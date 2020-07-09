Политика
ГородовойВ партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным
Однопартийцы бывшего лидера Украины Петра Порошенко из «Европейской солидарности» назвали «местью Кремля» обнародование фальшивой записи, на которой Порошенко якобы говорит с российским президентом Владимиром Путиным.
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Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
РИА Новости 12:18
Политика
Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена
Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
RT на русском 09:39
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Футбол
Шамиль Газизов стал новым генеральным директором «Спартака»
Новым генеральном директором московского "Спартака" стал Шамиль Газизов, занимавший аналогичный пост в "Уфе".
Российская газета вчера в 16:19
Общество
Вакцинацию от коронавируса в России обещают сделать добровольной
В интервью телеканалу «Россия 1» Мурашко напомнил, что в России в принципе все прививки делают исключительно по согласию гражданина.
Бел.Ру 08:01
Политика
Лукашенко рассказал о беспримерном давлении на Белоруссию
В настоящее время Белоруссия испытывает самое сильное давление за все время своей независимости, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Газета.Ru 13:07
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
Экономика
На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию
Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM 07 июля в 22:21
Здоровье
Минздрав принял меры против нехватки лекарств для онкобольных
Министерство собрало информацию о потребности в лекарстве и направило письмо в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России с целью наращивания производства необходимого количества лекарственного препарата.
Известия 13:17
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Футбол
ЦСКА в 19-й раз подряд гарантировал себе участие в еврокубках
Участие в европейских клубных соревнованиях в сезоне 2020/2021 станет для ЦСКА 19-м к ряду. Это является рекордом среди российских клубов.
REGNUM 14:16
Шоу-бизнес
Ведущий объяснил свое заявление о «фейковом» разводе Асмус и Харламова
Ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони объяснил, почему назвал развод актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова частью своей программы.
Взгляд.ру 14:57
Игры
Sony инвестировала 250 млн долларов в Epic Games
Sony решила инвестировать 250 млн долларов в Epic Games.
Игромания.ру 14:18
Здоровье
Минздрав России нашел применение новым инфекционным госпиталям
Помещения новых инфекционных госпиталей, которые построены на волне распространения коронавируса, будут востребованы для медицинских целей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко 9 июля в эфире телевизионного канала «Россия 24».
ИА Красная Весна 14:37
Армия и оружие
Британское издание заявило о сделанном России «военном предупреждении»
Британия приняла участие в военных учениях НАТО и направила туда свою атомную подводную лодку HMS Trenchant, чтобы дать России предупредительный сигнал.
Газета.Ru 12:21
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Подчеркивается, что подобная неисправность наблюдается даже на небольших пробегах.
Evo-rus.com 01:27
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM 12:25
Футбол
Газизов: я обязан помогать Тедеско
Новый генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался относительно главного тренера команды Доменико Тедеско.
RT на русском 14:26
Шоу-бизнес
Тимати запустил в Москве новую сеть ресторанов быстрого питания
Тимати и Артем Юнусовы открыли Chicken Mafia. Фото: Instagram @timatiofficial Как известно, у Тимати есть сеть ресторанов Black Star Burger.
HotGeo 05:25
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Автоспорт
Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рискует остаться без команды.
Газета.Ru 13:25
Общество
Задержан исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров
У офиса «Открытой России» в Москве люди в гражданской одежде задержали исполнительного директора организации Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на другого координатора «Открытой России» Дмитрия Заир-Бека.
Ведомости 04:58
Гаджеты
Apple выпустила iOS 14 beta 2 для разработчиков
Компания Apple выпустила бета-версии новой операционной системы iOS 14 для iPhone и iPad, которыми могут воспользоваться участники программы Apple Beta Software Program.
Деловое.ТВ 14:44
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Армия и оружие
Инструктор в Донбассе: Зеленский боится собственной армии больше, чем России
Президент Украины Владимир Зеленский боится собственной армии больше России и разоружает части, когда едет на передовую к военным, сообщила военный инструктор в Донбассе, украинская националистка Маруся Зверобой в эфире интернет-канала skrypin.ua.
ФАН 14:30
Технологии
Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.
Ведомости 14:40
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30