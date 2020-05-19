с чего всё началось

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.

В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом

Общество Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм «По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости». 2,7K

Происшествия В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница «Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС. 43

Общество Минпросвещения рекомендовало начать сезон детских лагерей с 1 июля Минпросвещения на заседании комитета СФ по социальной политике рекомендовало регионам начать сезон детских оздоровительных лагерей с 1 июля, исходя из эпидемиологической обстановки и с учетом правил санбезопасности. 37

Фигурное катание Алина Загитова отмечает 18-летие Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. 11

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне Как сообщила «Российская газета», Паршина подчеркнула, что на один-два градуса теплее климатической нормы ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке. 559

Культура Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон» Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова. 296

Происшествия Расстрелявший двоих соседей житель Анапы освобожден в зале суда Краснодарский краевой суд вынес приговор 54-летнему жителю Анапы Олегу Хоменко, который в феврале 2019 года застрелил двоих соседей, поссорившись с ними из-за громкой музыки, сообщила пресс-служба суда. 2

Хоккей «HockeyBuzz» не включил Овечкина в символическую сборную России Стоит отметить, что не включённый в символическую команду Александр Овечкин на протяжении длительного времени является капитаном «Вашингтона».

Наука Из золота и оксида титана создали нанокомпозитный материал Международная команда специалистов нашла применение золоту и оксиду титана, создав с их помощью нанокомпозитный материал.

Здоровье 898 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье За все время в Подмосковье было выявлено 3 165 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. 1,1K

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 1,1K

Общество Путин провел совещание с правительством по мерам поддержки населения Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с участием представителей правительства и различных ведомств. 57

Общество Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю. 2,9K

Общество Россиян предупредили об опасности прогулок на природе Даже во время короткой прогулки в парке в мае существует опасность подцепить клеща, пик нашествия которых приходится на период цветения черемухи. 12

Авто «АвтоВАЗ» выпустит 10 новых и 7 обновленных моделей до 2026 года По словам руководителя программы Lada B/C Алексея Лихачёва, в планах российского производителя «АвтоВАЗ» на ближайшие 6 лет числится запуск 10 новых моделей и обновление 7 существующих. 15