Политика

ИзвестияИзвестияВ партии Порошенко увидели угрозу нацбезопасности в соглашении по газу

Арьев добавил, что анализ протокола показал, что гражданское общество должно очертить власти «красные линии» для будущего контракта по газу. 20 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о транзите газа в Европу через украинскую территорию.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

У Порошенко очертили «красные линии» по будущему газовому контракту с РФ

REGNUM03:28

Порошенко заявил о необходимости санкций против поставок газа из России

Известия13:55

В Раде разглядели в сделке с «Газпромом» угрозу нацбезопасности Украины

Газета.Ru09:29

Украинский депутат увидел угрозу для страны в сделке с «Газпромом»

Росбалт16:44

В партии Порошенко заявили, что сделка с «Газпромом» угрожает нацбезопасности

Life.ru10:38

Рада увидела угрозу нацбезопасности в прямых соглашениях по газу с РФ

News.ru12:25

Партия Порошенко увидела угрозу в сделке с «Газпромом»

Ореанда-Новости09:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 21:21, Ашберн
Политика

Германия пыталась предотвратить санкции против «Северного потока — 2»

Немецкие власти до последнего старались остановить ведение американских санкций против «Северного потока — 2». Как пишет Bild, Министерство иностранных дел Германии направило американскому правительству послание, в котором говорится о нецелесообразности введения санкций против газопровода.
RuNews24.ru 20:40
Общество

Профстандарт для преподавателей вузов отменят в России

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов.
Известия 19:44
Общество

Крымский мост уже сэкономил перевозчикам почти 29 млрд рублей

Прямая экономия автовладельцев и перевозчиков грузов после введения в строй автодорожной части моста через Керченский пролив составила почти 29 миллиардов рублей, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".
РИА Новости 20:24
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 12:41
Экономика

КНР снизит пошлины на более 850 видов товаров с 1 января

Китайские власти снизят пошлины на более чем 850 видов товаров иностранного производства с 1 января 2020 года.
RT на русском 20:53
Общество

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Известия вчера в 15:22
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Футбол

ЦСКА намерен арендовать нападающего «Фиорентины»

ЦСКА намерен арендовать бразильского форварда «Фиорентины» Педро Абреу.
Soccer.ru 15:47
Происшествия

Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Газета.Ru 08:31
Политика

На дне Финского залива перед визитом Путина нашли минное поле

Немецкое минное поле времен Великой Отечественной войны нашли и обезвредили с помощью роботов военные моряки Балтийского флота в преддверии визита на остров Гогланд летом этого года президента России Владимира Путина, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов.
РИА Новости 16:10
Происшествия

В Тулуне трое рабочих погибли из-за обвала при проведении работ

РБК 20 декабря в 12:40
Гаджеты

В Сети показали первый макет iPhone 12 Pro Max с плоскими гранями

Дни24 13:10
Космос

Появилось видео посадки космического корабля Starliner в Нью-Мексико

В сети появилось видео посадки космического корабля Starliner на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.
Lenta.ru 11:50
Политика

Порошенко призвал ввести санкции против поставок российского газа

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против украинских компаний, которые подписали соглашения о поставках газа с российским «Газпромом».
Lenta.ru 15:32
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ 17:38
Здоровье

Врачи разрешили россиянам выпить бокал шампанского в новогоднюю ночь

Врачи рассказали, что от одного бокала шампанского, выпитого в новогоднюю ночь, вреда организму не будет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос специалистов.
Life.ru 21:09
Армия и оружие

Минобороны провело крупную кадровую ротацию

В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Известия 18:26
Происшествия

На сотрудника Генпрокуратуры напали за сделанное замечание

Мужчина напал на сотрудника Генеральной прокуратуры в одном из продуктовых магазинов Москвы за сделанное замечание.
Lenta.ru 14:50
Общество

У главы отдела внешних связей РПЦ нашли пентхаус в Испании

На испанском курорте Аликанте в доме 25 по улице Repetidor города Альтея, в ЖК Mare Nostrum II, журналисты нашли двухэтажный пентхаус главы отдела внешних связей РПЦ митрополита Илариона (Григория Алфеева).
Компания 09:23
Культура

Жена Николая Добрынина опровергла уход супруга из сериала «Сваты»

Актер Николай Добрынин, исполняющий роль Митяя в известном комедийном сериале «Сваты», не планирует уходить из проекта.
ФАН 11:04
Происшествия

Автобус с более 20 пассажирами перевернулся на Камчатке

На Камчатке перевернулся автобус, который перевозил 21 пассажира. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:09
Общество

Книжные издатели допустили вечную блокировку «Яндекс.Видео» и YouTube

Сервису «Яндекс.Видео» и YouTube в России грозит вечная блокировка в связи с нарушением законодательства о пиратстве.
РБК 17:41
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК 19 декабря в 23:00
Общество

В Северном полушарии отмечается день зимнего солнцестояния

Росбалт 01:32
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 20 декабря в 16:55
Экономика

Названы самые закредитованные регионы России

Калмыкия стала самым закредитованным регионом России. Индикатор долговой нагрузки в этом регионе составляет 86,2 процента.
Lenta.ru 17:57
Политика

Трамп назвал затягивание импичмента нарушением Конституции

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии нарушают Конституцию, так как не спешат передавать обвинительное заключение по процедуре импичмента в сенат.
RT на русском 15:39
Наука

«Искусственное солнце» заработает в Китае в 2020 году

Работа над проектом HL-2M Tokamak, как назвали рукотворное Солнце, должны закончиться в 2020 году, его планируют сразу ввести в эксплуатацию.
Портал Поиск 07:35
Технологии

В сеть выложили обработанное видео тестов Half-Life Alyx

REGNUM 20 декабря в 11:57
Космос

Запуск российских спутников связи «Гонец-М» перенесён

News.ru вчера в 20:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Игоревич Арьев
Украинский политик
Украинский политик и журналист. Народный депутат Украины VI, VII и VIII созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное