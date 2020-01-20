Политика

News.ruNews.ruВ парламенте разъяснили детали поправок в Конституцию

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Представители президента при рассмотрении в Госдуме проекта закона о поправках в Конституцию Андрей Клишас и Павел Крашенинников разъяснили детали готовящихся изменений.
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