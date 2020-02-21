Политика

Газета.RuГазета.RuВ партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму

Депутат рассказала, что выборы можно провести на границе полуострова, создав там "специальные точки" для голосования. При этом член "Слуги народа" отметила сложность "имплементации местной власти". Мошенец уточнила, что реальные способы проведения "выборов" в Крыму она не может.
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В партии Зеленского предложили новый способ проведения выборов в Крыму

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На Украине предложили способ проведения выборов в Крыму

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В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму

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В партии Зеленского нашли способ проведения «местных выборов» в Крыму

Московский Комсомолецвчера в 21:59
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 01:05, Ашберн
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Средства на проведение общероссийского голосования по изменению Конституции будут выделены с учетом фактического уровня инфляции.
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