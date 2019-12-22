Политика
ИзвестияВ партии Порошенко увидели угрозу нацбезопасности в соглашении по газу
Арьев добавил, что анализ протокола показал, что гражданское общество должно очертить власти «красные линии» для будущего контракта по газу. 20 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа в Европу через украинскую территорию.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 22:51, Ашберн
Политика
Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря
Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Общество
В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа
Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Происшествия
Около 70 машин столкнулись в США. Пострадало больше полусотни людей
Сообщается, что машины столкнулись в 07:51 по местному времени на мосту Квинс-Крик.
Армия и оружие
«Известия»: Минобороны России провело серьезную кадровую ротацию
Министерство обороны России провело крупную кадровую ротацию, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.
Шоу-бизнес
Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери
Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.
Здоровье
Врачи рассказали о допустимой дозе алкоголя на Новый год
Один бокал шампанского в новогоднюю ночь не нанесет существенного вреда здоровью человека, но лучше не злоупотреблять ни крепкими, ни слабоалкогольными напитками, так как безопасной дозы алкоголя не существует.
Политика
Трамп вновь раскритиковал Пелоси за давление по импичменту в Сенате
Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Твиттере вновь раскритиковал спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси за давление, которое, по мнению главы государства, она оказывает в процессе реализации процедуры импичмента.
Политика
Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США
Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG подтвердила, что один из подрядчиков, швейцарская компания Allseas, приостановила работы по укладке труб после введения санкций США.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Кино
В Екатеринбурге вернут на большой экран легендарный фильм Тарковского «Солярис»
В Ельцин Центре с 26 по 29 декабря пройдут кинопоказы легендарного фильма Андрея Тарковского Солярис .
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Кино
Рыцарь Рэдклифф
Актёр Дэниэл Рэдклифф является претендентом на заглавную роль в сериале «Лунный рыцарь». Проект будет выходить на стрим-сервисе Disney+.
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Шоу-бизнес
Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
Актриса раз за разом купается во внимании поклонников. Виной тому не только творческие данные звезды, но и ее внешность.
Шоу-бизнес
Бывшая домработница Алсу рассказала о пятиэтажном особняке певицы
Экс-домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала о невероятном доме звезды.
Авто
Volkswagen выпустит 34 новые модели в 2020 году
В следующем году немецкий бренд Volkswagen планирует выпустить 34 новые модели.
Кино
Хидео Кодзима выбрал 10 лучших фильмов 2019 года
Известный геймдизайнер Хидео Кодзима составил свой список лучших фильмов 2019 года. Пять из них он расположил в произвольном порядке.
Происшествия
«Единая Россия» приостановила членство экс-мэра столицы Камчатки
Президиум регионального политсовета "Единой России" на Камчатке в понедельник приостановил членство в партии экс-мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, которого обвиняют в получении взяток, сообщает реготделение ЕР.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Биатлон
Назван состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира
Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров назвал биатлонистов, которые выступят на этапах Кубка мира после новогодней паузы.
Происшествия
Подозреваемого в нескольких кражах мужчину задержали в Южно-Сахалинске
В настоящее время сотрудники полиции подозревают задержанного в еще одной краже.
Игры
Русская модель стала прототипом Джилл Валентайн в Resident Evil 3 Remake
Русская модель Саша Зотова стала прототипом героини Джилл Валентайн из Resident Evil 3. Девушка объявила, что будет работать с Capcom над ремейком хоррора.
Политика
Лавров пообещал ответ на санкции США без ущерба для России
Россия намерена без ущерба для себя ответить на санкции США против "Северного потока — 2", заявил глава МИД Сергей Лавров.
Космос
Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне
НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Общество
Синоптик рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Москве
Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве в воскресенье, 22 декабря, ожидается до +5 °С.
Единоборства
Денис Лебедев проиграл бой Табисо Мчуну
Со счётом 115-112 победу одержал южноафриканец Табисо Мчуну. Он получает титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Кино
В «Wikipedia» заблокировали страницу с упоминанием импичмента Трампа
Портал «gazeta.ru» рассказал, что пользователи Сети обнаружили блокировку страницы после того, как один из юзеров добавил информацию об импичмента президента США.
Политика
Трамп начал задумываться о приостановке военной помощи Киеву еще летом
Президент США Дональд Трамп попросил Административно-бюджетное управление (АБУ) изучить данные о предоставлении военной помощи Украине после того, как прочитал об этом в газете еще 19 июня.
Общество
Сотни тонн радиоактивных отходов разгрузили сегодня в Петербурге
На борту судна «Михаил Дудин» находились 600 тонн так называемых урановых хвостов.