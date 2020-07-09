Однопартийцы бывшего лидера Украины Петра Порошенко из «Европейской солидарности» назвали «местью Кремля» обнародование фальшивой записи, на которой Порошенко якобы говорит с российским президентом Владимиром Путиным.

Политика Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. 37

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Экономика На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа. 91

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