Политика
РИА НовостиВ партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
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Это непростой вопрос. Мы будем к этой дискуссии привлекать специалистов, ученых, экспертов. Поэтому, если начинать эту дискуссию и идти вперед, то нужно четко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться. Такая дискуссия скоро начнется.
— Александр Ткаченко, украинский продюсерКрасная весна вчера в 09:12
с чего всё началось
Глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Александр Ткаченко сообщил о начале подготовки к проведению национального круглого стола по языковому вопросу, который запланирован на ближайшее время, передает портал "Главком".Газета.Ru09:16
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