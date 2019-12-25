Политика
РБКВ партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России
Присоединение Крыма к России спровоцировали действия украинского парламента. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко.
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Общество
Владелец PickPoint выкупит у Qiwi сеть постаматов
Владелец PickPoint выкупит у Qiwi сеть постаматов.
Политика
Экс-глава МИД Австрии упрекнула ЕС за отказ поддержать идеи Путина
Ранее Владимир Путин рассказал в фильме "Миропорядок 2018", что идею сотрудничества России и Европы, высказанную в ходе выступления в 2001 году в бундестаге, он перенял у бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, когда присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.
Политика
Путин уволил пятерых генералов МВД, СК и МЧС
О причинах увольнения не сообщается. Президент России Владимир Путин уволил пятерых генералов МВД, Следственного комитета и МЧС.
Происшествия
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Политика
Лукашенко указал российским либералам, кто принес войну на Донбасс
Вооруженного конфликта на Донбассе можно было избежать, но Киев начал притеснять русских, что повлекло за собой проблемы, которых в идеальной ситуации не должно было быть.
Армия и оружие
Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии
Российская военная полиция заняла опорный пункт, который покинули американские военные, в сирийском поселке Телль-Самин - стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.
Политика
WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России
Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
Общество
Экс-супруг принцессы Норвегии Ари Бен покончил с собой
Происшествия
Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
Неизвестные в масках открыли стрельбу на улице во французском городе Безансон, три человека пострадали, сообщает радиостанция France Bleu.
Авто
Volvo Trucks получила крупный заказ на 1800 Volvo FH
Руководители Volvo Trucks подписали соглашение на производство 1 800 грузовых моделей FH.
Политика
Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка» спустя 50 лет
К 50-летию со дня выхода первого мультфильма «Умка» «Союзмультфильм» представляет продолжение любимой миллионами истории о трогательном белом медвежонке – «Умка на елке».
Единоборства
Фёдор Емельяненко прокомментировал свой бой с Джексоном
Поединок Емельяненко — Джексон пройдёт в японской Сайтаме 29 декабря в рамках турнира Bellator 237.
Футбол
Александр Дюков: «Судьбу Егорова решит судейский комитет»
Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции после исполкома РФС сказал о будущем главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.
Происшествия
В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека
Семейная пара погибла при провале под лед двух большегрузов на реке Лена в Якутии, сообщил РИА Новости заместитель главы Жиганского района Валерий Сергеев.
Происшествия
В Новгороде подростка убили после отказа полиции его искать
В Великом Новгороде Следственный комитет начал расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников полиции, которые отказались принять заявление о пропаже несовершеннолетнего, позднее жестоко убитого.
Кино
Фильм «Одесский пароход». Все готово к премьере!
Фильм «Одесский пароход» - первая премьера нового года на телеканале «Россия 1». Режиссер картины Сергей Урсуляк впервые обратился к жанру комедии и снял киноальманах по миниатюрам Михаила Жванецкого.
Общество
Почти 2 млн граждан Украины попали в госреестр должников
С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
Политика
Памфилова пригрозила распустить избирком Петербурга
Глава ЦИК Элла Памфилова поручила избиркому Санкт-Петербурга до 1 марта 2020 года наказать организаторов нарушений, зафиксированных во время подготовки и в ходе муниципальных и губернаторских выборов.
Политика
Россияне назвали Путина политиком года
Большинство россиян назвали политиком года президента РФ Владимира Путина.
Политика
В СПЧ раскритиковали идею сделать 31 декабря выходным
Председатель Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем.
Общество
Российских чиновников хотят пересадить на такси
Планы использовать для передвижения чиновников агрегаторы такси вместо применения служебного автотранспорта рассматривают российские власти.
Политика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Экономика
Линию по производству соевого изолятора открыли в Приамурье
В Амурской области запустили уникальное производство соевого изолятора.
Происшествия
У российского писателя нашли арсенал оружия
В доме писателя-фантаста Александр Конторовича при обыске нашли арсенал оружия, сообщает РЕН ТВ.
Технологии
В Китае родились генетически совместимые с человеком свиньи
В Китае родились генетически совместимые с человеком свиньи нового поколения. Речь идет о животных с многократно отредактированным геномом.