Политика
Газета.RuВ партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму
Депутат рассказала, что выборы можно провести на границе полуострова, создав там "специальные точки" для голосования. При этом член "Слуги народа" отметила сложность "имплементации местной власти". Мошенец уточнила, что реальные способы проведения "выборов" в Крыму она не может.
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В партии Зеленского нашли способ проведения «местных выборов» в Крыму
Московский Комсомолецвчера в 21:59
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