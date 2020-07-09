Политика

ГородовойГородовойВ партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным

Однопартийцы бывшего лидера Украины Петра Порошенко из «Европейской солидарности» назвали «местью Кремля» обнародование фальшивой записи, на которой Порошенко якобы говорит с российским президентом Владимиром Путиным.
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Обнародована третья часть записей, компрометирующих экс-президента Украины

Коммерсантъ14:01

Партия Порошенко назвала фейком запись «переговоров с Путиным»

Телеканал 360°11:34

В партии Порошенко отреагировали на «запись» разговора с Путиным

RT на русском10:33

«Это — месть Кремля»: партия Порошенко о записи разговора с якобы Путиным

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В партии Порошенко запись «разговора с Путиным» назвали фейком

Московский Комсомолец10:43

В партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным

Газета.Ru11:23

В партии Порошенко назвали запись его разговора с Путиным фейком и местью Кремля

Lenta.ru10:24
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Происшествия

Соучастники Фургала дали показания на губернатора в СК

NewInform 05:01
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Происшествия

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

РИА Новости 12:18
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Происшествия

Примотанное к дереву скотчем тело мужчины нашли в Тульской области

Вести.Ru 05:05
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Политика

Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена

Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
RT на русском 09:39
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Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом

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Новым генеральном директором московского "Спартака" стал Шамиль Газизов, занимавший аналогичный пост в "Уфе".
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Общество

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Бел.Ру 08:01
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Политика

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В настоящее время Белоруссия испытывает самое сильное давление за все время своей независимости, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Газета.Ru 13:07
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Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
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Экономика

На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию

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REGNUM 07 июля в 22:21
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Здоровье

Минздрав принял меры против нехватки лекарств для онкобольных

Министерство собрало информацию о потребности в лекарстве и направило письмо в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России с целью наращивания производства необходимого количества лекарственного препарата.
Известия 13:17
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Общество

Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
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Футбол

ЦСКА в 19-й раз подряд гарантировал себе участие в еврокубках

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REGNUM 14:16
Шоу-бизнес

Ведущий объяснил свое заявление о «фейковом» разводе Асмус и Харламова

Ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони объяснил, почему назвал развод актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова частью своей программы.
Взгляд.ру 14:57
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Игры

Sony инвестировала 250 млн долларов в Epic Games

Sony решила инвестировать 250 млн долларов в Epic Games.
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Здоровье

Минздрав России нашел применение новым инфекционным госпиталям

Помещения новых инфекционных госпиталей, которые построены на волне распространения коронавируса, будут востребованы для медицинских целей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 9 июля в эфире телевизионного канала «Россия 24».
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Армия и оружие

Британское издание заявило о сделанном России «военном предупреждении»

Британия приняла участие в военных учениях НАТО и направила туда свою атомную подводную лодку HMS Trenchant, чтобы дать России предупредительный сигнал.
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Авто

АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada

Подчеркивается, что подобная неисправность наблюдается даже на небольших пробегах.
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Футбол

Газизов: я обязан помогать Тедеско

Новый генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался относительно главного тренера команды Доменико Тедеско.
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Тимати запустил в Москве новую сеть ресторанов быстрого питания

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Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
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Автоспорт

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Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рискует остаться без команды.
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ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолет с бортовым номером США

Газета.Ru 08:36
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Общество

Задержан исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров

У офиса «Открытой России» в Москве люди в гражданской одежде задержали исполнительного директора организации Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на другого координатора «Открытой России» Дмитрия Заир-Бека.
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Apple выпустила iOS 14 beta 2 для разработчиков

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В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.
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