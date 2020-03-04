Политика
Российская газетаВ парламенте Турции депутаты подрались из-за Сирии
Словесная перепалка сторонников и противников президента Турции Раджепа Тайипа Эрдогана закончилась массовой дракой. Произошло это в национальном парламенте. Поводом стали последние события в Сирии.
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Источник в ПСР: Мэр Анкары Яваш считается кандидатом в президенты Турции от оппозиции
Московский Комсомолец Турция07:42
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Общество
В Калифорнии ввели режим ЧС из-за коронавируса
Американский штат Калифорния ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового коронавируса, сообщил губернатор Гэвин Ньюсом.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили две ракетные атаки Израиля
Силы ПВО Сирии отразили сразу два ракетных удара по провинциям Хомс и Эль-Кунейтра.
Экономика
Силуанов ответил на вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам
Депутат Валерий Гартунг напомнил, что четыре года назад, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам, Силуанов обещал, что как только деньги появятся, то правительство вернется к обсуждению вопроса.
Футбол
Клопп: «Моё мнение о коронавирусе не имеет значения, я не разбираюсь»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после поражения от "Челси" (0:2) в 1/8 финала Кубка Англии ответил на вопрос о том, что он думает о проблеме распространения коронавируса.
Хоккей
В ФХР заявили о риске срыва подготовки сборной РФ к Олимпиаде
Руководство ФХР заявило о возможном срыве подготовки хоккейной сборной России к зимней Олимпиаде 2022 года.
Кино
Pornhub выпустил фильм без порно
Общество
В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Футбол
Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака» после матча
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал инцидент, который произошел между ним и его спартаковским коллегой Доменико Тедеско сразу после матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Футбол
Неймар может расторгнуть контракт с «ПСЖ» в одностороннем порядке
Бразильский форвард французского ПСЖ Неймар может расторгнуть контракт в одностороннем порядке этим летом.
Авто
Haval построит под Тулой еще один завод
Haval присоединится к небольшому числу автокомпаний, которые начали выпускать в России двигатели для своих машин.
Хоккей
Форвард «Ак Барса» Лукоянов забил первый гол в сезоне в плей-офф
Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов отметился голом во втором матче серии Кубка Гагарина против «Нефтехимика».
Музыка
Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России
Политика
Эрдоган рассказал об ожиданиях от встречи с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своих ожиданиях от готовящейся встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
Общество
Число заразившихся коронавирусом вне Китая превысило 12 тысяч человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за последние сутки 2103 новых случая заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся превысило 12 тысяч человек.
Экономика
ВТБ временно снизил ставки кредитов наличными
Банк ВТБ на период до 30 апреля уменьшил ставки по кредитам наличными базовой линейки на 2,4 процентного пункта (п. п.), следует из информации на сайте банка.
Происшествия
Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже
Ленинский районный суд Воронежа 4 марта поддержал ходатайство следствия о заключении Сергея Колодяжного под стражу.
Энергетика
Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Экономика
У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей
«Семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8 587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн», — говорится в сообщении издания.
Авто
В Koenigsegg придумали новый класс автомобилей
Шведский производитель Koenigsegg выпустил первую в своей истории четырехместную машину и назвал ее «мегакаром».
Экономика
Коллектор рассказал, сколько заемщиков не могут вовремя погасить долги
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил, что каждый четвертый россиянин испытывает трудности при погашении кредита и выходит на просрочку, передает РИА Новости.
Общество
Бывший генсек ООН Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет
Известный перуанский дипломат и бывший генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду вечером в возрасте 100 лет, сообщило агентство Andina со ссылкой на его сына Франсиско Переса де Куэльяра.
Общество
Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Политика
Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
Ранее Совместная следственная группа по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 сообщала, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Авто
Renault Duster сменил поколение
Автопроизводитель Renault показал кроссовер нового поколения, предназначенный для Южной Америки.
Политика
Комитет рекомендовал принять изменения в Конституции во втором чтении
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.