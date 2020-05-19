Политика
ИзвестияВ партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Читать в источнике
Оценить152
с чего всё началось
Как сообщает украинский 5 канал, в партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" прокомментировали обнародованную аудиозапись якобы разговора лидера партии с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.Московский Комсомолецвчера в 18:27
Подробнее о событии
Показать все источники
В партии Порошенко назвали запись его разговора с Байденом «российской провокацией»
Московский Комсомолецвчера в 18:59
В партии Порошенко уверяют, что запись его разговора с Байденом – фальшивка
Комсомольская правда00:31
Партия Порошенко назвала «российской провокацией» запись его разговора с Байденом
Газета.Ruвчера в 16:44
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 09:18, Ашберн
Армия и оружие
США обеспокоены беспилотным режимом Су-57
РЕН ТВ вчера в 20:03
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Политика
Представитель Байдена прокомментировал записи «разговоров с Порошенко»
Представитель экс-вице-президента США Джо Байдена Эндрю Бэйтс прокомментировал публикацию на Украине записей телефонных переговоров, предположительно, между американским политиком и бывшим украинским президентом Петром Порошенко.
RT на русском 07:20
Общество
«Роснефть» обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле
"Роснефть" обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, говорится в заявлении "Роснефти".
ТАСС 06:16
Общество
Патрушев заявил о коррупции и нарушениях при реализации нацпроектов
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о многочисленных нарушениях и коррупции при реализации национальных проектов.
РИА Новости 07:17
Шоу-бизнес
Муж Гагариной поделился «личным» стихотворением собственного сочинения
Поклонники обсуждают последние посты фотографа на фоне слухов о разводе Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" мужа Полины Гагариной, фотографа Дмитрия Исхакова, появился необычный пост.
WomanHit.ru 04:17
Армия и оружие
Шойгу назвал одну из главных угроз для военной безопасности России
Западное стратегическое направление представляет наибольшую угрозу для военной безопасности России, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 09:04
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Общество
Найденным в российском лесу иномаркам нашли применение
В правительстве Челябинской области рассказали, куда передадут найденные в лесу иномарки Toyota Camry, закупленные для саммитов ШОС и БРИКС.
Lenta.ru 08:56
Общество
На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня
Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском 08:53
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса
Заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме протекает около двух недель, в тяжелой - более четырех-пяти недель, сообщили сайту стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 07:02
Общество
В Петербурге начались выплаты по 800 рублей на маски и перчатки
Ожидается, что до конца текущей недели на счета всех нуждающихся в такой поддержке горожан поступят выплаты в размере 800 рублей на человека.
iReactor 09:09
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
Политика
Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути
РИА Новости 08:59
Происшествия
Истребитель F-35A разбился в США
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
Общество
Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия вчера в 11:30
Экономика
На заседание думы вынесли проект областного бюджета
Об основных категориях распределения финансирования упоминалось ранее на заседании рабочей группы комитета: 189 млн на выплаты медикам и более 800 млн на парк Гагарина Таким образом, как сказал Ойкин, доходы областного бюджета за 2020 год составят 120 миллиардов 245,8 миллиона рублей, а расходы - 124 миллиарда 330,5 миллиона рублей, дефицит бюджета составил 4 миллиарда 84,7 миллиона рублей.
Четвертая Власть 08:56
Экономика
Wintershall Dea полностью выполнила обязательства по финансированию «Северного потока 2»
Немецкая нефтегазовая Wintershall Dea полностью выполнила свои обязательства по финансированию проекта "Северный поток 2", сообщил глава компании Марио Мерен.
ПРАЙМ 08:48
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Здоровье
На Среднем Урале сказали, когда можно разрешать работать ТЦ и общепиту
Например, если уже 21 мая 2020 года будет зафиксировано снижение, в регионе смягчат ограничения для кафе и ТЦ через 20 дней.
REGNUM 08:02
Общество
Мишустин заявил о постепенной стабилизации ситуации с коронавирусом
Москва, 20 мая 2020, 13:38 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России постепенно стабилизируется.
REGNUM 06:38
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой
Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru вчера в 15:42
Происшествия
В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей
Российская газета 06:23
Общество
«Газпром» начал проектирование «Силы Сибири — 2»
В конце марта 2020 года президент России Владимир Путин дал поручение руководству ПАО «Газпром» начать проектно-изыскательские работы для газопровода «Сила Сибири — 2». Эта газовая артерия мощностью до 50 млрд кубометров газа в год может стать основой экспортного канала в Китай через Монголию.
Канал 7+ вчера в 13:05
Общество
Онищенко призвал открыть магазины и кафе в России
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал начать возобновление работы непродовольственных магазинов и кафе в регионах России.
Lenta.ru 08:44
Общество
Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег».
Комсомольская правда вчера в 23:07
Общество
Российский туризм может начать выход из карантина уже с 1 июня
Туристический сезон в России может начать поэтапный выход из карантина уже с 1 июня. Об этом рассказали в Ростуризме.
Вести.Ru 08:30
Спорт
Синхронистка Шишкина рассказала, как выступала без купальника
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как в детстве вынуждена была выступать без купальника.
Metaratings вчера в 13:32