Политика
Газета.RuВ партии Порошенко прокомментировали запись якобы разговора с Путиным
В партии "Евросолидарность" заявили, что обнародованная запись якобы разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина является фейком. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
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Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $42 впервые со 2 июля
Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,53%, до $42,17 за баррель по состоянию на 18:20 мск, свидетельствуют данные торгов.
РБК 11:21
Происшествия
Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение
RT на русском 13:04
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Транспорт
Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке
Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
Общество
Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что традиционные линейки в российских школах 1 сентября пройдут, но будут обеспечены меры безопасности в связи с эпидемией коронавируса.
RT на русском 07:02
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе
Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии утверждают, что в четверг у границ балтийской республики были замечены семь российских военных кораблей.
ТАСС 12:17
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Общество
В Москве возобновляют очную работу образовательные учреждения
С 13 июля в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Российская газета 06:07
Общество
Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году
Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге этого года, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Российская газета 08:40
Общество
Курьерам Delivery Club выплатили 9,9 млн рублей долгов по зарплате
Курьеры по доставке еды компании Delivery Club, протестующие против нарушения трудовых прав, уже получили от логистических компаний более 9,9 млн рублей, которые им задолжали, сообщили "Интерфаксу" в четверг в прокуратуре Москвы.
Интерфакс 12:50
Политика
После задержания Фургала угроза нависла над двумя губернаторами
Под угрозой — два губернатора Либерал-демократ Фургал, победивший на губернаторских выборах в сентябре 2018 года единоросса Вячеслава Шпорта, входил в число глав регионов, "неудобных" для федерального центра, считает президент холдинга "Минченко консалтинг" политолог Евгений Минченко.
URA.Ru 10:25
Общество
В Калининградской области разрешили свадьбы численностью до 30 человек
Новый Калининград.Ru 09:16
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Гаджеты
Xiaomi Mi Smart Band 5 не получит поддержку NFC и будет стоить 40 евро
В продаже Xiaomi Mi Smart Band 5 появится уже в нынешнем месяце. Ожидается, что стоимость браслета составит примерно 40 евро.
MobiDevices 04:16
Политика
Киев просит ДНР об экстренном обмене пленного
Киев просит самопровозглашенную Донецкую Народную Республику (ДНР) о проведении обмена одного пленного в экстренном порядке, сообщил представитель Украины в контактной группе по Донбассу Денис Казанский на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 12:32
Наука
Как фракталы помогли создать современный «вибраниум»
Материалы, которые должны быть ударопрочными, обычно имеют в своей структуре зазоры, которые помогают рассеивать ударные волны.
Популярная механика вчера в 06:31
Наука
Будет создан единый атлас всех живых существ на Земле
Биологи намерены создать универсальный атлас для всех живых существ на Земле.
МедиаПоток 01:43
Культура
Реалити-шоу по мотивам игры The Sims выйдет летом 2020 года
Новое реалити-шоу по мотивам известного симулятора The Sims 4 выйдет летом этого года.
Экономика сегодня 06:38
Общество
СКР отпустил московского депутата Галямину после допроса
Столичный муниципальный депутат Юлия Галямина вышла из Следственного комитета России (СКР) после допроса, до которого в ее квартире проводился обыск.
Коммерсантъ 09:54
Футбол
Арбитр Федотов: в ворота «Локомотива» нужно было назначить пенальти за фол на Рассказове
Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о падении защитника "Спартака" Николая Рассказова в штрафной площади "Локомотива" в матче 27-го тура РПЛ (1:1).
Чемпионат 13:15
Игры
В Epic Games Store началась раздача трёх игр
CyberSport.ru 11:47
Общество
Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой
Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях.
РБК 11:47
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru 13:30
Общество
В Туле ливень с сильным ветром повалил более 60 деревьев
Ливень с градом и сильным ветром повалил более 60 деревьев в Туле, также повреждена кровля на площади 200 кв. м. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 03:34
Здоровье
Стало известно о третьем в истории случае излечения от ВИЧ
В процессе лечения мужчины, проживающего в Сан-Паулу, специалисты зафиксировали исчезновение вирусных частиц.
Evo-rus.com 13:27