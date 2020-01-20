Политика
РИА НовостиВ Госдуме рассказали об изменениях в Конституции
Представители президента при рассмотрении в Госдуме проекта закона о поправках в Конституцию Андрей Клишас и Павел Крашенинников разъяснили детали готовящихся изменений: В свою очередь, представитель президента Павел Крашенинников разъяснил роль Госсовета.
Читать в источнике
Оценить52
Мы предлагаем в этот закон, в переходные положения, вписать процедуру общероссийского голосования - в тех его нормах, которые посвящены вступлению в силу.
— Павел Крашенинников, российский государственный деятельТАСС 09:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Второе чтение законопроекта по поправкам к Конституции состоится в феврале
Московский Комсомолец09:59
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 19:16, Ашберн
Общество
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
Политика
Названы принципы голосования по поправкам к Конституции
Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке проекта закона, руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева назвала опыт проведения президентских выборов в России похожим на тот, что будет использоваться при голосовании за Конституцию.
Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Наука
Эд Кларк, Университет Сент-Томаса: «У сегодняшних молодых людей уже есть цифровая личность наряду с реальной»
Что даёт цифровая трансформация в образовании — По статистике, в США только 20% поступивших полностью заканчивают обучение в колледжах и университетах.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг информацию о задержании в Абу-Даби
Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, более известный как Гуф, опроверг свое задержание в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед»
Матч 23-го тура Английской Премьер-лиги принес «Ливерпулю» еще одну уверенную победу.
Политика
Турция начала новый этап бурения на шельфе Кипра
Официальный представитель турецкого МИДа Хами Аксой сообщил, что Турция начала очередной этап разведки месторождений углеводородов на шельфе Кипра — для проведения работ к югу от острова уже прибыло буровое судно.
Общество
Переговоры завершены: Елизавета II «отпустила» Гарри и Меган
Королева Великобритании Елизавета II заявила, что долгие переговоры с принцем Гарри и Меган Маркл по поводу их будущего статуса были завершены.
Общество
Лучшие платья премии SAG Awards
В Лос-Анжелесе прошла 26-я ежегодная премия SAG Awards.
Политика
The Guardian назвала имя нового главаря ИГ
Политика
В сенате США начинается суд по делу об импичменте Дональда Трампа
Во вторник, 21 января, в сенате США начинаются слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
Политика
В Кремле оценили итоги берлинской конференции по Ливии
В Кремле позитивно оценивают итоги международной конференции по Ливии в Берлине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Здоровье
Доктор Мясников дал советы для профилактики и лечения рака
Александр Мясников, главный врач Городской клинической больницы №71 Москвы назвал поделился своим опытом и сообщил важные правила для своевременной диагностики и лечения рака.
Здоровье
У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак
Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
Здоровье
Третий человек умер от нового типа коронавируса в Китае
Шоу-бизнес
40-летняя Лена Ленина выходит замуж
Напомним, в 2012 году Лена Ленина вышла замуж за французского аристократа – графа Паскаля Флорана-Эдуарда.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.
Гаджеты
Миру предрекли ежегодный рост продаж подержанных смартфонов
Ежегодный рост продаж составит 13,6%, считают аналитики. Напомним, компания Huawei продала в 2019 году 240 млн смартфонов.
Наука
Ученые измерили параметры солнечной вспышки
Измеряя падение напряженности электрического и магнитного полей, ученые могут, пользуясь законом сохранения энергии, вычислить ускорение частиц в солнечной вспышке и энергию процессов, которые она вызывает.
Происшествия
В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле
Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Общество
Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Армия и оружие
Опубликовано видео работы российских роботов в Сирии
Политика
Постпред Британии раскритиковала Россию из-за созыва Совбеза по Сирии
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковала Россию за созыв заседания Совбеза, на котором будет обсуждаться доклад ОЗХО по инциденту с химоружием в сирийской Думе в 2018 году, сообщила пресс-служба британского постпредства.
Общество
В Минкульте РФ ответили на претензии Польши о конфискации картин РККА
В Польше необоснованно пытаются повесить ответственность за вывоз картин из страны в годы Второй Мировой войны на Советский Союз.
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ предоставить WADA пробы Фары
Wang Lili / globallookpress Немецкий журналист Хайо Зеппельт негативно оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD), которое отказалось предоставлять допинг-пробы четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фары в WADA.
Футбол
Бауыржан Исламхан тренируется с «Зенитом»
Спорт
Брянский лыжник Александр Большунов взял второе золото в Чехии
Являясь фаворитом гонки, Александр Большунов преодолел такую же дистанцию за 33 минуты и 45 секунд.
Энергетика
Переговоры по транзиту нефти из России через Белоруссию затягиваются
Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».