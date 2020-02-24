Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
Читать в источнике
Комментировать5
Александр Ткаченко
Это непростой вопрос. Мы будем к этой дискуссии привлекать специалистов, ученых, экспертов. Поэтому, если начинать эту дискуссию и идти вперед, то нужно четко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться. Такая дискуссия скоро начнется.
— Александр Ткаченко, украинский продюсерКрасная весна вчера в 09:12
с чего всё началось
Глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Александр Ткаченко сообщил о начале подготовки к проведению национального круглого стола по языковому вопросу, который запланирован на ближайшее время, передает портал "Главком
".
Газета.Ru09:16

Подробнее о событии

В «Слуге народа» заявили о готовности к дискуссии по закону о госязыке

RT на русском08:49

В партии Зеленского сообщили о готовности к дискуссии по закону о госязыке

Газета.Ru09:16

«Слуга народа» собралась окончательно решить вопрос с госязыком Украины

Телеканал 360°09:11

Депутат от «Слуги народа» призвал пересмотреть украинский закон о госязыке

News.ru09:38

В Раде начали подготовку к проведению круглых столов по закону о госязыке

ТАСС08:35

В партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке

РИА Новости07:40

Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке

Красная веснавчера в 09:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс

Lenta.ru 06:30
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России

Neva.Today вчера в 02:10
Армия и оружие

Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе

«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — сказал Лавров.
РБК 08:48
Общество

В Италии от коронавируса умер пятый человек

В Италии умер пятый заразившийся коронавирус, предполагается, что это «нулевой пациент», - тот самый, с которого и началась эпидемия в стране, сообщает La Repubblica.
Московский Комсомолец 07:13
Здоровье

Эвакуированной из КНР в Украину иностранке вызвали скорую помощь

Замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко сообщил, что эвакуированной иностранке из КНР в Новые Санжары вызвали скорую помощь.
Дни24 вчера в 08:30
Происшествия

В российской воинской части обнаружили мумию

В Ленинградской области на территории воинской части нашли мумию мужчины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Lenta.ru 05:40
Общество

Посол КНР: в Китае разработали вакцину от коронавируса

В Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 02:58
Происшествия

В Мексике пропала 15-летняя россиянка

Генеральная прокуратура мексиканского штата Халиско объявила «желтую тревогу» в связи с исчезновением в городе Тлахомулько трех несовершеннолетних девушек, среди которых — 15-летняя россиянка.
Lenta.ru 22 февраля в 20:01
Политика

На Украине раскрыли число получивших биометрический паспорт жителей ДНР и ЛНР

В 2019 году российский паспорт получили 227 тысяч жителей ДНР и ЛНР.
Lenta.ru 07:35
Футбол

Сборная России проиграла команде звезд мира в финале «Кубка Легенд»

Футболисты сборной России уступили команде звезд мира в финале ветеранского турнира "Кубок Легенд", который прошел в Москве.
РИА Новости вчера в 11:05
Политика

Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука»

Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.
Lenta.ru 08:40
Хоккей

Ковальчук стал партнером Овечкина в «Вашингтоне»

Благодаря обмену между "Монреалем" и "Вашингтоном" Ковальчук оказался в "Вашингтоне", где его партнерами станут давний друг - лучший снайпер Лиги последних лет Александр Овечкин, а также Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.
Российская газета вчера в 23:48
Происшествия

Посинел от удушья: мальчик умер, пытаясь сделать сюрприз отцу

В станице Кривянская Ростовской области умер четырехлетний мальчик, который пытался порадовать своего отца, сделав ему подарок ко Дню защитника Отечества.
Вести.Ru 09:19
Политика

Назван президентский рейтинг Зеленского

Рейтинг украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" снизился за месяц на 9% и составляет 36%.
Газета.Ru 09:25
Авто

Anglo American построит крупнейший водородный автомобиль в мире

Британская компания Anglo American работает над созданием карьерного грузовика массой 290 тонн, который станет крупнейшим в мире автомобилем на водородном топливе.
Автоновости дня 01:50
Кино

Netflix объявил актерский состав второго сезона «Ведьмака»

Афиша Daily 21 февраля в 10:22
Кино

Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале

News.ru 22 февраля в 12:27
Игры

Разработчики The Outer Worlds объявили набор в команду крупнобюджетной RPG следующего поколения

Из описания должности анимационного директора становится ясно, что игру позиционируют как блокбастер ААА-уровня для ПК и предстоящего поколения консолей (PS5, Xbox Series X). Другими словами, раньше осени 2020 года релиз ждать не стоит.
3DNews 03:29
Политика

Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
РИА Новости 08:35
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили о разводе

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе после восьми лет в браке. По словам актеров, они сохранили дружеские отношения.
Газета.Ru 06:46
Общество

В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
REGNUM вчера в 22:51
Происшествия

В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»

Накануне в тематической группе, посвященной происшествиям в городе Березники, был опубликован видеоролик, на котором видно, как три человека в форме фельдшеров волокут мужчину до машины скорой помощи по лужам и мокрому снегу.
Российская газета 06:46
Общество

Bloomberg назвало причину аномально теплой зимы в России

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается снег с дождем, а также приход так называемой барической пилы: когда происходит резкое колебание атмосферного давления.
BFM.ru 07:27
Политика

Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля

Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
РИА Новости вчера в 09:34
Армия и оружие

В штабе ООС заявили, что НМ ЛДНР обстреляли свои же позиции с применением 122-мм орудий

Украинская сторона в очередной раз обвинила силы ЛДНР в осуществлении обстрелов.
Военное обозрение вчера в 22:58
Гаджеты

Новый процессор Intel оказался в два раза медленнее конкурента от AMD

Результаты тестирования Intel Core i9-10900 в тестах производительности Cinebench R15 и Cinebench R20 почти в два раза ниже, чем у конкурирующего с ним в ценовой категории процессора AMD Ryzen 9 3900X.
Красная весна вчера в 10:37
Политика

Выборы нового лидера ХДС в Германии пройдут 25 апреля

Выборы нового лидера правящей в Германии партии Христианско-демократический союз пройдут 25 апреля, заявила председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
РИА Новости 08:33
Политика

Трамп прибыл в Индию с первым официальным визитом

Президент США Дональд Трамп прибыл в Индию с официальным визитом, об этом 24 февраля сообщает Indian Express.
REGNUM 04:35
Гаджеты

Компания Realme официально представила флагман Realme X50 Pro 5G

Компания Realme сегодня, 24 февраля, официально представила смартфон Realme X50 5G.
Что происходит 09:02
Армия и оружие

Сирия пообещала сбивать нарушающие воздушное пространство самолеты

Московский Комсомолец 22 февраля в 09:44
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное