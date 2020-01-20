Политика
News.ruВ парламенте разъяснили детали поправок в Конституцию
Представители президента при рассмотрении в Госдуме проекта закона о поправках в Конституцию Андрей Клишас и Павел Крашенинников разъяснили детали готовящихся изменений.
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Происшествия
Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Политика
Кадыров ответил на заявления о новом назначении
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Политика
Чайка покинет пост генпрокурора РФ
Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Представители России предоставили члена Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
Армия и оружие
Лукашенко сменил глав Минобороны и Генштаба
Авто
Пикап Hyundai Santa Cruz получит обновления
На днях стало известно, что руководство компании Hyundai может дать новый двигатель для пикапа Santa Cruz.
Экономика
«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Экономика
МВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2020 году
Рост мировой экономики в 2021 году, согласно последней оценке МВФ, может составить 3,4%, что на 0,2 ниже предыдущего прогноза фонда.
Политика
Британское посольство отреагировало на ситуацию с украинским трезубцем
Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление в связи с тем, что украинский трезубец попал в британское пособие с экстремистскими символами, сообщается в понедельник, 20 января, на странице ведомства в Facebook.
Здоровье
И.о. министра труда: частные клиники для пожилых не заменят ОМС
Частные медицинские организации, оказывающие услуги для людей старше 64 лет, не будут замещать работу медицинских учреждений в рамках ОМС, заявил исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщает 20 января пресс-служба ведомства.
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту
Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
Происшествия
Пять человек погибли во время пожара в Томской области
Площадь пожара составила 208 кв.м, его причина устанавливается. В настоящее время устанавливают личности погибших.
Политика
Медведев оценил работу своего правительства
Медведев отметил, что за время работы его правительства инфляция снизилась с 15% до 3%, что является самым низким показателем за всю историю России.
Происшествия
Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе
Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
Общество
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 января 2020 года
Прагматичным представителям Знака сегодня повезет.
Кино
Вручены премии Гильдии киноактеров США
Вручены премии Гильдии киноактеров США В Лос-Анджелесе прошла 26-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards).
Технологии
Новый алгоритм от Toshiba сделал обычные ПК быстрее суперкомпьютеров
В компании Toshiba изобрели алгоритм, который обеспечил настольным ПК возможность вычислять быстрее суперкомпьютеров, в том числе и квантовых.
Авто
Названа стоимость спецверсии «УАЗ Патриот» Antarctic Edition
Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition оснастят 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. и крутящим моментом 235 Нм.
Биатлон
Чемпионат России по биатлону перенесли из Рыбинска в Ижевск
Чемпионат, первенство и этап Кубка России по биатлону решили перенести в Ижевск.
Армия и оружие
В НАТО рассказали о беспилотниках, способных заглянуть вглубь России
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова объявила о предстоящей свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова сделала объявление о предстоящей свадьбе. Она озвучила эту новость на вечеринке по случаю своего дня рождения.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Энергетика
Переговоры по транзиту нефти из России через Белоруссию затягиваются
Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».
Общество
Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Общество