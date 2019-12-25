Присоединение Крыма к России спровоцировали действия украинского парламента. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко.

В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России

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