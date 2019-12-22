Политика

ИзвестияИзвестияВ партии Порошенко увидели угрозу нацбезопасности в соглашении по газу

Арьев добавил, что анализ протокола показал, что гражданское общество должно очертить власти «красные линии» для будущего контракта по газу. 20 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа в Европу через украинскую территорию.
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У Порошенко очертили «красные линии» по будущему газовому контракту с РФ

REGNUM03:28

В партии Порошенко увидели угрозу нацбезопасности в соглашении по газу

Известия09:54

В Раде разглядели в сделке с «Газпромом» угрозу нацбезопасности Украины

Газета.Ru09:29

Украинский депутат увидел угрозу для страны в сделке с «Газпромом»

Росбалт16:44

В партии Порошенко заявили, что сделка с «Газпромом» угрожает нацбезопасности

Life.ru10:38

Рада увидела угрозу нацбезопасности в прямых соглашениях по газу с РФ

News.ru12:25

Партия Порошенко увидела угрозу в сделке с «Газпромом»

Ореанда-Новости09:33
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Происшествия

В Нижегородской области ребенок погиб в массовом ДТП

Российская газета 10:50
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию Следственного комитета России о причастности бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова к изменению базы данных лаборатории.
RT на русском вчера в 11:00
Политика

На выборах президента Хорватии лидирует кандидат от оппозиции

Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович получает наибольшее число голосов по итогам прошедших в воскресенье выборов президента страны, однако не набирает более 50% голосов избирателей.
ТАСС 14:30
Политика

Партия Порошенко инициирует санкции против поставок газа из России

Как заявил экс-президент страны и лидер фракции Петр Порошенко, политсила потребует созыва Совета нацбезопасности по этому вопросу, а также "внедрения санкций" против поставок газа из РФ.
Газета.Ru 14:12
Происшествия

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru 16:25
Армия и оружие

Рассекречен план США по борьбе с Су-57

Срочное приобретение ряд СМИ связывает с тем, что американский F-35 существенно проигрывает российскому Су-57 и Вашингтон пытается найти альтернативу.
Утро.ru 03:10
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено

Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Lenta.ru 20 декабря в 19:22
Происшествия

Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке

На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:09
Политика

Лавров объяснил отказ Зеленского от разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» в Париже отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru 11:16
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетную атаку со стороны Голанских высот

Ракетные удары наносятся со стороны оккупированных Израилем Голанских высот.
Российская газета 17:51
Авто

Changan раскрыл третью новинку для России

Автоновости дня вчера в 12:46
Политика

СМИ рассказали о попытках Берлина остановить санкции против СП-2

Правительство Германии до последнего момента предпринимало попытки остановить вступление в силу американских санкций против «Северного потока — 2». Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщила газета Bild.
Известия 18:12
Общество

Росгвардия опровергла участие бойцов в «учениях» в школе Татарстана

В пресс-службе управления Росгвардии по Татарстану РБК опровергли информацию о том, что сотрудники ведомства проводили занятия с учениками в Новотроицкой школе Тукаевского района республики.
РБК 07:28
Энергетика

Гончарук раскрыл последствия соглашения по газу для украинцев

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение по транзиту российского газа через украинскую территорию.
ФАН вчера в 20:33
Общество

Сенатор рассказал, кто из пенсионеров зарабатывает по 40 тысяч рублей

Ранее сообщалось, что Пенсионный фонд РФ увеличит выплаты неработающим пенсионерам с 1 января на 6,6%, что позволит пенсиям подрасти в среднем примерно на тысячу рублей.
Ридус 09:51
Общество

В воскресенье отмечается День зимнего солнцестояния

Mockva.ru 06:00
Политика

На Украине принудительно снизили генерации мощности АЭС

Ночью в воскресенье на Украине была принудительно снижена генерация электроэнергии на АЭС на 400 МВТ в связи с низким спросом.
Life.ru 10:11
Армия и оружие

В Венесуэле сообщили о нападении оппозиции на воинскую часть

В результате вооружённого нападения оппозиции на воинскую часть армии Венесуэлы погиб один солдат, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.
RT на русском 16:46
Политика

Перед погружением Путина на дне Финского залива были обезврежены мины

Минное поле времён Второй мировой войны было обнаружено и обезврежено в Финском заливе перед визитом президента России Владимира Путина на остров Гогланд.
RT на русском 17:16
Музыка

Директор Ротару подтвердил слухи об участии певицы в «Голубом огоньке»

Концертный директор певицы Софии Ротару подтвердил слухи об участии артистки в программе «Голубой огонек».
Слово и Дело 12:17
Наука

Обнаружен вызывающий рак сибирский червь

Проведя опыты, российские исследователи подтвердили свою гипотезу о том, что Opisthorchis felineus действительно может способствовать развитию рака желчных протоков человека.
Популярная механика 17 декабря в 01:02
Шоу-бизнес

Богомолов вышел в свет с Собчак в неподобающем виде

Режиссер Константин Богомолов в компании своей супруги, телеведущей Ксении Собчак посетил премьеру фильма «Союз Спасения», появившись на мероприятии в одежде не делового стиля, а в свитере.
Слово и Дело вчера в 03:26
Кино

Ди Каприо пристыдил актеров Голливуда за жалобы на работу

SM News 12:40
Общество

Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
RT на русском 06:17
Здоровье

Врачи назвали три продукта, способных спасти от рака

Американские врачи назвали три «противораковых» продукта, которые необходимо включить в свой рацион питания.
ToDay News Ufa 19 декабря в 22:10
Кино

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Комсомольская правда вчера в 13:42
Происшествия

Уголовное дело против актрисы Бочкаревой передали в суд

РИА Новости 07:58
Шоу-бизнес

Басков показал свадебное фото с Еленой Воробей

Оказалось, свадебные наряды российских артистов, это часть их образа для новогоднего шоу, которое покажут на «Первом канале».
Слово и Дело вчера в 09:41
Гаджеты

В Сети показали первый макет iPhone 12 Pro Max с плоскими гранями

Дни24 13:10
Общество

Треть сахалинских пенсионеров продолжают работать

С 2016 года работающие пенсионеры на Сахалине и Курилах получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций.
Сахалин.Инфо 17:53
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Владимир Игоревич Арьев
Украинский политик
Украинский политик и журналист. Народный депутат Украины VI, VII и VIII созывов.
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