский производитель Koenigsegg выпустил первую в своей истории четырехместную машину и назвал ее «мегакаром».

Экономика Коллектор рассказал, сколько заемщиков не могут вовремя погасить долги Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил, что каждый четвертый россиянин испытывает трудности при погашении кредита и выходит на просрочку, передает РИА Новости.

Общество Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду вечером в возрасте 100 лет, сообщило агентство Andina со ссылкой на его сына Франсиско Переса де Куэльяра.

Общество Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».

Политика Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17 Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.