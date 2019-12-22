Политика
ИзвестияВ партии Порошенко увидели угрозу нацбезопасности в соглашении по газу
Арьев добавил, что анализ протокола показал, что гражданское общество должно очертить власти «красные линии» для будущего контракта по газу. 20 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа в Европу через украинскую территорию.
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Происшествия
В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП
Спорт
WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
Политика
На выборах президента Хорватии лидирует кандидат от оппозиции
Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович получает наибольшее число голосов по итогам прошедших в воскресенье выборов президента страны, однако не набирает более 50% голосов избирателей.
Политика
Партия Порошенко инициирует санкции против поставок газа из России
Как заявил экс-президент страны и лидер фракции Петр Порошенко, политсила потребует созыва Совета нацбезопасности по этому вопросу, а также "внедрения санкций" против поставок газа из РФ.
Происшествия
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Армия и оружие
Рассекречен план США по борьбе с Су-57
Срочное приобретение ряд СМИ связывает с тем, что американский F-35 существенно проигрывает российскому Су-57 и Вашингтон пытается найти альтернативу.
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено
Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Происшествия
Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке
На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку со стороны Голанских высот
Ракетные удары наносятся со стороны оккупированных Израилем Голанских высот.
Авто
Changan раскрыл третью новинку для России
Политика
СМИ рассказали о попытках Берлина остановить санкции против СП-2
Правительство Германии до последнего момента предпринимало попытки остановить вступление в силу американских санкций против «Северного потока — 2». Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщила газета Bild.
Общество
Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана
В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
Энергетика
Гончарук раскрыл последствия соглашения по газу для украинцев
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение по транзиту российского газа через украинскую территорию.
Общество
Сенатор рассказал, кто из пенсионеров зарабатывает по 40 тысяч рублей
Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд РФ увеличит выплаты неработающим пенсионерам с 1 января на 6,6%, что позволит пенсиям подрасти в среднем примерно на тысячу рублей.
Общество
В воскресенье отмечается День зимнего солнцестояния
Политика
На Украине принудительно снизили генерации мощности АЭС
Ночью в воскресенье на Украине была принудительно снижена генерация электроэнергии на АЭС на 400 МВТ в связи с низким спросом.
Армия и оружие
В Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть
В результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.
Политика
Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины
Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.
Музыка
Директор Ротару подтвердил слухи об участии певицы в «Голубом огоньке»
Концертный директор певицы Софии Ротару подтвердил слухи об участии артистки в программе «Голубой огонек».
Наука
Обнаружен вызывающий рак сибирский червь
Проведя опыты, российские исследователи подтвердили свою гипотезу о том, что Opisthorchis felineus действительно может способствовать развитию рака желчных протоков человека.
Шоу-бизнес
Богомолов вышел в свет с Собчак в неподобающем виде
Режиссер Константин Богомолов в компании своей супруги, телеведущей Ксении Собчак посетил премьеру фильма «Союз Спасения», появившись на мероприятии в одежде не делового стиля, а в свитере.
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
Здоровье
Врачи назвали три продукта, способных спасти от рака
Американские врачи назвали три «противораковых» продукта, которые необходимо включить в свой рацион питания.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Происшествия
Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд
Шоу-бизнес
Басков показал свадебное фото с Еленой Воробей
Оказалось, свадебные наряды российских артистов, это часть их образа для новогоднего шоу, которое покажут на «Первом канале».
Общество
Треть сахалинских пенсионеров продолжают работать
С 2016 года работающие пенсионеры на Сахалине и Курилах получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций.