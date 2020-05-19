Политика
ИзвестияВ партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
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Как сообщает украинский 5 канал, в партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" прокомментировали обнародованную аудиозапись якобы разговора лидера партии с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.Московский Комсомолецвчера в 18:27
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В партии Порошенко уверяют, что запись его разговора с Байденом – фальшивка
Комсомольская правда00:31
В партии Порошенко назвали запись его разговора с Байденом «российской провокацией»
Московский Комсомолецвчера в 18:59
Партия Порошенко назвала «российской провокацией» запись его разговора с Байденом
Газета.Ruвчера в 16:44
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