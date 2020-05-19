с чего всё началось

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.

В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом

Политика Представитель Байдена прокомментировал записи «разговоров с Порошенко» Представитель экс-вице-президента США Джо Байдена Эндрю Бэйтс прокомментировал публикацию на Украине записей телефонных переговоров, предположительно, между американским политиком и бывшим украинским президентом Петром Порошенко. 2

Шоу-бизнес Муж Гагариной поделился «личным» стихотворением собственного сочинения Поклонники обсуждают последние посты фотографа на фоне слухов о разводе Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" мужа Полины Гагариной, фотографа Дмитрия Исхакова, появился необычный пост. 8

Армия и оружие Шойгу назвал одну из главных угроз для военной безопасности России Западное стратегическое направление представляет наибольшую угрозу для военной безопасности России, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 341

Общество Найденным в российском лесу иномаркам нашли применение В правительстве Челябинской области рассказали, куда передадут найденные в лесу иномарки Toyota Camry, закупленные для саммитов ШОС и БРИКС. 1,3K

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса Заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме протекает около двух недель, в тяжелой - более четырех-пяти недель, сообщили сайту стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.

Общество Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм «По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости». 4,5K

Происшествия Истребитель F-35A разбился в США Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил. 504

Экономика На заседание думы вынесли проект областного бюджета Об основных категориях распределения финансирования упоминалось ранее на заседании рабочей группы комитета: 189 млн на выплаты медикам и более 800 млн на парк Гагарина Таким образом, как сказал Ойкин, доходы областного бюджета за 2020 год составят 120 миллиардов 245,8 миллиона рублей, а расходы - 124 миллиарда 330,5 миллиона рублей, дефицит бюджета составил 4 миллиарда 84,7 миллиона рублей.

Экономика Wintershall Dea полностью выполнила обязательства по финансированию «Северного потока 2» Немецкая нефтегазовая Wintershall Dea полностью выполнила свои обязательства по финансированию проекта "Северный поток 2", сообщил глава компании Марио Мерен.

Общество «Газпром» начал проектирование «Силы Сибири — 2» В конце марта 2020 года президент России Владимир Путин дал поручение руководству ПАО «Газпром» начать проектно-изыскательские работы для газопровода «Сила Сибири — 2». Эта газовая артерия мощностью до 50 млрд кубометров газа в год может стать основой экспортного канала в Китай через Монголию. 267

Общество Онищенко призвал открыть магазины и кафе в России Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал начать возобновление работы непродовольственных магазинов и кафе в регионах России.

Общество Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег». 72