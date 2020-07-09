В партии "Евросолидарность" заявили, что обнародованная запись якобы разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина является фейком. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным

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