Политика

РБКРБКВ партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России

Присоединение Крыма к России спровоцировали действия украинского парламента. Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко.
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На Украине отреагировали на обвинения нардепа в «потере Крыма»

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В партии Зеленского нашли причины потери Крыма

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О причинах увольнения не сообщается. Президент России Владимир Путин уволил пятерых генералов МВД, Следственного комитета и МЧС.
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Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

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Российская военная полиция заняла опорный пункт, который покинули американские военные, в сирийском поселке Телль-Самин - стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.
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WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомандование Вооруженных сил (ВС) США разрабатывает тактику ведения информационной войны, которая может быть развернута и против России.
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Экс-супруг принцессы Норвегии Ари Бен покончил с собой

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Неизвестные в масках открыли стрельбу на улице во французском городе Безансон, три человека пострадали, сообщает радиостанция France Bleu.
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Руководители Volvo Trucks подписали соглашение на производство 1 800 грузовых моделей FH.
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Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
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«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка» спустя 50 лет

К 50-летию со дня выхода первого мультфильма «Умка» «Союзмультфильм» представляет продолжение любимой миллионами истории о трогательном белом медвежонке – «Умка на елке».
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Фёдор Емельяненко прокомментировал свой бой с Джексоном

Поединок Емельяненко — Джексон пройдёт в японской Сайтаме 29 декабря в рамках турнира Bellator 237.
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Александр Дюков: «Судьбу Егорова решит судейский комитет»

Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции после исполкома РФС сказал о будущем главы департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.
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На Урале при игре с кошкой погибла школьница

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В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека

Семейная пара погибла при провале под лед двух большегрузов на реке Лена в Якутии, сообщил РИА Новости заместитель главы Жиганского района Валерий Сергеев.
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В Новгороде подростка убили после отказа полиции его искать

В Великом Новгороде Следственный комитет начал расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников полиции, которые отказались принять заявление о пропаже несовершеннолетнего, позднее жестоко убитого.
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Памфилова пригрозила распустить избирком Петербурга

Глава ЦИК Элла Памфилова поручила избиркому Санкт-Петербурга до 1 марта 2020 года наказать организаторов нарушений, зафиксированных во время подготовки и в ходе муниципальных и губернаторских выборов.
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Израильские ВВС нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

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Россияне назвали Путина политиком года

Большинство россиян назвали политиком года президента РФ Владимира Путина.
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В СПЧ раскритиковали идею сделать 31 декабря выходным

Председатель Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем.
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Планы использовать для передвижения чиновников агрегаторы такси вместо применения служебного автотранспорта рассматривают российские власти.
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Линию по производству соевого изолятора открыли в Приамурье

В Амурской области запустили уникальное производство соевого изолятора.
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У российского писателя нашли арсенал оружия

В доме писателя-фантаста Александр Конторовича при обыске нашли арсенал оружия, сообщает РЕН ТВ.
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В Китае родились генетически совместимые с человеком свиньи

В Китае родились генетически совместимые с человеком свиньи нового поколения. Речь идет о животных с многократно отредактированным геномом.
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